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Узбекистан рассчитывает перенять опыт России в надзоре за платежными системами
Узбекистан рассчитывает перенять опыт России в надзоре за платежными системами
В столице республики во вторник проходит ПЛАС-форум "Банки и ритейл: Цифровая трансформация и взаимодействие". 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T14:35+0500
2021-06-01T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана намерен перенять опыт российских коллег в сфере надзора за платежными системами, заявил заместитель председателя узбекистанского регулятора Илхомжон Абдугафаров. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. В Ташкенте 1 июня проходит ПЛАС-форум "Банки и ритейл: Цифровая трансформация и взаимодействие".Замглавы ЦБ Узбекистана уточнил, что планируемый двусторонний документ будет определять порядок взаимодействия и обмен данными между сторонами в сфере развития платежных систем."Следуя политике открытости рынка и создания равных условий, ЦБ поддерживает как местные стартапы, так и привлекает в страну использование финансовых и организационных возможностей для ускорения цифровизации в Узбекистане", — отметил Абдугафаров.Замглавы ЦБ напомнил, что в 2020 году в Узбекистане вступил в силу в силу закон "О платежах и платежных системах". По оценке регулятора, создание прозрачных процедур в области лицензирования, надзора и наблюдения привело к росту участников на рынке платежных систем за последние два года — с четырех до 25 организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20210517/denejnye-perevody-iz-rossii--samye-vygodnye-v-mire-migranty-spasayut-ekonomiki-stran-sng-18763567.html
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центробанк россии, центральный банк республики узбекистан

Узбекистан рассчитывает перенять опыт России в надзоре за платежными системами

14:35 01.06.2021
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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В столице республики во вторник проходит ПЛАС-форум "Банки и ритейл: Цифровая трансформация и взаимодействие".
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана намерен перенять опыт российских коллег в сфере надзора за платежными системами, заявил заместитель председателя узбекистанского регулятора Илхомжон Абдугафаров. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В Ташкенте 1 июня проходит ПЛАС-форум "Банки и ритейл: Цифровая трансформация и взаимодействие".
"В настоящее время регуляторами двух стран ведется работа по подписанию меморандума о взаимопонимании в области надзора и наблюдения за платежными системами и участниками рынка платежных услуг", — сказал Абдугафаров, выступая на форуме.
Замглавы ЦБ Узбекистана уточнил, что планируемый двусторонний документ будет определять порядок взаимодействия и обмен данными между сторонами в сфере развития платежных систем.
"Следуя политике открытости рынка и создания равных условий, ЦБ поддерживает как местные стартапы, так и привлекает в страну использование финансовых и организационных возможностей для ускорения цифровизации в Узбекистане", — отметил Абдугафаров.
Замглавы ЦБ напомнил, что в 2020 году в Узбекистане вступил в силу в силу закон "О платежах и платежных системах". По оценке регулятора, создание прозрачных процедур в области лицензирования, надзора и наблюдения привело к росту участников на рынке платежных систем за последние два года — с четырех до 25 организаций.
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