https://uz.sputniknews.ru/20211206/glavnye-temy-peregovorov-delegatsiy-uzbekistana-i-kazaxstana-foto-21669266.html

Главные темы переговоров делегаций Узбекистана и Казахстана: фото

Главные темы переговоров делегаций Узбекистана и Казахстана: фото

Делегации обсудили торгово-экономическое сотрудничество, внешнюю политику и использование водных ресурсов. Подробнее — в обзоре.

2021-12-06T16:14+0500

2021-12-06T16:14+0500

2021-12-06T16:27+0500

политика

узбекистан

казахстан

переговоры

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Нур-Султане по приглашению казахского лидера Касым-Жомарта Токаева.После личной встречи стороны продолжили переговоры с участием официальных делегаций своих стран.Участники заседания обсудили перспективы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Главной темой вновь стало расширение торгово-экономического сотрудничества и товарооборота, а также реализация совместных проектов кооперации, взаимодействие в сфере транзита и логистики, энергетики, водного и сельского хозяйства.Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной политики, взаимодействия по линии международных структур.Шавкат Мирзиёев высоко оценил теплые братские отношения двух народов.Для дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества будут учреждены Высший межгосударственный совет, Совет межпарламентского сотрудничества и Совет министров иностранных дел Республики Казахстан и Республики Узбекистан.Обозначены также возможные "точки роста" и целевые задачи двустороннего сотрудничества.В частности, есть большие возможности заключены в расширении номенклатуры и объемов взаимных поставок востребованных товаров через замещение импорта из третьих стран. В этом году объемы взаимной торговли серьезно выросли и могут достигнуть рекордной отметки в четыре миллиарда долларов. В ближайшие пять лет этот показатель может подняться до десяти миллиардов долларов. Для этого стороны примут "дорожную карту" и будут развивать оптово-распределительные центры и совместные агрокластеры.Приоритетными сферами для создания совместных предприятий названы привлечение инвестиций, промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, энергетика, фармацевтика, строительная отрасль.Еще одним приоритетным направлением сотрудничества является транспортная сфера. Президенты договорились ускорить строительство железной и автодороги "Учкудук-Кызылорда", а также высокоскоростной железнодорожной магистрали "Туркестан-Шымкент-Ташкент".Обсудили стороны еще один острый вопрос: использование водных ресурсов. Правительства двух стран будут искать устойчивые долгосрочные механизмы взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям водных отношений.Президенты особо отметили необходимость срочно внедрять водосберегающие технологии и проводить совместные мероприятия по озеленению Приаралья.Что касается внешней политики, то лидеры двух стран выразили намерение продвигать взаимные интересы и идеи регионального сближения для поддержания мира и стабильности в регионе.Обсуждали на встрече и совместные проекты в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и искусства, туризма и спорта.В частности, Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в Нур-Султане будет установлен памятник Алишеру Навои, как символ духовной общности и многовековой дружбы наших народов.Напомним, что в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Казахстан прошли заседание межправительственной комиссии и Форум регионов под руководством премьер-министров двух стран. Накануне визита прошел бизнес-форум в столице Казахстана. По итогам этих мероприятий подписаны соглашения и контракты на 6 миллиардов долларов

https://uz.sputniknews.ru/20211206/kak-proshli-peregovory-mirziyoeva-i-tokaeva-foto-21664667.html

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узбекистан, казахстан, переговоры