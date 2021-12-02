https://uz.sputniknews.ru/20211202/vynesen-prigovor-mujchine-za-ubiystvo-beremennoy-jenschiny-pod-ferganoy-21610877.html
Вынесен приговор мужчине за убийство беременной женщины под Ферганой
Вынесен приговор мужчине за убийство беременной женщины под Ферганой
Злоумышленника признали виновным по нескольким пунктам двух соответствующих статей Уголовного кодекса Узбекистана.
2021-12-02T09:36+0500
2021-12-02T09:36+0500
2021-12-02T09:37+0500
происшествия
ферганская область
убийство
приговор
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Ферганской области вынесен приговор 29-летнему мужчине, убившему беременную соседку, передает УзА.Злоумышленника признали виновным по двум пунктам статьи "Умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, из корыстных побуждений", а также по двум пунктам статьи "Разбой, совершенный с противоправным проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения". Обвиняемого приговорили к 20 годам лишения свободы.Инцидент произошел 23 июня этого года. Мужчина проиграл крупную сумму денег на тотализаторе. Он задолжал гражданам около 100 млн сумов. Позже он решил ограбить соседа, который ранее одолжил ему $2 тысячи. Злоумышленник проник в дом, но в этот момент неожиданно вернулась беременная женщина. В испуге грабитель ударил ее несколько раз ножом и скрылся с места преступления. Женщину госпитализировали, но несмотря на оказанную медицинскую помощь она скончалась в больнице.
https://uz.sputniknews.ru/20211116/prestuplenie-i-nakazanie-vynesen-jestkiy-prigovor-mujchine-za-ubiystvo-jeny-i-ee-lyubovnika-21366904.html
ферганская область
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ферганская область, убийство, приговор
Вынесен приговор мужчине за убийство беременной женщины под Ферганой
09:36 02.12.2021 (обновлено: 09:37 02.12.2021)
Злоумышленника признали виновным по нескольким пунктам двух соответствующих статей Уголовного кодекса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
В Ферганской области вынесен приговор 29-летнему мужчине, убившему беременную соседку, передает
УзА.
Злоумышленника признали виновным по двум пунктам статьи "Умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, из корыстных побуждений", а также по двум пунктам статьи "Разбой, совершенный с противоправным проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения". Обвиняемого приговорили к 20 годам лишения свободы.
Инцидент произошел 23 июня этого года. Мужчина проиграл крупную сумму денег на тотализаторе. Он задолжал гражданам около 100 млн сумов. Позже он решил ограбить соседа, который ранее одолжил ему $2 тысячи. Злоумышленник проник в дом, но в этот момент неожиданно вернулась беременная женщина. В испуге грабитель ударил ее несколько раз ножом и скрылся с места преступления.
Женщину госпитализировали, но несмотря на оказанную медицинскую помощь она скончалась в больнице.