https://uz.sputniknews.ru/20211202/kuda-obraschatsya-esli-voruyut-gaz--razyasnenie-xokimiyata-21624174.html
Куда обращаться, если воруют газ — разъяснение хокимията
Куда обращаться, если воруют газ — разъяснение хокимията
Специалисты дадут правовую оценку случаям нарушений и если она будет не будет соответствовать закону, меры по устранению хищений будут приняты немедленно.
2021-12-02T19:24+0500
2021-12-02T19:24+0500
2021-12-02T19:24+0500
общество
нарушения
газ
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В хокимияте Ташкента обратились к гражданам с просьбой о помощи. Если кто-то из горожан стал свидетелем незаконного использования природного газа домохозяйствами, предприятиями и другими организациями, они могут обратиться на "горячую линию" Министерства энергетики.Специалисты дадут правовую оценку случаям нарушений и если она будет не будет соответствовать закону, меры по устранению хищений будут приняты немедленно. В хокимияте озвучили контакты: О незаконном использовании газа можно сообщить также в территориальные подразделения МВД.В Узбекистане регулярно выявляются нарушения в использовании природного газа. К примеру неделю назад стало известно, что две заправки в Ташкентской области украли газ на 1,6 млрд сумов. Этого хватило бы для обеспечения природным газом 100 тысяч домохозяйств в сутки.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/v-tashkente-na-vremya-ostanutsya-bez-gaza-jiteli-svyshe-350-domov-21494911.html
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нарушения, газ
Куда обращаться, если воруют газ — разъяснение хокимията
Специалисты дадут правовую оценку случаям нарушений и если она будет не будет соответствовать закону, меры по устранению хищений будут приняты немедленно.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В хокимияте Ташкента обратились к гражданам с просьбой о помощи. Если кто-то из горожан стал свидетелем незаконного использования природного газа домохозяйствами, предприятиями и другими организациями, они могут обратиться на "горячую линию" Министерства энергетики.
Специалисты дадут правовую оценку случаям нарушений и если она будет не будет соответствовать закону, меры по устранению хищений будут приняты немедленно. В хокимияте озвучили
контакты:
По вопросам ЖКХ и хозяйствующих субъектов — звонить по номерам (71) 202 11 04, (71) 200 08 04 или на короткий номер 1104.
Если нарушения касаются магистральных газопроводов высокого давления, необходимо обратиться по номеру (71) 2391871.
Если нарушения замечены в организациях, следует звонить на номер (71) 200 11 14.
О незаконном использовании газа можно сообщить также в территориальные подразделения МВД.
В Узбекистане регулярно выявляются нарушения в использовании природного газа. К примеру неделю назад стало известно
, что две заправки в Ташкентской области украли газ на 1,6 млрд сумов. Этого хватило бы для обеспечения природным газом 100 тысяч домохозяйств в сутки.