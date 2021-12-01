https://uz.sputniknews.ru/20211201/rossiya-pomojet-uzbekistanu-sozdat-proizvodstva-stankov-21600066.html
Россия поможет Узбекистану создать производство станков
Россия поможет Узбекистану создать производство станков
Стороны уже договорились создать на базе НГМК СП по производству металлообрабатывающего оборудования.
2021-12-01T14:33+0500
2021-12-01T14:33+0500
2021-12-01T14:42+0500
экономика
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производство
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оборудование
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь компании из России для создания в республике совместного производства металлообрабатывающего оборудования.Об этом сообщили в министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана по итогам переговоров с представителями министерства промышленности и торговли РФ, прошедших накануне в Ташкенте.По расчетам узбекской стороны, новое СП могло бы наладить выпуск станков для их дальнейшей поставки в третьи страны. Совместное производство планируется разместить на мощностях Навоийского машиностроительного завода, входящего в структуру Навоийского горно-металлургического комбината.По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке списка предприятий станкостроения РФ, которые могли бы выступить партнерами предполагаемого СП, добавили в министерстве.Как сообщалось ранее, 29-30 ноября в в узбекской столице состоялась бизнес-миссия 12 российских станкостроительных компаний. Организатором выступило АО "Российский экспортный центр" при поддержке минпромторга РФ.Как рассказал директор по развитию зарубежной сети "Российского экспортного центра" Дмитрий Прохоренко, участники обсудили, в частности, участие компаний из РФ в госзакупках и локализацию национального производства с использованием российского оборудования и технологических решений.По словам представителя российской компании "Турбоэлектроремонт" Владимира Клепикова, узбекские предприниматели очень хорошо относятся к российской технике и очень важно не уронить это реноме.Узбекистан, отметил спикер, близок России и по историческому прошлому, и по менталитету. Поэтому по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики в первую очередь обращаются к российским партнерам."Нам нельзя их подвести и нужно сделать все возможное, чтобы помочь, принести новые инвестиции и технологии для совместного развития", — сказал Клепиков в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-narastit-proizvodstvo-avto-po-texnologiyam-iz-rossii-21144467.html
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узбекистан, производство, нгмк, оборудование
Россия поможет Узбекистану создать производство станков
14:33 01.12.2021 (обновлено: 14:42 01.12.2021)
Стороны договорились создать совместное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования. Располагаться оно будет на базе НГМК.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь компании из России для создания в республике совместного производства металлообрабатывающего оборудования.
Об этом сообщили
в министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана по итогам переговоров с представителями министерства промышленности и торговли РФ, прошедших накануне в Ташкенте.
"На встрече рассмотрены перспективы открытия совместного предприятия в сотрудничестве с предприятиями Российской Федерации по производству металлообрабатывающего оборудования", — говорится в сообщении.
По расчетам узбекской стороны, новое СП могло бы наладить выпуск станков для их дальнейшей поставки в третьи страны. Совместное производство планируется разместить на мощностях Навоийского машиностроительного завода, входящего в структуру Навоийского горно-металлургического комбината.
По итогам переговоров достигнута договоренность о подготовке списка предприятий станкостроения РФ, которые могли бы выступить партнерами предполагаемого СП, добавили в министерстве.
Как сообщалось
ранее, 29-30 ноября в в узбекской столице состоялась бизнес-миссия 12 российских станкостроительных компаний. Организатором выступило АО "Российский экспортный центр" при поддержке минпромторга РФ.
Как рассказал директор по развитию зарубежной сети "Российского экспортного центра" Дмитрий Прохоренко, участники обсудили, в частности, участие компаний из РФ в госзакупках и локализацию национального производства с использованием российского оборудования и технологических решений.
По словам
представителя российской компании "Турбоэлектроремонт" Владимира Клепикова, узбекские предприниматели очень хорошо относятся к российской технике и очень важно не уронить это реноме.
Узбекистан, отметил спикер, близок России и по историческому прошлому, и по менталитету. Поэтому по вопросам делового взаимодействия бизнесмены республики в первую очередь обращаются к российским партнерам.
"Нам нельзя их подвести и нужно сделать все возможное, чтобы помочь, принести новые инвестиции и технологии для совместного развития", — сказал Клепиков в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан
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