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Гинцбург назвал вакцины, которыми можно привиться одновременно
Гинцбург назвал вакцины, которыми можно привиться одновременно
Гинцбург заявил, что двумя вакцинами уже активно прививаются и это не несет никакого вреда организму.
2021-12-02T14:27+0500
2021-12-02T14:27+0500
россия
вакцина
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какими вакцинами можно прививаться одновременно, не боясь нанести вред организму.По его словам, которые приводит РИА Новости, это "Спутником Лайт" и назальная вакцина против коронавируса. Ранее он отмечал, что побочных эффектов у назального препарата не выявлено, а человек, привитый ею дополнительно, не станет переносчиком вируса.По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования препарата, а в конце ноября ее сделал президент России Владимир Путин после ревакцинации "Спутником Лайт".Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ею стала разработка НИЦЭМ имени Гамалеи, получившая название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Помимо этого есть "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и "Гам-КОВИД-Вак М" для подростков. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны.
https://uz.sputniknews.ru/20211125/sputnik-m-chto-vajno-znat-o-vaktsine-dlya---malenkix-21518643.html
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вакцина

Гинцбург назвал вакцины, которыми можно привиться одновременно

14:27 02.12.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации посетителей
Медицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации посетителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова
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Александр Гинцбург заявил, что процедура использования сразу двух вакцин уже активно применяется и не несет никакого вреда человеку.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какими вакцинами можно прививаться одновременно, не боясь нанести вред организму.
По его словам, которые приводит РИА Новости, это "Спутником Лайт" и назальная вакцина против коронавируса.

"Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет", — сказал Гинцбург.

Ранее он отмечал, что побочных эффектов у назального препарата не выявлено, а человек, привитый ею дополнительно, не станет переносчиком вируса.
По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования препарата, а в конце ноября ее сделал президент России Владимир Путин после ревакцинации "Спутником Лайт".
Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ею стала разработка НИЦЭМ имени Гамалеи, получившая название "Спутник V".
Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Помимо этого есть "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н" и "Гам-КОВИД-Вак М" для подростков.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны.
Шприц - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
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