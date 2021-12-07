https://uz.sputniknews.ru/20211207/jiteli-odnogo-iz-rayonov-tashkenta-do-vechera-ostanutsya-bez-vody-21678006.html
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без воды
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без воды
Отключения коснутся 66 многоэтажек. Подробнее — в материале.
2021-12-07T09:33+0500
2021-12-07T09:33+0500
2021-12-07T09:33+0500
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ташкент
вода
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Жители Янгихаётского района временно останутся без воды. Все дело в неисправности водопровода D-250, которая была обнаружена в махалле "Узар".Во вторник власти проведут ремонтные работы и на время отключат водоснабжение в 66 многоэтажках.Обводнение территории будет осуществляться с помощью специальных водовозных машин.Местных жителей в связи с этим предупредили: 7 декабря с 09:00 до 21:00 часов воды не будет.Между тем узбекистанцев уже уведомили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.
https://uz.sputniknews.ru/20211203/v-ryade-rayonov-tashkenta-vnezapno-otklyuchili-xolodnuyu-vodu--prichiny-21632089.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, вода
Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без воды
Отключения коснутся 66 многоэтажек. Подробнее — в материале.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Жители Янгихаётского района временно останутся без воды. Все дело в неисправности водопровода D-250, которая была обнаружена в махалле "Узар".
Во вторник власти проведут ремонтные работы и на время отключат водоснабжение в 66 многоэтажках.
Обводнение территории будет осуществляться с помощью специальных водовозных машин.
Местных жителей в связи с этим предупредили
: 7 декабря с 09:00 до 21:00 часов воды не будет.
Между тем узбекистанцев уже уведомили
: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.