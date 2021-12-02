https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-moskve-chislo-migrantov-v-kommunalnoy-sfere-sokratili-na-40-21610042.html
В Москве число мигрантов в коммунальной сфере сократили на 40%
В Москве число мигрантов в коммунальной сфере сократили на 40%
Ранее Сергей Собянин сообщил о двукратном сокращении числа мигрантов на столичных стройках.
2021-12-02T08:51+0500
2021-12-02T08:51+0500
2021-12-02T08:51+0500
россия
москва
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21610176_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b288ec8bc67698805c50106cef147e4b.jpg
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% — со 100 тысяч до 60 тысяч.Данные привел заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, этого удалось добиться, благодаря трем мерам: применению новых технологий, повышению производительности труда и организации процессов производства работ.Как живут и работают мигрантыСегодня мигранты трудятся не только дворниками, но и слесарями, малярами, для них созданы для них все необходимые бытовые условия, подчеркнул Бирюков.Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием.По его словам, сегодня из-за высокой доли машин и оборудования есть потребность в квалифицированных сотрудниках, готовых учиться и осваивать новые профессии.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию.Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Впрочем, в том, что строительные площадки столицы откажутся от труда мигрантов, ничего плохого нет, считает глава московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.Без работы приезжие не останутся, убежден Эсоев. При этом он отметил, что в условиях пандемии вряд ли разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-rossii-snizilos-chislo-migrantov-nelegalov-20709580.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/02/21610176_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24be40de45ad83b143cf47b548784e97.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, трудовые мигранты
В Москве число мигрантов в коммунальной сфере сократили на 40%
Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице нужно уменьшить количество мигрантов на стройках программы реновации.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% — со 100 тысяч до 60 тысяч.
Данные привел заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Если раньше число мигрантов среди наших работников доходило до 100 тысяч, то сейчас их около 60 тысяч. Но меньше становится не только мигрантов, уменьшилось в целом количество занятых в отрасли — с 600 тысяч до 450 тысяч человек", — отметил Бирюков в интервью "Российской газете".
По его словам, этого удалось добиться, благодаря трем мерам: применению новых технологий, повышению производительности труда и организации процессов производства работ.
Как живут и работают мигранты
Сегодня мигранты трудятся не только дворниками, но и слесарями, малярами, для них созданы для них все необходимые бытовые условия, подчеркнул Бирюков.
Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием.
"На наших предприятиях год от года все больше работающих из числа жителей Москвы и Московской области, а так же регионов Центральной России — Тамбовской, Брянской, Рязанской и других областей. Многие из них работают семейными династиями. Для них организованы достойные социально-бытовые условия, медицинское обслуживание и, конечно же, стабильная заработная плата", — отметил Бирюков.
По его словам, сегодня из-за высокой доли машин и оборудования есть потребность в квалифицированных сотрудниках, готовых учиться и осваивать новые профессии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию.
Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза.
Впрочем, в том, что строительные площадки столицы откажутся от труда мигрантов, ничего плохого нет, считает глава московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.
Без работы приезжие не останутся, убежден
Эсоев. При этом он отметил, что в условиях пандемии вряд ли разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов.