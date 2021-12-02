https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-moskve-chislo-migrantov-v-kommunalnoy-sfere-sokratili-na-40-21610042.html

В Москве число мигрантов в коммунальной сфере сократили на 40%

В Москве число мигрантов в коммунальной сфере сократили на 40%

Ранее Сергей Собянин сообщил о двукратном сокращении числа мигрантов на столичных стройках.

2021-12-02T08:51+0500

2021-12-02T08:51+0500

2021-12-02T08:51+0500

россия

москва

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Число мигрантов в сфере коммунального хозяйства Москвы сократилось на 40% — со 100 тысяч до 60 тысяч.Данные привел заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, этого удалось добиться, благодаря трем мерам: применению новых технологий, повышению производительности труда и организации процессов производства работ.Как живут и работают мигрантыСегодня мигранты трудятся не только дворниками, но и слесарями, малярами, для них созданы для них все необходимые бытовые условия, подчеркнул Бирюков.Живут они в комфортных городках, обеспечены медицинским обслуживанием.По его словам, сегодня из-за высокой доли машин и оборудования есть потребность в квалифицированных сотрудниках, готовых учиться и осваивать новые профессии.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил уменьшить число приезжих из соседних государств на стройках для программы реновации. По его мнению, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию.Позже мэр уточнил, что количество мигрантов на проектах в рамках городского заказа уменьшилось более чем в два раза. Впрочем, в том, что строительные площадки столицы откажутся от труда мигрантов, ничего плохого нет, считает глава московского бюро Международной организации по миграции — Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев.Без работы приезжие не останутся, убежден Эсоев. При этом он отметил, что в условиях пандемии вряд ли разнорабочих из числа мигрантов удастся заменить на россиян из регионов.

https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-rossii-snizilos-chislo-migrantov-nelegalov-20709580.html

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москва, трудовые мигранты