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Статистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане
Статистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане
Согласно данным Госкомстата, уверенно удерживают лидерство по числу компаний в Узбекистане — предприниматели РФ: в этом году в республике открылось 2 335 предприятий с российским капиталом.
2021-12-04T19:26+0500
2021-12-04T19:26+0500
экономика
узбекистан
предприятия
статистика
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В конце ноября Ташкент посетила бизнес-миссия, состоящая из 12 станкостроительных компаний России. Встречи инициировали в АО "Российский экспортный центр" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Как отмечали прибывшие в столицу гости, предприниматели республики очень хорошо относятся к российской технике и потому для российских бизнес-партнеров важно не уронить это реноме.Логику такого положения дел объясняют просто: Узбекистан близок России и по историческому прошлому, и по менталитету. Поэтому по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики в первую очередь обращаются к российским партнерам.По итогам переговоров стороны договорились создать совместное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования. Располагаться оно будет на базе НГМК.В Государственном комитете по статистике поделились данными о количестве иностранных предприятий, действующих в Узбекистане. Среди лидеров — Россия, Китай и Турция. Причем уверенно удерживают первую строчку статистической таблицы - именно предприниматели РФ: в этом году в стране открылось 2 335 предприятий с российским капиталом.В ходе своего визита в Москву 19 ноября нынешнего года Шавкат Мирзиёев заявил, что товарооборот между странами растет: по итогам девяти месяцев он составляет пять миллиардов долларов, а по итогам года ожидается рост до семи миллиардов. При этом президент отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.
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узбекистан, предприятия, статистика

Статистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане

19:26 04.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровПрезидент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Согласно данным Госкомстата, уверенно удерживают лидерство по числу компаний в Узбекистане — предприниматели РФ: в этом году в республике открылось 2 335 предприятий с российским капиталом.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В конце ноября Ташкент посетила бизнес-миссия, состоящая из 12 станкостроительных компаний России. Встречи инициировали в АО "Российский экспортный центр" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Как отмечали прибывшие в столицу гости, предприниматели республики очень хорошо относятся к российской технике и потому для российских бизнес-партнеров важно не уронить это реноме.
Логику такого положения дел объясняют просто: Узбекистан близок России и по историческому прошлому, и по менталитету. Поэтому по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики в первую очередь обращаются к российским партнерам.
По итогам переговоров стороны договорились создать совместное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования. Располагаться оно будет на базе НГМК.
В Государственном комитете по статистике поделились данными о количестве иностранных предприятий, действующих в Узбекистане. Среди лидеров — Россия, Китай и Турция. Причем уверенно удерживают первую строчку статистической таблицы - именно предприниматели РФ: в этом году в стране открылось 2 335 предприятий с российским капиталом.
© SputnikСтатистика: Россия лидирует по количеству зарегистрированных предприятий в Узбекистане
Статистика: Россия лидирует по количеству зарегистрированных предприятий в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2021
Статистика: Россия лидирует по количеству зарегистрированных предприятий в Узбекистане
© Sputnik
В ходе своего визита в Москву 19 ноября нынешнего года Шавкат Мирзиёев заявил, что товарооборот между странами растет: по итогам девяти месяцев он составляет пять миллиардов долларов, а по итогам года ожидается рост до семи миллиардов.
При этом президент отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.
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