https://uz.sputniknews.ru/20211202/kuda-obraschatsya-esli-voruyut-gaz--razyasnenie-xokimiyata-21624174.html

Куда обращаться, если воруют газ — разъяснение хокимията

Куда обращаться, если воруют газ — разъяснение хокимията

Специалисты дадут правовую оценку случаям нарушений и если она будет не будет соответствовать закону, меры по устранению хищений будут приняты немедленно.

2021-12-02T19:24+0500

2021-12-02T19:24+0500

2021-12-02T19:24+0500

общество

нарушения

газ

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В хокимияте Ташкента обратились к гражданам с просьбой о помощи. Если кто-то из горожан стал свидетелем незаконного использования природного газа домохозяйствами, предприятиями и другими организациями, они могут обратиться на "горячую линию" Министерства энергетики.Специалисты дадут правовую оценку случаям нарушений и если она будет не будет соответствовать закону, меры по устранению хищений будут приняты немедленно. В хокимияте озвучили контакты: О незаконном использовании газа можно сообщить также в территориальные подразделения МВД.В Узбекистане регулярно выявляются нарушения в использовании природного газа. К примеру неделю назад стало известно, что две заправки в Ташкентской области украли газ на 1,6 млрд сумов. Этого хватило бы для обеспечения природным газом 100 тысяч домохозяйств в сутки.

https://uz.sputniknews.ru/20211124/v-tashkente-na-vremya-ostanutsya-bez-gaza-jiteli-svyshe-350-domov-21494911.html

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нарушения, газ