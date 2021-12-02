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В Узбекистане резко выросла цена на томаты
В Узбекистане резко выросла цена на томаты
Актуальные данные обнародовал Государственный комитет по статистике.
2021-12-02T17:32+0500
2021-12-02T17:34+0500
общество
госкомстат
статистика
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В Узбекистане резко выросли цены на помидоры, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, в ноябре стоимость томатов увеличилась в среднем на 54% по сравнению с октябрем. Однако с начала года цены на помидоры снизились на 10,1%.С 15 ноября Россельхознадзор России возобновил поставку томатов с шести предприятий Ташкентской области Узбекистана. Решение было принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе видеоинспекций.
https://uz.sputniknews.ru/20210320/uzbekistan-uzhestochit-kontrol-kachestva-otpravlyaemykh-v-rossiyu-tomatov-17863421.html
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госкомстат, статистика

В Узбекистане резко выросла цена на томаты

17:32 02.12.2021 (обновлено: 17:34 02.12.2021)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Согласно данным Госкомстата, в ноябре стоимость помидоров увеличилась в среднем на 54% по сравнению с октябрем.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В Узбекистане резко выросли цены на помидоры, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно данным Госкомстата, в ноябре стоимость томатов увеличилась в среднем на 54% по сравнению с октябрем. Однако с начала года цены на помидоры снизились на 10,1%.
Томаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
Экономика
Узбекистан ужесточит контроль качества отправляемых в Россию томатов
20 марта, 15:15
С 15 ноября Россельхознадзор России возобновил поставку томатов с шести предприятий Ташкентской области Узбекистана. Решение было принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе видеоинспекций.
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