https://uz.sputniknews.ru/20211203/uzbekistanets--zarazilsya-novym-omikron-shtammom-koronavirusa-v-yujnoy-koree-21635627.html

Узбекистанец заразился новым омикрон-штаммом коронавируса в Южной Корее

Узбекистанец заразился новым омикрон-штаммом коронавируса в Южной Корее

Отмечается, что за день до выявления у гражданина Узбекистана COVID-19, он посещал религиозное учреждение в Инчхоне, где собрались свыше 400 верующих иностранцев.

2021-12-03T15:39+0500

2021-12-03T15:39+0500

2021-12-03T18:02+0500

общество

южная корея

узбекистанец

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Южной Корее новый штамм коронавируса "омикрон" был выявлен у гражданина Узбекистана, пишет местное издание The Korea Times.Согласно данным информационного агентства, 24 ноября супружеская пара вернулась в Южную Корею из Нигерии. На следующий день у них выявили омикрон-штамм COVID-19. Из аэропорта домой их отвозил на машине знакомый узбекистанец. Уже 29 ноября у него также обнаружили новую коронавирусную инфекцию.По предположению властей, количество людей, с которыми контактировали два гражданина Кореи, узбекистанец, а также члены их семей, за это время достигло около 270 человек.Отмечается, что за день до выявления у гражданина Узбекистана COVID-19, он посещал религиозное учреждение в Инчхоне, где собрались свыше 400 верующих иностранцев. Всем прихожанам рекомендовали пройти обследование.Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в Южной Корее подтвердили в начале декабря. Затем вирус был выявлен и в Индии, им заразились в стране два человека.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/vrach-obyasnil-naskolko-shtamm-omikron-opasnee-delty--video-21595782.html

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южная корея, узбекистанец, штамм-омикрон