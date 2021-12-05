https://uz.sputniknews.ru/20211205/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-kazaxstan-s-gosvizitom-21654971.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом
Президенты двух стран обсудят укрепление двухсторонних дружеских отношений.
2021-12-05T15:46+0500
2021-12-05T15:46+0500
2021-12-05T15:49+0500
политика
шавкат мирзиёев
казахстан
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Мирзиёев обсудит дальнейшее укрепление отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.По данным президентской администрации, по итогам визита будет подписан солидный пакет двусторонних документов.Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания на пост президента Шавкат Мирзиёев совершил в Российскую Федерацию, где в ходе встречи с Владимиром Путиным было подписано 18 важных двусторонних документов.
https://uz.sputniknews.ru/20211205/uzbekistan-i-kazaxstan-podpisali-biznes-proekty-na-59-mlrd-21654776.html
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шавкат мирзиёев, казахстан, государственный визит
Шавкат Мирзиёев отбыл в Казахстан с госвизитом
15:46 05.12.2021 (обновлено: 15:49 05.12.2021)
Президенты двух стран обсудят укрепление двухсторонних дружеских отношений.
ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел с государственным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба
главы государства.
В ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Мирзиёев обсудит дальнейшее укрепление отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
"Будут также рассмотрены перспективы расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах", - сообщает пресс-служба президента.
По данным президентской администрации, по итогам визита будет подписан солидный пакет двусторонних документов.
Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания на пост президента Шавкат Мирзиёев совершил в Российскую Федерацию, где в ходе встречи с Владимиром Путиным было подписано 18 важных двусторонних документов.