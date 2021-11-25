https://uz.sputniknews.ru/20211125/sputnik-m-chto-vajno-znat-o-vaktsine-dlya---malenkix-21518643.html

"Спутник М": что важно знать о вакцине "для маленьких"

"Спутник М": что важно знать о вакцине "для маленьких"

После регистрации в России вакцины для подростков обнародованы подробности исследования и инструкция к применению. Собрали для вас главное.

2021-11-25T14:19+0500

2021-11-25T14:19+0500

2021-11-25T14:19+0500

россия

вакцина

спутник м

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ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Вакцина "Гам-КОВИД-Вак М" сформировала клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев.Такие данные приводятся в инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных препаратов России.При этом, защитный титр антител в настоящее время неизвестен, как и продолжительность защиты, уточняется в инструкции.Там же говорится, что защитный иммунный ответ после вакцинации "Спутником М" может возникать не у всех. Например, это может коснуться пациентов с иммунодефицитом и получающих иммуносупрессивную терапию. Впрочем, так же происходит и при применении других вакцин. В связи с этим прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум одного месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности.При беременности Применять "Спутник М" можно и при беременности. Однако с оговоркой: "лишь в случае, когда ожидаемая польза для матери выше риска для плода".Согласно документу, опыта клинического применения вакцины у беременных нет, но при исследовании на животных не установлено отрицательное влияние на течение беременности и пренатальное развитие потомства.В инструкции отмечается, что пока нет данных, выделяется ли вакцина с молоком матери, поэтому перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины нужно оценить риск и пользу.ПротивопоказанияЧто касается противопоказаний, то они распространяются на подростков, имеющих гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания."Противопоказания. Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты. Тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят при нормализации температуры. Возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", — отмечают разработчики.Если первая доза прививки вызвала тяжелые осложнения (анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов), то введение второго компонента также противопоказано.С осторожностью следует применять препарат при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринных заболеваниях, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.Принятие решение о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации, поясняется в инструкции.Вакцины от коронавируса для подростков получила регистрацию в России 24 ноября. Ее иммунологические свойства изучались в ходе клинического исследования у добровольцев от 12 до 17 лет включительно.В середине октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".Прививку подросткам будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.

https://uz.sputniknews.ru/20211116/naskolko-bezopasna-nazalnaya-vaktsina-ot-koronavirusa-21371515.html

https://uz.sputniknews.ru/20211113/razrabotchiki-vaktsiny-sputnik-v-zapustili-videorolik-o-vajnosti-privivki--video-21342509.html

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вакцина, спутник м