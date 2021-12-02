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В Москве число мигрантов в коммунальной сфере сократили на 40%
В Москве число мигрантов в коммунальной сфере сократили на 40%
Ранее Сергей Собянин сообщил о двукратном сокращении числа мигрантов на столичных стройках.
2021-12-02T08:51+0500
2021-12-02T08:51+0500
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москва
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% — со 100 тысяч до 60 тысяч.Данные привел заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, этого удалось добиться, благодаря трем мерам: применению новых технологий, повышению производительности труда и организации процессов производства работ.Как живут и работают мигрантыСегодня мигранты трудятся не только дворниками, но и слесарями, малярами, для них созданы для них все необходимые бытовые условия, подчеркнул Бирюков.Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием.По его словам, сегодня из-за высокой доли машин и оборудования есть потребность в квалифицированных сотрудниках, готовых учиться и осваивать новые профессии.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию.Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Впрочем, в том, что строительные площадки столицы откажутся от труда мигрантов, ничего плохого нет, считает глава московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.Без работы приезжие не останутся, убежден Эсоев. При этом он отметил, что в условиях пандемии вряд ли разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-rossii-snizilos-chislo-migrantov-nelegalov-20709580.html
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москва, трудовые мигранты

В Москве число мигрантов в коммунальной сфере сократили на 40%

08:51 02.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная машина убирает снег на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице нужно уменьшить количество мигрантов на стройках программы реновации.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% — со 100 тысяч до 60 тысяч.
Данные привел заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч. Но меньше становится не только мигрантов, уменьшилось в целом количество занятых в отрасли — с 600 тысяч до 450 тысяч человек", — отметил Бирюков в интервью "Российской газете".
По его словам, этого удалось добиться, благодаря трем мерам: применению новых технологий, повышению производительности труда и организации процессов производства работ.

Как живут и работают мигранты

Сегодня мигранты трудятся не только дворниками, но и слесарями, малярами, для них созданы для них все необходимые бытовые условия, подчеркнул Бирюков.
Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием.
"На наших предприятиях год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а так же регионов Центральной России — Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей. Многие из них работают семейными династиями. Для них организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание и, конечно же, стабильная заработная плата", — отметил Бирюков.
По его словам, сегодня из-за высокой доли машин и оборудования есть потребность в квалифицированных сотрудниках, готовых учиться и осваивать новые профессии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию.
Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза.
Впрочем, в том, что строительные площадки столицы откажутся от труда мигрантов, ничего плохого нет, считает глава московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.
Без работы приезжие не останутся, убежден Эсоев. При этом он отметил, что в условиях пандемии вряд ли разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов.
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