https://uz.sputniknews.ru/20211203/rossiya-nashla-zamenu-defitsitnomu-benzinu-ai-80-v-uzbekistane-21628702.html

Россия нашла замену дефицитному бензину АИ-80 в Узбекистане

Россия нашла замену дефицитному бензину АИ-80 в Узбекистане

В конце ноября узбекские водители сообщили о дефиците бензина марки АИ-80 — самого популярного автомобильного топлива.

2021-12-03T08:40+0500

2021-12-03T08:40+0500

2021-12-03T08:40+0500

общество

узбекистан

бензин

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Российская компания "Газпромнефть-Промышленные Инновации" поможет Узбекистану освоить производство бензина АИ-92 вместо АИ-80.Проект реализуют на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе.Предполагается, что уже в ближайшем будущем Узбекистан сможет полностью отказаться от бензина марки АИ-80. На замену ему придут высокооктановые виды топлива. Стороны также провести исследования в научном центре "Газпромнефть-Промышленные Инновации", обменяться актуальной технологической информацией, изучить вопрос внедрения установки "Ароформинг" производительностью 20 тысяч тонн в год на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе.Кроме того, российская компания представила проекты, которые могли бы повысить качество нефтепродуктов в Узбекистане, а также нарастить производство новых видов продукции.Напомним: стоимость бензина АИ-80 с начала 2021 года выросла на 72%. В Антимонопольном комитете объяснили, что это произошло по нескольким причинам — прежде всего, из-за подорожания на мировом рынке нефти Brent, которая связана с импортируемым в Узбекистан бензином марки АИ-92.Были и внутренние факторы — растущий спрос, монополизация производителя Аи-80 на внутреннем рынке и уменьшение количества топлива, ежедневно поставляемого на биржу.В конце ноября стоимость АИ-80 начала снижаться, однако на некоторых заправках вместе с тем начал наблюдаться дефицит топлива.

https://uz.sputniknews.ru/20211125/kak-uzbekistanu-spravitsya-s-mirovym-rostom-tsen-na-benzin-21527370.html

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