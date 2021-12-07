https://uz.sputniknews.ru/20211207/kazaxstan-postroit-xab-na-granitse-s-uzbekistanom--21685093.html
Казахстан построит хаб на границе с Узбекистаном
Казахстан построит хаб на границе с Узбекистаном
В целях реализации масштабного проекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран.
2021-12-07T13:29+0500
2021-12-07T13:29+0500
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Казахстанские власти построят четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу резиденции главы государства. В целях реализации масштабного проекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран. Во время вступления в ходе церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", лидер Казахстана также подчеркнул важность повышения конкурентоспособности производимых в стране товаров и внедрения современных систем качества.
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узбекистан, казахстан
Казахстан построит хаб на границе с Узбекистаном
13:29 07.12.2021 (обновлено: 13:34 07.12.2021)
Еще один хаб появится на приграничной территории с Кыргызстаном, а также два — на границе с Россией.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik
. Казахстанские власти построят четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией, передает
Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу резиденции главы государства.
В целях реализации масштабного проекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран.
Успешно функционирует Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". В рамках этой работы планируется строительство еще четырех трансграничных хабов: двух – на границе с Россией, по одному – на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном. Это позволит снизить транзакционные издержки, повысить эффективность транспортной логистики и, как итог, нарастить наш экспорт.
Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана
Во время вступления в ходе церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", лидер Казахстана также подчеркнул важность повышения конкурентоспособности производимых в стране товаров и внедрения современных систем качества.