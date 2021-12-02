https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-uzbekistane-rezko-vyrosla-tsena-na-tomaty-21622279.html
В Узбекистане резко выросла цена на томаты
В Узбекистане резко выросла цена на томаты
Актуальные данные обнародовал Государственный комитет по статистике.
2021-12-02T17:32+0500
2021-12-02T17:32+0500
2021-12-02T17:34+0500
общество
госкомстат
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/14/17864067_80:177:3071:1860_1920x0_80_0_0_24344e688d57c12265ce5da5e719e5d3.jpg
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В Узбекистане резко выросли цены на помидоры, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, в ноябре стоимость томатов увеличилась в среднем на 54% по сравнению с октябрем. Однако с начала года цены на помидоры снизились на 10,1%.С 15 ноября Россельхознадзор России возобновил поставку томатов с шести предприятий Ташкентской области Узбекистана. Решение было принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе видеоинспекций.
https://uz.sputniknews.ru/20210320/uzbekistan-uzhestochit-kontrol-kachestva-otpravlyaemykh-v-rossiyu-tomatov-17863421.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/14/17864067_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_fe6175b388b0a1fe96018c197ea72c3c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
госкомстат, статистика
В Узбекистане резко выросла цена на томаты
17:32 02.12.2021 (обновлено: 17:34 02.12.2021)
Согласно данным Госкомстата, в ноябре стоимость помидоров увеличилась в среднем на 54% по сравнению с октябрем.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik.
В Узбекистане резко выросли цены на помидоры, сообщает
пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно данным Госкомстата, в ноябре стоимость томатов увеличилась в среднем на 54% по сравнению с октябрем. Однако с начала года цены на помидоры снизились на 10,1%.
С 15 ноября Россельхознадзор России возобновил
поставку томатов с шести предприятий Ташкентской области Узбекистана. Решение было принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе видеоинспекций.