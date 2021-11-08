https://uz.sputniknews.ru/20211108/muftiy-prizval-rabotodateley-organizovat-dlya-migrantov-molelnye-komnaty-21251463.html

Муфтий призвал работодателей организовать для мигрантов молельные комнаты

Муфтий призвал работодателей организовать для мигрантов молельные комнаты

По мнению муфтия, заведения, которые массово привлекают к работе мигрантов, должны создавать им правильные условия для пребывания.

2021-11-08T06:01+0500

2021-11-08T06:01+0500

2021-11-08T06:01+0500

миграция

альбир крганов

общественное мнение

муфтий

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов поддержал обращение жителей поселка Сосенское в Москве в Совет по правам человека при президенте РФ. Сельчане жаловались на увеличение пассажиропотока мигрантов, связанного с открытием движения автобусов от станции метро "Прокшино" до Сахарово, и ухудшение криминогенной обстановки.Причина, по мнению жителей, в том, что на территории поселения находится большое количество так называемых резиновых квартир, где регистрируются мигранты, работающие на оптовом рынке "Фуд-сити" и строительном рынке "Славянский мир".В комментарии РИА Новости Крганов отметил, что заведения, которые массово привлекают к работе мигрантов, должны решать вопросы их проживания, создавать им правильные условия для пребывания, неся таким образом ответственность перед обществом. После того как планы перенести Единый миграционный центр (ЕМЦ) из подмосковной деревни Путилково в Сахарово в новой Москве были озвучены, жители Сосенского обратились в СПЧ. Оттуда просьба решить проблемы, возникающие из-за переноса ЕМЦ, была направлена главе МВД России и мэру Москвы.По мнению председателя Духовного собрания мусульман России, это условие необходимо прописать в профильном законодательстве.По словам муфтия, в "Фуд-сити" стоит также вопрос об отсутствии молельных комнат для мусульман, о чем Московский муфтият ДСМР и другие религиозные организации не раз говорили руководству компании. Крганов подчеркнул, что "вопрос не в мигрантах, вопрос в правильной организации их пребывания и ответственности работодателей. Работодатели должны не просто зарабатывать на мигрантах, но нести ответственность перед обществом".

https://uz.sputniknews.ru/20211019/rezinovye-kvartiry-kriminal-i-avtobusy-moskvichi-pojalovalis-na-mmts-saxarovo-20959679.html

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альбир крганов, общественное мнение, муфтий, трудовые мигранты