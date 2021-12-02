https://uz.sputniknews.ru/20211202/gintsburg-nazval-vaktsiny-kotorymi-mojno-privitsya-odnovremenno-21617318.html

Гинцбург назвал вакцины, которыми можно привиться одновременно

Гинцбург назвал вакцины, которыми можно привиться одновременно

Гинцбург заявил, что двумя вакцинами уже активно прививаются и это не несет никакого вреда организму.

2021-12-02T14:27+0500

2021-12-02T14:27+0500

2021-12-02T14:27+0500

россия

вакцина

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какими вакцинами можно прививаться одновременно, не боясь нанести вред организму.По его словам, которые приводит РИА Новости, это "Спутником Лайт" и назальная вакцина против коронавируса. Ранее он отмечал, что побочных эффектов у назального препарата не выявлено, а человек, привитый ею дополнительно, не станет переносчиком вируса.По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования препарата, а в конце ноября ее сделал президент России Владимир Путин после ревакцинации "Спутником Лайт".Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ею стала разработка НИЦЭМ имени Гамалеи, получившая название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Помимо этого есть "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и "Гам-КОВИД-Вак М" для подростков. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны.

https://uz.sputniknews.ru/20211125/sputnik-m-chto-vajno-znat-o-vaktsine-dlya---malenkix-21518643.html

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