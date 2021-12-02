https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-mvd-otvetili-vernut-li-blokposty-mejdu-oblastyami-21623977.html

В МВД ответили, вернут ли блокпосты между областями

В МВД ответили, вернут ли блокпосты между областями

В МВД Узбекистана прокомментировали сообщения о возвращении блокпостов между областями, от которых отказались несколько лет назад.

2021-12-02T19:07+0500

2021-12-02T19:07+0500

2021-12-02T19:07+0500

общество

узбекистан

мвд

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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов назвал ложными сообщения о том, что между областями могут вновь заработать блокпосты.Информация об этом появилась в социальных сетях. В ней говорится, что меры предусмотрены концепцией общественной безопасности, которую на днях подписал президент Шавкат Мирзиёев.Он пояснил, что документом предусмотрено создать до 1 марта 2022 года не менее одного подразделения межрайонной патрульно-постовой службы.Посты ДПС между областями в Узбекистане начали ликвидировать в 2017 году из-за того, что они ограничивали свободное передвижение людей и оказывали негативное влияние на экономику, внутренний и внешний туризм.

https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-uzbekistane-xotyat-povysit-minimalnyy-vozrast-vladeniya-orujiem-21612484.html

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