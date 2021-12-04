https://uz.sputniknews.ru/20211204/vishal-sharma-studenty-iz-uzbekistana--odni-iz-samyx-aktivnyx-v-rossii-21648911.html

Вишал Шарма: студенты из Узбекистана — одни из самых активных в России

Вишал Шарма: студенты из Узбекистана — одни из самых активных в России

В настоящее время в вузах России и их филиалах учатся около 43 тысяч граждан Узбекистана.

2021-12-04T18:50+0500

2021-12-04T18:50+0500

2021-12-04T18:50+0500

общество

узбекистан

студент

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Узбекистанская молодежь активно участвует в развитии студенческого сообщества России.Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан заявил президент Ассоциации иностранных студентов России (АИС) Вишал Шарма в ходе форума "Нас подружила Россия", организованного АИС совместно с РУДН и Министерством науки и высшего образования РФ с 1 по 3 декабря в Калужской области.По словам Шарма, в форуме приняли участие 47 делегатов из 33 стран. Трое из них являются российскими студентами из Узбекистана. По данным российского Минобразования, в настоящее время в вузах России и их филиалах в Узбекистане обучается около 43 тысяч узбекистанских граждан. Важно, что в России узбекистанские студенты, помимо учебы, участвуют в научных, культурных и волонтерских мероприятиях, помогают ребятам из дальнего зарубежья учить русский язык. Во многом гражданам Узбекистана здесь, конечно, помогает общая история с Россией, схожесть менталитета", — считает Шарма.На протяжении почти двух лет студенты-узбекистанцы оказывают существенную поддержку в мероприятиях по борьбе с COVID-19, также сообщила руководитель волонтерского центра Российского университета дружбы народов Евгения Ряплова. "Общее количество волонтеров только в нашем университете — почти тысяча человек, около 30% из них — студенты из Узбекистана, — сказала Ряплова. — С самого начала пандемии волонтеры помогали другим студентам, находящимся на карантине: принимали заказы на покупку продуктов и средств первой необходимости".В этом году состоялся Второй Российско-Узбекского образовательный форум, в рамках которого было подписано более 30 договоров о сотрудничестве. Данные соглашения способствуют развитию человеческого капитала в Узбекистане и культурного обмена между странами, подчеркнул Вишал Шарма.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekistan-i-rossiya-obedinyat-svoi-sistemy-obrazovaniya-chto-vajno-znat-21395060.html

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