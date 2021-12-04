https://uz.sputniknews.ru/20211204/statistika-rossiya-lidiruet-po-kolichestvu-predpriyatiy-v-uzbekistane-21649562.html

Статистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане

Статистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане

Согласно данным Госкомстата, уверенно удерживают лидерство по числу компаний в Узбекистане — предприниматели РФ: в этом году в республике открылось 2 335 предприятий с российским капиталом.

2021-12-04T19:26+0500

2021-12-04T19:26+0500

2021-12-04T19:26+0500

экономика

узбекистан

предприятия

статистика

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В конце ноября Ташкент посетила бизнес-миссия, состоящая из 12 станкостроительных компаний России. Встречи инициировали в АО "Российский экспортный центр" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Как отмечали прибывшие в столицу гости, предприниматели республики очень хорошо относятся к российской технике и потому для российских бизнес-партнеров важно не уронить это реноме.Логику такого положения дел объясняют просто: Узбекистан близок России и по историческому прошлому, и по менталитету. Поэтому по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики в первую очередь обращаются к российским партнерам.По итогам переговоров стороны договорились создать совместное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования. Располагаться оно будет на базе НГМК.В Государственном комитете по статистике поделились данными о количестве иностранных предприятий, действующих в Узбекистане. Среди лидеров — Россия, Китай и Турция. Причем уверенно удерживают первую строчку статистической таблицы - именно предприниматели РФ: в этом году в стране открылось 2 335 предприятий с российским капиталом.В ходе своего визита в Москву 19 ноября нынешнего года Шавкат Мирзиёев заявил, что товарооборот между странами растет: по итогам девяти месяцев он составляет пять миллиардов долларов, а по итогам года ожидается рост до семи миллиардов. При этом президент отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.

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узбекистан, предприятия, статистика