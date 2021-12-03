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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211203/s-kakimi-tremya-problemami-stalkivayutsya-vse-migranty-v-rossii-21634604.html
С какими тремя проблемами сталкиваются все мигранты в ЕАЭС
С какими тремя проблемами сталкиваются все мигранты в ЕАЭС
Несмотря на ограничительные меры в 2020 году, сегодня поток трудовой миграции не только восстановился, но уже и вырос. Однако приезжие сталкиваются с некоторыми острыми проблемами.
2021-12-03T14:47+0500
2021-12-03T15:23+0500
миграция
еаэс
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Глава Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова прокомментировала слова вице-мэра Москвы Андрея Бочкарева о том, что власти Москвы в перспективе намерены отказаться от иностранной рабочей силы.Со своей же стороны, рассказала спикер, департамент трудовой миграции и социальной защиты максимально способствует созданию единого рынка труда в странах ЕАЭС, организованному набору трудящихся и помогает сделать условия их пребывания в странах максимально эффективными и комфортными.Несмотря на ограничительные меры в 2020 году, сегодня поток трудовой миграции не только восстановился, но уже и вырос: он в три раза превзошел показатели, которые были в 2020 году. И даже по сравнению в допандемийным периодом он также стал в два раза интенсивнее, отметила Алтынай Омурбекова.Кроме того, известно, что с 29 декабря вступают в силу новые поправки в Закон РФ "Об иностранных гражданах". Теперь мигранты должны будут в течение 30 дней со дня въезда в Россию пройти полное медобследование, в том числе дактилоскопию, исследования на наличие психотропных и наркотических веществ в крови.Глава Департамента рассказала также, с какими проблемными вопросами сегодня сталкиваются мигранты из ЕАЭС. По ее словам, наиболее острые вопросы - это:Вопрос регистрации. По закону, приезжающие из-за границы должны встать на миграционный учет в течение 30 дней. Однако, те, кто сдают мигрантам жилье, не всегда готовы зарегистрировать их. Из этого вытекает другая проблема – привлечение приезжих к административной ответственности за нарушение правил пребывания, которая влечет за собой, в том числе выдворение из государства. Остро стоит и вопрос доступа к обязательному медицинскому страхованию. Дело в том, не во всех странах-членах ЕАЭС действует система обязательного медицинского странах - к примеру, Армения введет ее лишь в 2023 году. Департамент трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК работает над решением всех вышеперечисленных вопросов, подчеркнула Омурбекова.Ранее стало известно, какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС. Это нераспространение квот по защите национального рынка труда, автоматическое признание документов об образовании, а также обязательное страхование на случай нетрудоспособности.
https://uz.sputniknews.ru/20200203/Interesy-millionov-lyudey-Mishustin-o-pensiyakh-dlya-grazhdan-EAES--video-13378687.html
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еаэс, трудовые мигранты

С какими тремя проблемами сталкиваются все мигранты в ЕАЭС

14:47 03.12.2021 (обновлено: 15:23 03.12.2021)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочий на стройке
Рабочий на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
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Несмотря на ограничительные меры в 2020 году, сегодня поток трудовой миграции не только восстановился, но уже и вырос. Однако приезжие сталкиваются с некоторыми острыми проблемами.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Глава Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова прокомментировала слова вице-мэра Москвы Андрея Бочкарева о том, что власти Москвы в перспективе намерены отказаться от иностранной рабочей силы.
"Возможно, вице-мэр имел ввиду, что в связи с внедрением технологий и автоматизацией строительства будет сокращаться количество рабочих", – предположила Алтынай Омурбекова.
Со своей же стороны, рассказала спикер, департамент трудовой миграции и социальной защиты максимально способствует созданию единого рынка труда в странах ЕАЭС, организованному набору трудящихся и помогает сделать условия их пребывания в странах максимально эффективными и комфортными.
Несмотря на ограничительные меры в 2020 году, сегодня поток трудовой миграции не только восстановился, но уже и вырос: он в три раза превзошел показатели, которые были в 2020 году. И даже по сравнению в допандемийным периодом он также стал в два раза интенсивнее, отметила Алтынай Омурбекова.
Кроме того, известно, что с 29 декабря вступают в силу новые поправки в Закон РФ "Об иностранных гражданах". Теперь мигранты должны будут в течение 30 дней со дня въезда в Россию пройти полное медобследование, в том числе дактилоскопию, исследования на наличие психотропных и наркотических веществ в крови.
Глава Департамента рассказала также, с какими проблемными вопросами сегодня сталкиваются мигранты из ЕАЭС. По ее словам, наиболее острые вопросы - это:
Вопрос регистрации. По закону, приезжающие из-за границы должны встать на миграционный учет в течение 30 дней. Однако, те, кто сдают мигрантам жилье, не всегда готовы зарегистрировать их. Из этого вытекает другая проблема – привлечение приезжих к административной ответственности за нарушение правил пребывания, которая влечет за собой, в том числе выдворение из государства.
Остро стоит и вопрос доступа к обязательному медицинскому страхованию. Дело в том, не во всех странах-членах ЕАЭС действует система обязательного медицинского странах - к примеру, Армения введет ее лишь в 2023 году.
Департамент трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК работает над решением всех вышеперечисленных вопросов, подчеркнула Омурбекова.
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Ранее стало известно, какие льготы получат мигранты от вступления Узбекистана в ЕАЭС. Это нераспространение квот по защите национального рынка труда, автоматическое признание документов об образовании, а также обязательное страхование на случай нетрудоспособности.
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