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https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-mvd-otvetili-vernut-li-blokposty-mejdu-oblastyami-21623977.html
В МВД ответили, вернут ли блокпосты между областями
В МВД ответили, вернут ли блокпосты между областями
В МВД Узбекистана прокомментировали сообщения о возвращении блокпостов между областями, от которых отказались несколько лет назад.
2021-12-02T19:07+0500
2021-12-02T19:07+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов назвал ложными сообщения о том, что между областями могут вновь заработать блокпосты.Информация об этом появилась в социальных сетях. В ней говорится, что меры предусмотрены концепцией общественной безопасности, которую на днях подписал президент Шавкат Мирзиёев.Он пояснил, что документом предусмотрено создать до 1 марта 2022 года не менее одного подразделения межрайонной патрульно-постовой службы.Посты ДПС между областями в Узбекистане начали ликвидировать в 2017 году из-за того, что они ограничивали свободное передвижение людей и оказывали негативное влияние на экономику, внутренний и внешний туризм.
https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-uzbekistane-xotyat-povysit-minimalnyy-vozrast-vladeniya-orujiem-21612484.html
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узбекистан, мвд

В МВД ответили, вернут ли блокпосты между областями

19:07 02.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В Министерстве внутренних дел Узбекистана прокомментировали сообщения о возвращении постов ДПС, от которых отказались несколько лет назад.
ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов назвал ложными сообщения о том, что между областями могут вновь заработать блокпосты.
Информация об этом появилась в социальных сетях. В ней говорится, что меры предусмотрены концепцией общественной безопасности, которую на днях подписал президент Шавкат Мирзиёев.
“Просим активистов социальных сетей не искажать информацию”, — написал в своем Telegram-канале Гиясов.
Он пояснил, что документом предусмотрено создать до 1 марта 2022 года не менее одного подразделения межрайонной патрульно-постовой службы.
Посты ДПС между областями в Узбекистане начали ликвидировать в 2017 году из-за того, что они ограничивали свободное передвижение людей и оказывали негативное влияние на экономику, внутренний и внешний туризм.
Пистолет с патронами - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
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