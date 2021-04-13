https://uz.sputniknews.ru/20210413/afu-nakazal-navbaxor-posle-skandalnogo-matcha-s-paxtakorom-18305283.html

АФУ наказала "Навбахор" после скандального матча с "Пахтакором"

АФУ наказала "Навбахор" после скандального матча с "Пахтакором"

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Футбольный клуб "Навбахор" следующие два своих домашних матча проведет без зрителей. Таково решение дисциплинарного комитета

2021-04-13T14:16+0500

2021-04-13T14:16+0500

2021-04-13T14:27+0500

спорт

ассоциация футбола узбекистана

футбол

беспорядки

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Футбольный клуб "Навбахор" следующие два своих домашних матча проведет без зрителей. Таково решение дисциплинарного комитета Ассоциации футбола Узбекистана, принятое после массовых беспорядков 7 апреля, сообщает АФУ.На специальном заседании комитет рассмотрел представленную информацию, в том числе и видеозаписи. Выяснилось, что во время игры отличились официальные лица обеих команд — они неоднократно покидали техническую зону, грубо возражали главному арбитру и мешали его работе. Решение о недопуске зрителей на два ближайших домашних матча "Навбахора" принято в соответствии с пунктами 5.4 ("За провокационные действия футболистов, команды или официальных лиц, вызвавшие беспорядки на стадионе, на футбольном поле или прилегающей территории") и 5.9 ("За необеспечение общественного порядка и безопасности на стадионе") Дисциплинарного кодекса АФУ.Кроме того, вынесено письменное предписание о применении внутренних дисциплинарных мер к техническому директору клуба Мустафе Байрамову, тренеру вратарей Павлу Синельникову, которые совершили поступки, приведшие к беспорядкам на стадионе, и администратору команды Абдурауфу Гулямову, проявившему непрофессиональность, оскорбив соперников, когда те покинули поле после матча.Дисциплинарные меры коснулись и команды "Пахтакор" за неоднократные выходы официальных лиц команды из технической зоны во время игры и оскорбления главного арбитра. В соответствии с тем же пунктом 5.4 Дисциплинарного кодекса АФУ столичный клуб оштрафован. Сумма штрафа не называется.Беспорядки на стадионе "Марказий" в Намангане вспыхнули 7 апреля после завершения игры пятого тура Суперлиги Узбекистана. Тогда хозяева уступили игрокам из Ташкента со счетом 1:2. Исход игры решил гол, забитый с пенальти на 89-й минуте. Судья назначил его после просмотра момента в видеоповторе, и именно это решение и последовавший за ним итог игры спровоцировали бурные протесты фанатов "Навбахора", которых собралось на стадионе порядка 16 тысяч. Болельщики забросали пластиковыми бутылками судей и игроков победившего клуба.По данному факту УВД Наманганской области возбудило уголовное дело по пунктам "в" и "г" части 3 статьи 277 УК РУз ("Хулиганство, совершенное во время массовых мероприятий, и связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение").Шести участникам беспорядков предъявили обвинения по статье 183 Кодекса об административной ответственности ("Мелкое хулиганство"), еще одному — по статьям 183 и 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел") КоАО РУз. Обстоятельства инцидента изучает рабочая группа.

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ассоциация футбола узбекистана, футбол, беспорядки