https://uz.sputniknews.ru/20211204/mirziyoev-ozvuchil-ojidaniya-kasatelno-torgovli-uzbekistana-i-kazaxstana-21646807.html

Мирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана

Мирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана

Мирзиёев назвал Узбекистан и Казахстан естественными экономическими партнерами.

2021-12-04T15:08+0500

2021-12-04T15:08+0500

2021-12-04T15:08+0500

экономика

казахстан

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана заявил о своих ожиданиях касательно товарооборота с Казахстаном. С начала года объем торговли между республиками увеличился на 40% и к концу года, как ожидается, может достичь 4 млрд долларов. Это рекорд для торговых отношений двух стран, подчеркнул Мирзиёев, заметив, что даже такие цифры — "далеко не предел". По его словам, потенциал экономик позволяет значительно увеличить соответствующие показатели.Такое заявление глава Узбекистана сделал в интервью газете "Казахстанская правда" накануне своего государственного визита в Нур-Султан, намеченного на 5-6 декабря.По оценке Шавкат Мирзиёева, в последние годы стратегическое партнерство между Казахстаном и Узбекистаном наполнилось большим практическим содержанием. "Совместными усилиями формируется совершенно новая атмосфера доверия и конструктивного сотрудничества. Находят решение проблемы, которые копились годами", - отметил он.Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания президент Узбекистана осуществил в Россию. Он прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 19 ноября.В ходе встречи Шавкат Мирзиёев заявил, что товарооборот между странами растет: по итогам девяти месяцев он составляет пять миллиардов долларов, по итогам года ожидается рост до семи миллиардов. "Такой цифры в наших отношениях еще не было, – отметил президент. – На самом деле, я очень благодарен за поддержку наших взаимных договоренностей".Тогда президент также отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20211130/tashkent-i-moskva-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-uzbekistana-s-eaes-21586225.html

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