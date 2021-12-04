https://uz.sputniknews.ru/20211204/ocherednaya-konferentsiya-duxovnyy-shelkovyy-put-proydet-v-uzbekistane-21644747.html

Очередная конференция "Духовный Шелковый путь" пройдет в Узбекистане

Очередная конференция "Духовный Шелковый путь" пройдет в Узбекистане

Муфтий напомнил, что ранее такая конференция проходила в КНР, России, Кыргызстане и Казахстане. 04.12.2021, Sputnik Узбекистан

2021-12-04T11:28+0500

2021-12-04T11:28+0500

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общество

узбекистан

конференция

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Пятая международная научно-богословская конференция "Духовный Шелковый путь" пройдет в Узбекистане. Об этом заявил зампред Совета муфтиев России (СМР) муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, выступая на заседании совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями. На встрече обсуждали возможности и механизмы международного сотрудничества для реализации государственной национальной политики РоссииПо словам муфтия, между Россией и Узбекистаном имеется "важный потенциал укрепления братских и дружеских отношений".Ранее конференция "Духовный Шелковый путь" проходила в КНР, России, Кыргызстане и Казахстане.В начале ноября муфтий Альбир Крганов заявил, что заведения, которые массово привлекают к работе мигрантов, должны решать вопросы их проживания, создавать им правильные условия для пребывания, в том числе организовывать для них молельные комнаты.По мнению председателя Духовного собрания мусульман России, это условие необходимо прописать в профильном законодательстве.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-duxovnom-sobranii-musulman-rf-predlojili-sozdat-v-gosdume-komissiyu-po-migratsii-21093451.html

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