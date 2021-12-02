https://uz.sputniknews.ru/20211202/vynesen-prigovor-mujchine-za-ubiystvo-beremennoy-jenschiny-pod-ferganoy-21610877.html

Вынесен приговор мужчине за убийство беременной женщины под Ферганой

Вынесен приговор мужчине за убийство беременной женщины под Ферганой

Злоумышленника признали виновным по нескольким пунктам двух соответствующих статей Уголовного кодекса Узбекистана.

2021-12-02T09:36+0500

2021-12-02T09:36+0500

2021-12-02T09:37+0500

происшествия

ферганская область

убийство

приговор

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Ферганской области вынесен приговор 29-летнему мужчине, убившему беременную соседку, передает УзА.Злоумышленника признали виновным по двум пунктам статьи "Умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, из корыстных побуждений", а также по двум пунктам статьи "Разбой, совершенный с противоправным проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения". Обвиняемого приговорили к 20 годам лишения свободы.Инцидент произошел 23 июня этого года. Мужчина проиграл крупную сумму денег на тотализаторе. Он задолжал гражданам около 100 млн сумов. Позже он решил ограбить соседа, который ранее одолжил ему $2 тысячи. Злоумышленник проник в дом, но в этот момент неожиданно вернулась беременная женщина. В испуге грабитель ударил ее несколько раз ножом и скрылся с места преступления. Женщину госпитализировали, но несмотря на оказанную медицинскую помощь она скончалась в больнице.

https://uz.sputniknews.ru/20211116/prestuplenie-i-nakazanie-vynesen-jestkiy-prigovor-mujchine-za-ubiystvo-jeny-i-ee-lyubovnika-21366904.html

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ферганская область, убийство, приговор