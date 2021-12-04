https://uz.sputniknews.ru/20211204/amerikantsy-pytayutsya-sozdat-meditsinskuyu-chk-s-globalnymi-polnomochiyami-21649083.html

Американцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями

Американцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями

ВОЗ выглядит скромной женевской конторой со скучными инструкциями. Однако на деле ее указивки являются обязательными для медиков всего мира.

2021-12-04T19:01+0500

2021-12-04T19:01+0500

2021-12-04T19:01+0500

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В эпоху коронавируса самые интересные события — те, которые могут реально и довольно жестко изменить жизнь миллиардов человек, — в новости практически не попадают. Много вы слышали о чрезвычайной сессии ВОЗ 1 декабря? Да нет, все обсуждали новый штамм, новый альбом Адель и очередное коварство русских — близкое похолодание, которое европейская желтая пресса ласково называет "Зверь с Востока" — Beast from the East.Между тем результаты сессии обещают быть просто судьбоносными. Страны — члены организации договорились начать подготовку к созданию глобального международного договора "по борьбе с пандемиями". Пункты этого договора будут обязательны к исполнению в 194 странах мира, то есть практически везде, на всем земном шаре. Нет, их никто не будет согласовывать с национальными законодательствами. И нет, мнения населения этих стран тоже никто не спросит.Подождите, а что если пандемий больше не будет? Ну прожили же мы как-то сто лет между испанкой и коронавирусом. Но нет, сегодня таким вопросом даже задаваться неприлично. Пандемии — это новая нормальность. Кстати, вы, может быть, не заметили, но пандемию коронавируса уже сменяет "пандемия психических расстройств". Это новый тренд, который потихоньку накручивают уже сейчас, но запустят на полную мощность, когда мы справимся с коронавирусом.Как этот глобальный договор будет воплощаться в жизнь? Дело в том, что медико-санитарные правила ВОЗ обязательны к исполнению во всех странах — членах организации. "Пандемический договор" заменит эти правила и будет куда более жестким и подробным. Согласно ему, каждое правительство будет обязано по запросу предоставлять ВОЗ данные обо всех подробностях заболеваний в стране, даже если туда входят личные данные граждан и чувствительные для нацбезопасности факты. Ну а что еще туда допишут, это знает только Тедрос Гебрейесус и его спонсоры.ВОЗ выглядит скромной женевской конторой со скучными инструкциями. Однако на деле ее указивки являются обязательными для медиков всего мира. А над их текстом ведут активную работу разные богатые и влиятельные люди. Редактура правил и предписаний ВОЗ — это целый теневой бизнес.В докладе аналитического центра Rand Corporation от 2019 года описывается, как американцы десятилетиями работали с ВОЗ, добиваясь ужесточения медико-санитарных правил. В редакции 2005 года предписания ВОЗ были расширены и стали включать в себя угрозы не только от заболеваний, но и от катастроф, промышленных и природных, и от военных конфликтов. То есть они стали покрывать практически все, что происходит в странах мира. Однако и эту редакцию правил американские партнеры считали "слишком беззубой".И вот такой шанс! Пандемия коронавируса стала предлогом, чтобы переписать медико-санитарные правила и навязать их всему человечеству. "Такая возможность возникает лишь раз в поколение!" — говорит гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Его можно понять. Эфиопскому леваку предлагают фактически возглавить мировое правительство.Борьба с болезнями действительно должна вестись сообща, всем миром. К этому постоянно призывает президент Путин. Россия всегда помогала разным странам во время предыдущих вспышек заболеваний и точно так же вела себя во время пандемии коронавируса: поставляла вакцину, посылала на помощь врачей, отгружала лекарства и аппараты ИВЛ.Мы призывали хотя бы на время пандемии коронавируса отменить все санкции — не потому что они так уж заметны в России, а потому что для таких бедных государств, как Куба или Северная Корея, они стали просто оружием массового поражения.Но нет, какое там? Пандемия для европейских соседей стала поводом для типично коммунальной склоки. Демократические государства, светочи, так сказать, цивилизации, воровали друг у друга партии масок, скандалили из-за того, кому больше досталось вакцин, и запрещали вакцинироваться тем, кто этого хотел, — а этого хотели миллионы — русской вакциной. Что уж говорить про США? Там побили все рекорды смертности, а общий бардак поставил страну на грань распада и гражданской войны.И вот сегодня эти люди собираются управлять здравоохранением в глобальном масштабе. Ну здорово, что сказать?Первый гендиректор ВОЗ Брок Чисхольм совершенно открыто поддерживал идею мирового правительства: в те годы, сразу после войны, об этом можно было говорить совершенно открыто. Позже словосочетание вышло из официального словооборота и было закреплено за конспирологами в шапочках из фольги. Однако сама идея никуда не делась, она с нами навсегда, потому что она прекрасна.Мечта о глобальном взаимодействии на самом высоком уровне, о мирном и взаимовыгодном развитии объединенного человечества, без войн и конфликтов, — это на самом деле замечательно. Без иронии, это вечная человеческая мечта. У нее есть искренние поклонники и у нас в стране.Однако давайте посмотрим, а как конкретно она будет осуществляться? За чей счет банкет? Кто войдет в глобальное политбюро? Спойлер: там не ждут русских и китайцев. Там давно уже поделены все места.Тему "глобального здравоохранения" долгие годы навязывают человечеству американские и британские элиты. В Конгрессе США есть специальный комитет по "глобальному здравоохранению". Причем американцы трактуют это понятие предельно широко.Известный политик Ал Гор, автор "глобального потепления" и всей зеленой повестки, придумал в свое время связать здравоохранение с безопасностью в военном смысле слова. Так получилась "глобальная здравбезопасность". В ее сферу попадает вообще все: продукты питания, лекарства, питьевая вода, экология, военные технологии.Логика тут такая. "У вас еще есть ядерное оружие? — Тогда мы идем к вам. Потому что оно вредно для здоровья". Или: "У вас многовато душевнобольных? Нужно срочно вас оккупировать, потому что это угроза глобальной безопасности".Хорошая, по сути, тема совместной координированной борьбы с болезнями военизирована сегодня в США до абсурда. Глобальной здравбезопасностью активно занимается Пентагон. А помните лихорадку Эбола? В Штатах ее официально назначили угрозой глобальной безопасности. И совершенно не случайно президент Обама сравнил тогда с лихорадкой Эбола Россию. Подобные вещи начинаются как красивые метафоры, а потом быстренько становятся обоснованием для превентивного ядерного удара.В сентябре президент США Джо Байден провел глобальный саммит по COVID-19. Тема глобальной борьбы с пандемиями поднималась постоянно. Ее лоббировали крупнейший частный спонсор ВОЗ Билл Гейтс, Рокфеллеры со своим фондом, IT-олигарх Джефф Сколл, миллиардер-инвестор Марсель Арсено, представитель финансового гиганта Mastercard. По теме выступили также президент, вице-президент и госсекретарь США, а также несколько лидеров стран — членов НАТО. Был еще Сингапур.Ну вот, собственно, так и будет выглядеть "мировое правительство". Американские сверхбогачи, американские политики, несколько почетных пенсионеров из Европы и кто-нибудь из Сингапура. Украину еще могут пригласить. И где тут место для России? И зачем нам вообще вся эта тема глобального здравоохранения, если борьбу с вымышленными и реальными пандемиями совершенно открыто планируют раскручивать "за счет России и на обломках России", а Москву уже сейчас назначают ответственной за все, за каждый чих буквально?Пандемия коронавируса стала поводом для грандиозного эксперимента, который затеяли американские элиты. Они пытаются переформатировать всю систему управления национальными государствами. Получается такая олигархия на максималках.Владельцы корпораций издают приказы через принадлежащие им СМИ. На местах их выполняют мэры, губернаторы штатов, в общем, нижний уровень управления. Федеральные власти при таком раскладе вообще не нужны. Как это происходит, мы отлично видим на примере США. Сначала губернаторы и мэры открыто посылали на все буквы президента Трампа, сегодня они посылают туда же Джо Байдена. Каждый штат взял суверенитета, сколько смог проглотить. Центра власти в стране практически нет.Так как силовой поддержки у олигархов не имеется, то какие-то регионы и мегаполисы их повесточку выполняют, а какие-то отказываются. Например, штат Калифорния полностью подвластен "неизвестным отцам", а вот соседняя Флорида бунтует. В Калифорнии — хипстеры, во Флориде — ватники.Однако эта регионализация, распад на части как раз и есть цель олигархов. Им не с руки управлять большими странами. А вот такими разрозненными территориями, да еще находящимися друг с другом в состоянии вялотекущего конфликта, — это за милую душу!Если подобную модель управления продвинуть на мировом уровне, она принесет все то же самое — конфликты, войны, распад государств, нищету и хаос, но уже в глобальном масштабе. Так что с мировым правительством все-таки придется подождать. С глобальным договором быть поаккуратнее, под каким бы прекрасным предлогом он ни затевался. Ну и признать очевидное: с любого рода хаосом, пандемиями, неурядицами сильное национальное государство справляется на порядок лучше, чем ничья земля, которую рвут на куски несколько обезумевших сверхбогачей.Источник: РИА Новости.

https://uz.sputniknews.ru/20211201/omikron-dobralsya-do-yujnoy-korei-21607607.html

https://uz.sputniknews.ru/20210702/koronavirus--klassnyy-v-ssha-god-molchali-ob-opasnyx-eksperimentax-19511657.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

сша, медицина, воз