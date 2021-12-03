Общество
Узбекистанец заразился новым омикрон-штаммом коронавируса в Южной Корее
15:39 03.12.2021 (обновлено: 18:02 03.12.2021)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДемонстрация диагностики для обнаружения коронавируса центром ФМБА России
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Гражданин Узбекистана встретил в аэропорту знакомую супружескую пару, прибывшую в Южную Корею из Нигерии. Он отвез их на машине домой. Затем, в ходе проведенного анализа, у всех троих был выявлен новый штамм коронавируса.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Южной Корее новый штамм коронавируса "омикрон" был выявлен у гражданина Узбекистана, пишет местное издание The Korea Times.
Согласно данным информационного агентства, 24 ноября супружеская пара вернулась в Южную Корею из Нигерии. На следующий день у них выявили омикрон-штамм COVID-19. Из аэропорта домой их отвозил на машине знакомый узбекистанец. Уже 29 ноября у него также обнаружили новую коронавирусную инфекцию.
Согласно данным информационного агентства, 24 ноября супружеская пара вернулась в Южную Корею из Нигерии. На следующий день у них выявили омикрон-штамм COVID-19. Из аэропорта домой их отвозил на машине знакомый узбекистанец. Уже 29 ноября у него также обнаружили новую коронавирусную инфекцию.
По предположению властей, количество людей, с которыми контактировали два гражданина Кореи, узбекистанец, а также члены их семей, за это время достигло около 270 человек.
Отмечается, что за день до выявления у гражданина Узбекистана COVID-19, он посещал религиозное учреждение в Инчхоне, где собрались свыше 400 верующих иностранцев. Всем прихожанам рекомендовали пройти обследование.
Отмечается, что за день до выявления у гражданина Узбекистана COVID-19, он посещал религиозное учреждение в Инчхоне, где собрались свыше 400 верующих иностранцев. Всем прихожанам рекомендовали пройти обследование.
Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в Южной Корее подтвердили в начале декабря. Затем вирус был выявлен и в Индии, им заразились в стране два человека.