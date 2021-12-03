Холдинг Усманова реформирует топливно-энергетическое "звено" Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и российский "ИКС Холдинг" (входит в холдинг USM Алишера Усманова) в 2022 году начнут цифровизацию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.Это, как ожидается, существенно повысит конкурентоспособность отрасли и доходность бизнеса.В сентябре 2020-го холдинг USM Усманова завершил сделку по покупке 100% IT-группы "ИКС Холдинг".В декабре того же года Минэнерго договорилось с "ИКС Холдингом" об оказании услуг по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Узбекистана на 2021-2025 годы.Между тем Узбекистан и российскую компанию связывает не только топливно-энергетический проект.В феврале 2021-го цифровое подразделение USM "ЮэСэМ телеком" и "Мегафон" вместе с партнерами из Узбекистана объявили о создании совместного предприятия Digital Holding, куда вошли узбекский сотовый оператор Ucell, а также узбекские активы USM —CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал расширять кооперацию России и Узбекистана в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и по другим направлениям.
Какое соглашение заключила страна с холдингом миллиардера и к каким изменениям готовится, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и российский "ИКС Холдинг" (входит в холдинг USM Алишера Усманова) в 2022 году начнут цифровизацию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.
Это, как ожидается, существенно повысит конкурентоспособность отрасли и доходность бизнеса.
В сентябре 2020-го холдинг USM Усманова завершил сделку по покупке 100% IT-группы "ИКС Холдинг".
В декабре того же года Минэнерго договорилось с "ИКС Холдингом" об оказании услуг по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Узбекистана на 2021-2025 годы.
Что известно об "ИКС Холдинге"
Это российская многопрофильная IT-структура, в ее экосистему входят 27 IT-компаний.
Она занимается цифровой трансформацией крупных предприятий, информационной безопасностью, системами хранения данных, "большими данными", системами поддержки деятельности мобильных операторов, криптографией и квантовыми вычислениями, машинным обучением, нейросетями, технологией блокчейн и искусственным интеллектом.
Между тем Узбекистан и российскую компанию связывает не только топливно-энергетический проект.
В феврале 2021-го цифровое подразделение USM "ЮэСэМ телеком" и "Мегафон" вместе с партнерами из Узбекистана объявили о создании совместного предприятия Digital Holding, куда вошли узбекский сотовый оператор Ucell, а также узбекские активы USM —CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал расширять кооперацию России и Узбекистана в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и по другим направлениям.