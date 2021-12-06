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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211206/glavnye-temy-peregovorov-delegatsiy-uzbekistana-i-kazaxstana-foto-21669266.html
Главные темы переговоров делегаций Узбекистана и Казахстана: фото
Главные темы переговоров делегаций Узбекистана и Казахстана: фото
Делегации обсудили торгово-экономическое сотрудничество, внешнюю политику и использование водных ресурсов. Подробнее — в обзоре.
2021-12-06T16:14+0500
2021-12-06T16:27+0500
политика
узбекистан
казахстан
переговоры
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Нур-Султане по приглашению казахского лидера Касым-Жомарта Токаева.После личной встречи стороны продолжили переговоры с участием официальных делегаций своих стран.Участники заседания обсудили перспективы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Главной темой вновь стало расширение торгово-экономического сотрудничества и товарооборота, а также реализация совместных проектов кооперации, взаимодействие в сфере транзита и логистики, энергетики, водного и сельского хозяйства.Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной политики, взаимодействия по линии международных структур.Шавкат Мирзиёев высоко оценил теплые братские отношения двух народов.Для дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества будут учреждены Высший межгосударственный совет, Совет межпарламентского сотрудничества и Совет министров иностранных дел Республики Казахстан и Республики Узбекистан.Обозначены также возможные "точки роста" и целевые задачи двустороннего сотрудничества.В частности, есть большие возможности заключены в расширении номенклатуры и объемов взаимных поставок востребованных товаров через замещение импорта из третьих стран. В этом году объемы взаимной торговли серьезно выросли и могут достигнуть рекордной отметки в четыре миллиарда долларов. В ближайшие пять лет этот показатель может подняться до десяти миллиардов долларов. Для этого стороны примут "дорожную карту" и будут развивать оптово-распределительные центры и совместные агрокластеры.Приоритетными сферами для создания совместных предприятий названы привлечение инвестиций, промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, энергетика, фармацевтика, строительная отрасль.Еще одним приоритетным направлением сотрудничества является транспортная сфера. Президенты договорились ускорить строительство железной и автодороги "Учкудук-Кызылорда", а также высокоскоростной железнодорожной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент".Обсудили стороны еще один острый вопрос: использование водных ресурсов. Правительства двух стран будут искать устойчивые долгосрочные механизмы взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям водных отношений.Президенты особо отметили необходимость срочно внедрять водосберегающие технологии и проводить совместные мероприятия по озеленению Приаралья.Что касается внешней политики, то лидеры двух стран выразили намерение продвигать взаимные интересы и идеи регионального сближения для поддержания мира и стабильности в регионе.Обсуждали на встрече и совместные проекты в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и искусства, туризма и спорта.В частности, Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в Нур-Султане будет установлен памятник Алишеру Навои, как символ духовной общности и многовековой дружбы наших народов.Напомним, что в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Казахстан прошли заседание межправительственной комиссии и Форум регионов под руководством премьер-министров двух стран. Накануне визита прошел бизнес-форум в столице Казахстана. По итогам этих мероприятий подписаны соглашения и контракты на 6 миллиардов долларов
https://uz.sputniknews.ru/20211206/kak-proshli-peregovory-mirziyoeva-i-tokaeva-foto-21664667.html
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узбекистан, казахстан, переговоры

Главные темы переговоров делегаций Узбекистана и Казахстана: фото

16:14 06.12.2021 (обновлено: 16:27 06.12.2021)
© Официальный сайт Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© Официальный сайт Президента Республики Казахстан
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Делегации обсудили торгово-экономическое сотрудничество, внешнюю политику и использование водных ресурсов. Подробнее — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Нур-Султане по приглашению казахского лидера Касым-Жомарта Токаева.
После личной встречи стороны продолжили переговоры с участием официальных делегаций своих стран.
Участники заседания обсудили перспективы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Шавката Мирзиёева в Нур-Султан
Главной темой вновь стало расширение торгово-экономического сотрудничества и товарооборота, а также реализация совместных проектов кооперации, взаимодействие в сфере транзита и логистики, энергетики, водного и сельского хозяйства.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной политики, взаимодействия по линии международных структур.
Шавкат Мирзиёев высоко оценил теплые братские отношения двух народов.

"Сегодня мы принимаем историческое решение и выводим наше сотрудничество на уровень союзнических отношений. Мы решительно настроены на дальнейшее укрепление многовековой дружбы, добрососедства, взаимного доверия и полномасштабного партнёрства. Задействуем для этого все возможности и ресурсы. Наша цель – обогатить многогранное сотрудничество двух братских стран конкретным содержанием", — заявил президент Узбекистана.

Для дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества будут учреждены Высший межгосударственный совет, Совет межпарламентского сотрудничества и Совет министров иностранных дел Республики Казахстан и Республики Узбекистан.
Обозначены также возможные "точки роста" и целевые задачи двустороннего сотрудничества.
В частности, есть большие возможности заключены в расширении номенклатуры и объемов взаимных поставок востребованных товаров через замещение импорта из третьих стран. В этом году объемы взаимной торговли серьезно выросли и могут достигнуть рекордной отметки в четыре миллиарда долларов. В ближайшие пять лет этот показатель может подняться до десяти миллиардов долларов. Для этого стороны примут "дорожную карту" и будут развивать оптово-распределительные центры и совместные агрокластеры.
Приоритетными сферами для создания совместных предприятий названы привлечение инвестиций, промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, энергетика, фармацевтика, строительная отрасль.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Казахстан
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Казахстан
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Казахстан
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Визит Шавката Мирзиёева в Казахстан
Еще одним приоритетным направлением сотрудничества является транспортная сфера. Президенты договорились ускорить строительство железной и автодороги "Учкудук-Кызылорда", а также высокоскоростной железнодорожной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент".
Обсудили стороны еще один острый вопрос: использование водных ресурсов. Правительства двух стран будут искать устойчивые долгосрочные механизмы взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям водных отношений.
Президенты особо отметили необходимость срочно внедрять водосберегающие технологии и проводить совместные мероприятия по озеленению Приаралья.
Что касается внешней политики, то лидеры двух стран выразили намерение продвигать взаимные интересы и идеи регионального сближения для поддержания мира и стабильности в регионе.

"Президенты согласились целенаправленно работать над совершенствованием формата Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в целях максимально полного задействования их потенциала при строгом уважении интересов всех государств-участников", — говорится в сообщении пресс-службы.

Обсуждали на встрече и совместные проекты в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и искусства, туризма и спорта.
В частности, Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в Нур-Султане будет установлен памятник Алишеру Навои, как символ духовной общности и многовековой дружбы наших народов.
Напомним, что в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Казахстан прошли заседание межправительственной комиссии и Форум регионов под руководством премьер-министров двух стран.
Накануне визита прошел бизнес-форум в столице Казахстана. По итогам этих мероприятий подписаны соглашения и контракты на 6 миллиардов долларов
Президент Казахстана провел переговоры с Президентом Узбекистана в узком составе - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
Политика
Как прошли переговоры Мирзиёева и Токаева: фото
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