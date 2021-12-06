Политика
Главные темы переговоров делегаций Узбекистана и Казахстана: фото
16:14 06.12.2021 (обновлено: 16:27 06.12.2021)
© Официальный сайт Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Делегации обсудили торгово-экономическое сотрудничество, внешнюю политику и использование водных ресурсов. Подробнее — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Нур-Султане по приглашению казахского лидера Касым-Жомарта Токаева.
После личной встречи стороны продолжили переговоры с участием официальных делегаций своих стран.
Участники заседания обсудили перспективы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
Главной темой вновь стало расширение торгово-экономического сотрудничества и товарооборота, а также реализация совместных проектов кооперации, взаимодействие в сфере транзита и логистики, энергетики, водного и сельского хозяйства.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной политики, взаимодействия по линии международных структур.
Шавкат Мирзиёев высоко оценил теплые братские отношения двух народов.
"Сегодня мы принимаем историческое решение и выводим наше сотрудничество на уровень союзнических отношений. Мы решительно настроены на дальнейшее укрепление многовековой дружбы, добрососедства, взаимного доверия и полномасштабного партнёрства. Задействуем для этого все возможности и ресурсы. Наша цель – обогатить многогранное сотрудничество двух братских стран конкретным содержанием", — заявил президент Узбекистана.
Для дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества будут учреждены Высший межгосударственный совет, Совет межпарламентского сотрудничества и Совет министров иностранных дел Республики Казахстан и Республики Узбекистан.
Обозначены также возможные "точки роста" и целевые задачи двустороннего сотрудничества.
В частности, есть большие возможности заключены в расширении номенклатуры и объемов взаимных поставок востребованных товаров через замещение импорта из третьих стран. В этом году объемы взаимной торговли серьезно выросли и могут достигнуть рекордной отметки в четыре миллиарда долларов. В ближайшие пять лет этот показатель может подняться до десяти миллиардов долларов. Для этого стороны примут "дорожную карту" и будут развивать оптово-распределительные центры и совместные агрокластеры.
Приоритетными сферами для создания совместных предприятий названы привлечение инвестиций, промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, энергетика, фармацевтика, строительная отрасль.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Казахстан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Казахстан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Казахстан
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
Еще одним приоритетным направлением сотрудничества является транспортная сфера. Президенты договорились ускорить строительство железной и автодороги "Учкудук-Кызылорда", а также высокоскоростной железнодорожной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент".
Обсудили стороны еще один острый вопрос: использование водных ресурсов. Правительства двух стран будут искать устойчивые долгосрочные механизмы взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям водных отношений.
Президенты особо отметили необходимость срочно внедрять водосберегающие технологии и проводить совместные мероприятия по озеленению Приаралья.
Что касается внешней политики, то лидеры двух стран выразили намерение продвигать взаимные интересы и идеи регионального сближения для поддержания мира и стабильности в регионе.
"Президенты согласились целенаправленно работать над совершенствованием формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в целях максимально полного задействования их потенциала при строгом уважении интересов всех государств-участников", — говорится в сообщении пресс-службы.
Обсуждали на встрече и совместные проекты в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и искусства, туризма и спорта.
В частности, Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в Нур-Султане будет установлен памятник Алишеру Навои, как символ духовной общности и многовековой дружбы наших народов.
Напомним, что в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Казахстан прошли заседание межправительственной комиссии и Форум регионов под руководством премьер-министров двух стран.
Накануне визита прошел бизнес-форум в столице Казахстана. По итогам этих мероприятий подписаны соглашения и контракты на 6 миллиардов долларов