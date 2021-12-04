https://uz.sputniknews.ru/20211204/video-kak-tashkentets-sozdal-tekstilnyy-brend-i-obespechil-invalidov-rabotoy-21645573.html

Видео: как ташкентец создал текстильный бренд и обеспечил инвалидов работой

Видео: как ташкентец создал текстильный бренд и обеспечил инвалидов работой

Продукцией Александра Чересова заинтересовались в России – сейчас мастер и его команда готовят продукцию на экспорт к Новому Году.

2021-12-04T12:33+0500

2021-12-04T12:33+0500

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Ташкентскому мастеру Александру Чересову 47 лет, и у него вторая пожизненная группа инвалидности. Несмотря на это, вот уже 25 лет он активно занимается любимым делом – развивает собственный текстильный бренд. Вяжет шапки, коврики, одеяла и карнавальные костюмы. Но самое главное, Александр обеспечивает работой инвалидов-надомников. Из ста его сотрудников десять специалистов – это люди с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что изначально Чересов работал вместе с сыном. Но его продукцию заметили в России, причем наибольшей популярностью стала пользоваться шапка в хорезмском стиле. Тогда мастер решил набрать сотрудников, и на вакансии вязальщиков стали откликаться люди, которые в силу проблем со здоровьем вообще не могли выйти из дома. "Это инвалиды-колясочники, слабовидящие, либо те, у кого проблемы с движением. То есть руки и голова работают, но нет возможности выйти. Мы этим людям начали домой развозить материалы, чтобы они дома производили готовую продукцию", - рассказывает Александр корреспонденту Sputnik Узбекистан. Сырье Чересов закупил с помощью кредита от государства, затем начал учить людей. На это, по его словам, ушло несколько месяцев – людям поначалу было тяжело, выходил брак, но сейчас все адаптировались к рабочему процессу. "На примере одной шапки могу сказать, что надомники получают за одно изделие 50 тысяч сумов. То есть если он за месяц сделает 60 шапок, то получит 3 миллиона сумов, а это хорошие деньги для Ташкента", - говорит Александр. Работая в домашних условиях, надомники не только зарабатывают деньги, но и чувствуют себя в безопасности в условиях пандемии, отмечает Чересов. Часть прибыли мастер тратит на помощь своим сотрудникам и намерен поступать так и дальше. "Ту прибыль, которую будем получать с реализации наших продуктов, мы хотим тратить на ремонт квартир, на покупку необходимой мебели для инвалидов, которым необходим индивидуальный подход в решении их проблем. Так как я сам инвалид уже 26 лет, то я прекрасно знаю каково быть таким: я знаю все нюансы и проблемы таких людей", - объясняет он. Чересов признается: ему предлагали продолжить производство в России, но он отказался. "Я хочу остаться у себя на родине, - говорит он. – Мне не главное деньги. Мне главное, чтобы люди, которые живут вместе со мной в одном городе и в одной стране, зарабатывали хорошие деньги".

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

мультимедиа , инвалиды, бренд, трудоустройство, работа, текстиль