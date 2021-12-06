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Сколько заработал президент Кыргызстана в прошлом году
Сколько заработал президент Кыргызстана в прошлом году
Опубликована налоговая декларация Садыра Жапарова, назначенного в октябре 2020 года главой правительства, а в начале текущего года был избран президентом.
2021-12-06T18:33+0500
2021-12-06T18:33+0500
общество
кыргызстан
президент
декларация
доходы
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Налоговая служба опубликовала декларацию о доходах и расходах главы Кыргызстана Садыра Жапарова за 2020 год, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.Садыр Жапаров заполнял декларацию как премьер-министр. Напомним, он был назначен главой правительства в октябре минувшего года, а после отставки Сооронбая Жээнбекова стал исполняющим обязанности президента. Официально главой государства он стал в январе 2021 года в результате президентских выборов.Согласно налоговой декларации, в 2020 году Жапаров заработал 247 тысяч 953 сома. Он также владеет земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 6 гектаров. Своего недвижимого имущества и автомобиля у президента нет.Близкие родственники Жапарова владеют двумя домами площадью 50,7 и 389 квадратных метров и гаражом площадью 17,2 квадратных метра. На родичей президента зарегистрирован также общественный фонд "Умут булагы".Отметим, что по нынешней Конституции должность премьер-министра в Кыргызстане упразднена. Функции главы правительства теперь исполняет глава кабинета министров, а исполнительную власть возглавляет президент страны.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/minfin-opublikoval-byudjet-dlya-grajdan-na-2022-god-21503983.html
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кыргызстан, президент, декларация, доходы, садыр жапаров

Сколько заработал президент Кыргызстана в прошлом году

18:33 06.12.2021
© Пресс-служба президента Киргизии / Перейти в фотобанкПрезидент Кыргызской Республики Садыр Жапаров
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© Пресс-служба президента Киргизии
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Опубликована налоговая декларация Садыра Жапарова, назначенного в октябре 2020 года главой правительства, а в начале текущего года был избран президентом.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Налоговая служба опубликовала декларацию о доходах и расходах главы Кыргызстана Садыра Жапарова за 2020 год, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.
Садыр Жапаров заполнял декларацию как премьер-министр. Напомним, он был назначен главой правительства в октябре минувшего года, а после отставки Сооронбая Жээнбекова стал исполняющим обязанности президента. Официально главой государства он стал в январе 2021 года в результате президентских выборов.
Согласно налоговой декларации, в 2020 году Жапаров заработал 247 тысяч 953 сома. Он также владеет земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 6 гектаров. Своего недвижимого имущества и автомобиля у президента нет.
Близкие родственники Жапарова владеют двумя домами площадью 50,7 и 389 квадратных метров и гаражом площадью 17,2 квадратных метра. На родичей президента зарегистрирован также общественный фонд "Умут булагы".
Отметим, что по нынешней Конституции должность премьер-министра в Кыргызстане упразднена. Функции главы правительства теперь исполняет глава кабинета министров, а исполнительную власть возглавляет президент страны.
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