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https://uz.sputniknews.ru/20211206/zaregistrirovana-novaya-platejnaya-sistema-21672452.html
Зарегистрирована новая платежная система
Зарегистрирована новая платежная система
На сайте новой платежной системы сообщается, что лицензия была выдана Центробанком 27 ноября этого года.
2021-12-06T19:05+0500
2021-12-06T19:06+0500
общество
платежная система
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана зарегистрировал новую платежную систему United Fintech, передает пресс-служба финансового регулятора. "В соответствии с решением правления Центрального банка обществу с ограниченной ответственностью QULAY PUL выдана лицензия на осуществление деятельности оператора платежной системы", - информируется в релизе.На сайте новой платежной системы сообщается, что лицензия была выдана Центробанком 27 ноября этого года. По ожиданиям, запуск сервиса произойдет в I квартале 2022-го.После Единого общереспубликанского процессингового центра UZCARD и Национального межбанковского процессингового центра HUMO, платежная система United Fintech станет третьей по счету. В начале ноября Центральный банк Узбекистана разрешил российской компании QIWI осуществлять свою деятельность на территории страны. Так, система электронных денег QIWI Uzbekistan была внесена в соответствующий реестр регулятора.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/uzbekistan-rasschityvaet-perenyat-opyt-rossii-v-nadzore-za-platejnymi-sistemami-19024741.html
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платежная система

Зарегистрирована новая платежная система

19:05 06.12.2021 (обновлено: 19:06 06.12.2021)
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© Sputnik / Сергей Аверин
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На сайте новой платежной системы сообщается, что лицензия была выдана Центробанком 27 ноября этого года.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана зарегистрировал новую платежную систему United Fintech, передает пресс-служба финансового регулятора.
"В соответствии с решением правления Центрального банка обществу с ограниченной ответственностью QULAY PUL выдана лицензия на осуществление деятельности оператора платежной системы", - информируется в релизе.
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На сайте новой платежной системы сообщается, что лицензия была выдана Центробанком 27 ноября этого года. По ожиданиям, запуск сервиса произойдет в I квартале 2022-го.
После Единого общереспубликанского процессингового центра UZCARD и Национального межбанковского процессингового центра HUMO, платежная система United Fintech станет третьей по счету.
В начале ноября Центральный банк Узбекистана разрешил российской компании QIWI осуществлять свою деятельность на территории страны. Так, система электронных денег QIWI Uzbekistan была внесена в соответствующий реестр регулятора.

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