https://uz.sputniknews.ru/20211201/rossiya-pomojet-uzbekistanu-sozdat-proizvodstva-stankov-21600066.html

Россия поможет Узбекистану создать производство станков

Россия поможет Узбекистану создать производство станков

Стороны уже договорились создать на базе НГМК СП по производству металлообрабатывающего оборудования.

2021-12-01T14:33+0500

2021-12-01T14:33+0500

2021-12-01T14:42+0500

экономика

узбекистан

производство

нгмк

оборудование

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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь компании из России для создания в республике совместного производства металлообрабатывающего оборудования.Об этом сообщили в министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана по итогам переговоров с представителями министерства промышленности и торговли РФ, прошедших накануне в Ташкенте.По расчетам узбекской стороны, новое СП могло бы наладить выпуск станков для их дальнейшей поставки в третьи страны. Совместное производство планируется разместить на мощностях Навоийского машиностроительного завода, входящего в структуру Навоийского горно-металлургического комбината.По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке списка предприятий станкостроения РФ, которые могли бы выступить партнерами предполагаемого СП, добавили в министерстве.Как сообщалось ранее, 29-30 ноября в в узбекской столице состоялась бизнес-миссия 12 российских станкостроительных компаний. Организатором выступило АО "Российский экспортный центр" при поддержке минпромторга РФ.Как рассказал директор по развитию зарубежной сети "Российского экспортного центра" Дмитрий Прохоренко, участники обсудили, в частности, участие компаний из РФ в госзакупках и локализацию национального производства с использованием российского оборудования и технологических решений.По словам представителя российской компании "Турбоэлектроремонт" Владимира Клепикова, узбекские предприниматели очень хорошо относятся к российской технике и очень важно не уронить это реноме.Узбекистан, отметил спикер, близок России и по историческому прошлому, и по менталитету. Поэтому по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики в первую очередь обращаются к российским партнерам."Нам нельзя их подвести и нужно сделать все возможное, чтобы помочь, принести новые инвестиции и технологии для совместного развития", — сказал Клепиков в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-narastit-proizvodstvo-avto-po-texnologiyam-iz-rossii-21144467.html

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узбекистан, производство, нгмк, оборудование