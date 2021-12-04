https://uz.sputniknews.ru/20211204/v-uzbekistane-poyavilsya-novyy-injenernyy-vuz-21644605.html

В Узбекистане появился новый инженерный вуз

В Узбекистане появился новый инженерный вуз

Учебное учреждение будет самостоятельно формировать собственные образовательные программы на основе международных программ вузов, входящих в Топ-1000 лучших.

2021-12-04T11:00+0500

2021-12-04T11:00+0500

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общество

узбекистан

вуз

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Узбекистане появился новый вуз — Термезский инженерно-технологический институт. Он создан на базе Термезского филиала Ташкентского государственного технического университета. Здесь будут проходить подготовку и переподготовку высококвалифицированные кадры в сфере промышленного производства, геологии и горнодобывающей промышленности. В новом вузе должна быть создана система непрерывного образования, переподготовки и повышения квалификации конкурентоспособных на рынке труда специалистов и научно-педагогических кадров, а также специалистов с углубленным знанием современных технологий. Предстоит внедрение совместных образовательных программ и исследовательских проектов с ведущими зарубежными вузами, повышение квалификации профессоров и преподавателей института, организация магистерских и докторских программ для выпускников в отечественных и зарубежных вузах и исследовательских центрах.Учебное учреждение будет самостоятельно формировать собственные образовательные программы на основе международных программ вузов, входящих в Топ-1000 лучших. Кроме того, планируется увеличить объем практических занятий за счет сокращения теоретических занятий с организацией однодневных стажировок на предприятиях.Республика активно развивает образовательное направление, открываются, в том числе и филиалы лучших российских вузов. Сейчас в разных городах Узбекистана их уже 12. При этом, как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, еще 9 высших учебных учреждений планируют открыть филиалы, три из них находятся на финальных этапах подготовки и в ближайшее время распахнут свои двери для узбекских студентов.Специалисты из Узбекистана обучаются по программам двойных дипломов по приоритетным техническим, естественно-научным и гуманитарным направлениям. При этом количество вузов, включенных в программу, продолжает увеличиваться.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/mgimo-vgik-i-drugie-vuzy-rf-aktivno-osvaivayut-uzbekistan--shvydkoy-20801092.html

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