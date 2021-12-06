https://uz.sputniknews.ru/20211206/zaregistrirovana-novaya-platejnaya-sistema-21672452.html

Зарегистрирована новая платежная система

Зарегистрирована новая платежная система

На сайте новой платежной системы сообщается, что лицензия была выдана Центробанком 27 ноября этого года.

2021-12-06T19:05+0500

2021-12-06T19:05+0500

2021-12-06T19:06+0500

общество

платежная система

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/202/38/2023887_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_38f3638e91e3ef9d255816ec3d70086c.jpg

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Центральный банк Узбекистана зарегистрировал новую платежную систему United Fintech, передает пресс-служба финансового регулятора. "В соответствии с решением правления Центрального банка обществу с ограниченной ответственностью QULAY PUL выдана лицензия на осуществление деятельности оператора платежной системы", - информируется в релизе.На сайте новой платежной системы сообщается, что лицензия была выдана Центробанком 27 ноября этого года. По ожиданиям, запуск сервиса произойдет в I квартале 2022-го.После Единого общереспубликанского процессингового центра UZCARD и Национального межбанковского процессингового центра HUMO, платежная система United Fintech станет третьей по счету. В начале ноября Центральный банк Узбекистана разрешил российской компании QIWI осуществлять свою деятельность на территории страны. Так, система электронных денег QIWI Uzbekistan была внесена в соответствующий реестр регулятора.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/uzbekistan-rasschityvaet-perenyat-opyt-rossii-v-nadzore-za-platejnymi-sistemami-19024741.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

платежная система