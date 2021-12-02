https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-uzbekistane-rezko-vyrosla-tsena-na-tomaty-21622279.html

В Узбекистане резко выросла цена на томаты

В Узбекистане резко выросла цена на томаты

Актуальные данные обнародовал Государственный комитет по статистике.

2021-12-02T17:32+0500

2021-12-02T17:32+0500

2021-12-02T17:34+0500

общество

госкомстат

статистика

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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В Узбекистане резко выросли цены на помидоры, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, в ноябре стоимость томатов увеличилась в среднем на 54% по сравнению с октябрем. Однако с начала года цены на помидоры снизились на 10,1%.С 15 ноября Россельхознадзор России возобновил поставку томатов с шести предприятий Ташкентской области Узбекистана. Решение было принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе видеоинспекций.

https://uz.sputniknews.ru/20210320/uzbekistan-uzhestochit-kontrol-kachestva-otpravlyaemykh-v-rossiyu-tomatov-17863421.html

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