Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211205/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kazaxstan-s-gosvizitom-21654971.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом
Президенты двух стран обсудят укрепление двухсторонних дружеских отношений.
2021-12-05T15:46+0500
2021-12-05T15:49+0500
политика
шавкат мирзиёев
казахстан
государственный визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21654945_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_88097f9391d5c36b95ad5736025d71c1.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Мирзиёев обсудит дальнейшее укрепление отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.По данным президентской администрации, по итогам визита будет подписан солидный пакет двусторонних документов.Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания на пост президента Шавкат Мирзиёев совершил в Российскую Федерацию, где в ходе встречи с Владимиром Путиным было подписано 18 важных двусторонних документов.
https://uz.sputniknews.ru/20211205/uzbekistan-i-kazaxstan-podpisali-biznes-proekty-na-59-mlrd-21654776.html
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/05/21654945_49:0:1184:851_1920x0_80_0_0_f4d58cf5aa06e3c76a784a4f58e40999.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, казахстан, государственный визит

Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом

15:46 05.12.2021 (обновлено: 15:49 05.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
Президенты двух стран обсудят укрепление двухсторонних дружеских отношений.
ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Мирзиёев обсудит дальнейшее укрепление отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
"Будут также рассмотрены перспективы расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - сообщает пресс-служба президента.
По данным президентской администрации, по итогам визита будет подписан солидный пакет двусторонних документов.
Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания на пост президента Шавкат Мирзиёев совершил в Российскую Федерацию, где в ходе встречи с Владимиром Путиным было подписано 18 важных двусторонних документов.
В Нур-Султане прошли Узбекско-казахстанский бизнес-форум и заседание Узбекско-казахстанского делового совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2021
Экономика
Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд
15:29
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:39Саудовская Аравия разрешила въезд привитым "Спутником V"
16:53Российская ракета-носитель "Союз-СТ" успешно стартовала: видео
15:46Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом
15:29Узбекистан и Казахстан подписали бизнес-проекты на $5,9 млрд
13:39В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев
12:58Отдаст ли Россия Курилы Дании
12:48Германия объясняет, почему не хватило сил победить русских
12:24Путь домой: еще восемь поездов заберут узбекистанцев из России
11:23Между Ташкентом и Кунградом запустят дополнительный поезд
08:00От чего защищает рыбий жир — ответ врача
07:30От кого бегемоты в зоопарке Бельгии заразились коронавирусом
ВчераУченые помогут исправить акцент с помощью искусственного интеллекта
ВчераУченые разработали лекарство от тревожности после COVID-19
ВчераСтатистика: Россия лидирует по количеству предприятий в Узбекистане
ВчераАмериканцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями
ВчераВишал Шарма: студенты из Узбекистана — одни из самых активных в России
ВчераУченые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19
ВчераВ Узбекистане разработают национальный инвестрейтинг регионов
ВчераВидео: НАТО толкает Зеленского начать войну с Россией
ВчераМирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана