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https://uz.sputniknews.ru/20211203/xolding-usmanova-reformiruet-toplivno-energeticheskoe-zveno-uzbekistana-21631057.html
Холдинг Усманова реформирует топливно-энергетическое "звено" Узбекистана
Холдинг Усманова реформирует топливно-энергетическое "звено" Узбекистана
Какое соглашение заключила страна с холдингом миллиардера и к каким изменениям готовится, читайте в материале.
2021-12-03T11:35+0500
2021-12-03T11:36+0500
экономика
узбекистан
алишер усманов
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и российский "ИКС Холдинг" (входит в холдинг USM Алишера Усманова) в 2022 году начнут цифровизацию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.Это, как ожидается, существенно повысит конкурентоспособность отрасли и доходность бизнеса.В сентябре 2020-го холдинг USM Усманова завершил сделку по покупке 100% IT-группы "ИКС Холдинг".В декабре того же года Минэнерго договорилось с "ИКС Холдингом" об оказании услуг по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Узбекистана на 2021-2025 годы.Между тем Узбекистан и российскую компанию связывает не только топливно-энергетический проект.В феврале 2021-го цифровое подразделение USM "ЮэСэМ телеком" и "Мегафон" вместе с партнерами из Узбекистана объявили о создании совместного предприятия Digital Holding, куда вошли узбекский сотовый оператор Ucell, а также узбекские активы USM —CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал расширять кооперацию России и Узбекистана в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и по другим направлениям.
https://uz.sputniknews.ru/20210212/Kak-rossiyskiy-IKS-Kholding-pomogaet-tsifrovizirovat-TEK-Uzbekistana-15986689.html
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узбекистан, алишер усманов

Холдинг Усманова реформирует топливно-энергетическое "звено" Узбекистана

11:35 03.12.2021 (обновлено: 11:36 03.12.2021)
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Добыча нефти, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Какое соглашение заключила страна с холдингом миллиардера и к каким изменениям готовится, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и российский "ИКС Холдинг" (входит в холдинг USM Алишера Усманова) в 2022 году начнут цифровизацию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.
Это, как ожидается, существенно повысит конкурентоспособность отрасли и доходность бизнеса.
В сентябре 2020-го холдинг USM Усманова завершил сделку по покупке 100% IT-группы "ИКС Холдинг".
В декабре того же года Минэнерго договорилось с "ИКС Холдингом" об оказании услуг по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Узбекистана на 2021-2025 годы.
Что известно об "ИКС Холдинге"

Это российская многопрофильная IT-структура, в ее экосистему входят 27 IT-компаний.

Она занимается цифровой трансформацией крупных предприятий, информационной безопасностью, системами хранения данных, "большими данными", системами поддержки деятельности мобильных операторов, криптографией и квантовыми вычислениями, машинным обучением, нейросетями, технологией блокчейн и искусственным интеллектом.

Между тем Узбекистан и российскую компанию связывает не только топливно-энергетический проект.
В феврале 2021-го цифровое подразделение USM "ЮэСэМ телеком" и "Мегафон" вместе с партнерами из Узбекистана объявили о создании совместного предприятия Digital Holding, куда вошли узбекский сотовый оператор Ucell, а также узбекские активы USM —CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал расширять кооперацию России и Узбекистана в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и по другим направлениям.
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2021
Экономика
Как российский "ИКС Холдинг" помогает цифровизировать ТЭК Узбекистана
12 февраля, 13:41
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