https://uz.sputniknews.ru/20211203/xolding-usmanova-reformiruet-toplivno-energeticheskoe-zveno-uzbekistana-21631057.html

Холдинг Усманова реформирует топливно-энергетическое "звено" Узбекистана

Холдинг Усманова реформирует топливно-энергетическое "звено" Узбекистана

Какое соглашение заключила страна с холдингом миллиардера и к каким изменениям готовится, читайте в материале.

2021-12-03T11:35+0500

2021-12-03T11:35+0500

2021-12-03T11:36+0500

экономика

узбекистан

алишер усманов

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и российский "ИКС Холдинг" (входит в холдинг USM Алишера Усманова) в 2022 году начнут цифровизацию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.Это, как ожидается, существенно повысит конкурентоспособность отрасли и доходность бизнеса.В сентябре 2020-го холдинг USM Усманова завершил сделку по покупке 100% IT-группы "ИКС Холдинг".В декабре того же года Минэнерго договорилось с "ИКС Холдингом" об оказании услуг по разработке концепции и дорожной карты цифровизации ТЭК Узбекистана на 2021-2025 годы.Между тем Узбекистан и российскую компанию связывает не только топливно-энергетический проект.В феврале 2021-го цифровое подразделение USM "ЮэСэМ телеком" и "Мегафон" вместе с партнерами из Узбекистана объявили о создании совместного предприятия Digital Holding, куда вошли узбекский сотовый оператор Ucell, а также узбекские активы USM —CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал расширять кооперацию России и Узбекистана в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и по другим направлениям.

https://uz.sputniknews.ru/20210212/Kak-rossiyskiy-IKS-Kholding-pomogaet-tsifrovizirovat-TEK-Uzbekistana-15986689.html

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