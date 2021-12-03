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Узбекистанец заразился новым омикрон-штаммом коронавируса в Южной Корее
Узбекистанец заразился новым омикрон-штаммом коронавируса в Южной Корее
Отмечается, что за день до выявления у гражданина Узбекистана COVID-19, он посещал религиозное учреждение в Инчхоне, где собрались свыше 400 верующих иностранцев.
2021-12-03T15:39+0500
2021-12-03T18:02+0500
общество
южная корея
узбекистанец
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Южной Корее новый штамм коронавируса "омикрон" был выявлен у гражданина Узбекистана, пишет местное издание The Korea Times.Согласно данным информационного агентства, 24 ноября супружеская пара вернулась в Южную Корею из Нигерии. На следующий день у них выявили омикрон-штамм COVID-19. Из аэропорта домой их отвозил на машине знакомый узбекистанец. Уже 29 ноября у него также обнаружили новую коронавирусную инфекцию.По предположению властей, количество людей, с которыми контактировали два гражданина Кореи, узбекистанец, а также члены их семей, за это время достигло около 270 человек.Отмечается, что за день до выявления у гражданина Узбекистана COVID-19, он посещал религиозное учреждение в Инчхоне, где собрались свыше 400 верующих иностранцев. Всем прихожанам рекомендовали пройти обследование.Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в Южной Корее подтвердили в начале декабря. Затем вирус был выявлен и в Индии, им заразились в стране два человека.
https://uz.sputniknews.ru/20211201/vrach-obyasnil-naskolko-shtamm-omikron-opasnee-delty--video-21595782.html
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южная корея, узбекистанец, штамм-омикрон

Узбекистанец заразился новым омикрон-штаммом коронавируса в Южной Корее

15:39 03.12.2021 (обновлено: 18:02 03.12.2021)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДемонстрация диагностики для обнаружения коронавируса центром ФМБА России
Демонстрация диагностики для обнаружения коронавируса центром ФМБА России - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Гражданин Узбекистана встретил в аэропорту знакомую супружескую пару, прибывшую в Южную Корею из Нигерии. Он отвез их на машине домой. Затем, в ходе проведенного анализа, у всех троих был выявлен новый штамм коронавируса.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Южной Корее новый штамм коронавируса "омикрон" был выявлен у гражданина Узбекистана, пишет местное издание The Korea Times.

Согласно данным информационного агентства, 24 ноября супружеская пара вернулась в Южную Корею из Нигерии. На следующий день у них выявили омикрон-штамм COVID-19. Из аэропорта домой их отвозил на машине знакомый узбекистанец. Уже 29 ноября у него также обнаружили новую коронавирусную инфекцию.
Водовозов об омикроне: Задача любого вируса – размножаться и захватывать больше новых хозяев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
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По предположению властей, количество людей, с которыми контактировали два гражданина Кореи, узбекистанец, а также члены их семей, за это время достигло около 270 человек.

Отмечается, что за день до выявления у гражданина Узбекистана COVID-19, он посещал религиозное учреждение в Инчхоне, где собрались свыше 400 верующих иностранцев. Всем прихожанам рекомендовали пройти обследование.
Первые случаи заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в Южной Корее подтвердили в начале декабря. Затем вирус был выявлен и в Индии, им заразились в стране два человека.
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