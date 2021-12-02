https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-indii-vyyavlen-novyy-shtamm-koronavirusa-omikron-21623538.html

В Индии выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"

В Индии выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"

Штамм "омикрон" был обнаружен в результате исследований в Консорциуме по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) - консорциуме из 37 правительственных лабораторий, изучающих геном вируса.

2021-12-02T18:28+0500

2021-12-02T18:28+0500

2021-12-02T18:30+0500

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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Двое заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Индии, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Лава Агарвала."На данный момент в стране зарегистрировано два случая штамма "омикрон". Оба случая найдены в штате Карнатака", - сообщил он во время брифинга.Штамм "омикрон" был выявлен в результате исследований в Консорциуме по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) - консорциуме из 37 правительственных лабораторий, изучающих геном вируса, пояснил гендиректор Индийского совета медицинских исследований Балрам Бхаргава.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, который был обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 вво Всемирной организации здравоохранения назвали греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери предположил, что новый штамм коронавируса "омикрон" может быть https://ria.ru/таким же опасным вирусом, как Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".Ранее в Мининноваций Узбекистана заявили, что в республике новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" не выявлен.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/omikron-dobralsya-do-yujnoy-korei-21607607.html

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