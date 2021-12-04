Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211204/mirziyoev-ozvuchil-ojidaniya-kasatelno-torgovli-uzbekistana-i-kazaxstana-21646807.html
Мирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана
Мирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана
Мирзиёев назвал Узбекистан и Казахстан естественными экономическими партнерами.
2021-12-04T15:08+0500
2021-12-04T15:08+0500
экономика
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18795902_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_e07298305ad520c5fe94566ec52b7869.jpg
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана заявил о своих ожиданиях касательно товарооборота с Казахстаном. С начала года объем торговли между республиками увеличился на 40% и к концу года, как ожидается, может достичь 4 млрд долларов. Это рекорд для торговых отношений двух стран, подчеркнул Мирзиёев, заметив, что даже такие цифры — "далеко не предел". По его словам, потенциал экономик позволяет значительно увеличить соответствующие показатели.Такое заявление глава Узбекистана сделал в интервью газете "Казахстанская правда" накануне своего государственного визита в Нур-Султан, намеченного на 5-6 декабря.По оценке Шавкат Мирзиёева, в последние годы стратегическое партнерство между Казахстаном и Узбекистаном наполнилось большим практическим содержанием. "Совместными усилиями формируется совершенно новая атмосфера доверия и конструктивного сотрудничества. Находят решение проблемы, которые копились годами", - отметил он.Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания президент Узбекистана осуществил в Россию. Он прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 19 ноября.В ходе встречи Шавкат Мирзиёев заявил, что товарооборот между странами растет: по итогам девяти месяцев он составляет пять миллиардов долларов, по итогам года ожидается рост до семи миллиардов. "Такой цифры в наших отношениях еще не было, – отметил президент. – На самом деле, я очень благодарен за поддержку наших взаимных договоренностей".Тогда президент также отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/tashkent-i-moskva-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-uzbekistana-s-eaes-21586225.html
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/13/18795902_72:0:1227:866_1920x0_80_0_0_0cb9aa673a63c0e55154bceca0753e18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан

Мирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана

15:08 04.12.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
Мирзиёев назвал Узбекистан и Казахстан естественными экономическими партнерами.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Президент Узбекистана заявил о своих ожиданиях касательно товарооборота с Казахстаном. С начала года объем торговли между республиками увеличился на 40% и к концу года, как ожидается, может достичь 4 млрд долларов.
Это рекорд для торговых отношений двух стран, подчеркнул Мирзиёев, заметив, что даже такие цифры — "далеко не предел". По его словам, потенциал экономик позволяет значительно увеличить соответствующие показатели.
Такое заявление глава Узбекистана сделал в интервью газете "Казахстанская правда" накануне своего государственного визита в Нур-Султан, намеченного на 5-6 декабря.
По оценке Шавкат Мирзиёева, в последние годы стратегическое партнерство между Казахстаном и Узбекистаном наполнилось большим практическим содержанием. "Совместными усилиями формируется совершенно новая атмосфера доверия и конструктивного сотрудничества. Находят решение проблемы, которые копились годами", - отметил он.
Узбекистан и Казахстан – это естественные экономические партнеры, наши экономики дополняют друг друга. У наших стран имеется дос­таточный потенциал для значительного расширения номенклатуры и объемов взаимных поставок вост­ребованной продукции.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе совместной комиссии России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Политика
Ташкент и Москва обсудили расширение сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС
30 ноября, 17:25
Напомним, свой первый государственный визит после переизбрания президент Узбекистана осуществил в Россию. Он прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 19 ноября.
В ходе встречи Шавкат Мирзиёев заявил, что товарооборот между странами растет: по итогам девяти месяцев он составляет пять миллиардов долларов, по итогам года ожидается рост до семи миллиардов. "Такой цифры в наших отношениях еще не было, – отметил президент. – На самом деле, я очень благодарен за поддержку наших взаимных договоренностей".
Тогда президент также отметил, что объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:08Мирзиёев озвучил ожидания касательно торговли Узбекистана и Казахстана
14:23Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
13:44Скончался актер дубляжа Санжар Саъдуллаев
13:05Стреляли: талибы не знают, где проходит госграница?
12:33Видео: как ташкентец создал текстильный бренд и обеспечил инвалидов работой
12:06У хокимов появятся новые помощники — за что они будут отвечать
11:28Очередная конференция "Духовный Шелковый путь" пройдет в Узбекистане
11:00В Узбекистане появился новый инженерный вуз
10:34В Узбекистане планируют увеличить срок наказания за взяточничество
09:00В тренде: "лицом" модного бренда Valentino стал кот Степан из Харькова
08:00Топ-5 полезных напитков, стимулирующих работу мозга
ВчераНеделя моды, мумия, протесты: самые яркие фото прошедшей недели
ВчераГлавное, чтобы в сердце была доброта: интервью с Дедом Морозом
ВчераРодившийся в самолете младенец получит бессрочную золотую карту Аэрофлота
ВчераТеннисистку из Узбекистана пожизненно отстранили от игр за нарушения
ВчераПрезидент рассказал, какие возможности получат инвалиды в Узбекистане
ВчераНе стало актрисы театра и кино Нины Ургант
ВчераЭпидемиолог рассказал, встретят ли узбекистанцы 2022 год без "омикрона" – видео
ВчераМирзиёев планирует очередной госвизит — куда его пригласили
Вчера"Я падала от боли, но училась всему заново" — ферганская спортсменка о жизни после аварии