https://uz.sputniknews.ru/20211207/kazaxstan-postroit-xab-na-granitse-s-uzbekistanom--21685093.html

Казахстан построит хаб на границе с Узбекистаном

Казахстан построит хаб на границе с Узбекистаном

В целях реализации масштабного проекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран.

2021-12-07T13:29+0500

2021-12-07T13:29+0500

2021-12-07T13:34+0500

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Казахстанские власти построят четыре трансграничных хаба: по одному на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также два на приграничной территории с Россией, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу резиденции главы государства. В целях реализации масштабного проекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран. Во время вступления в ходе церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", лидер Казахстана также подчеркнул важность повышения конкурентоспособности производимых в стране товаров и внедрения современных систем качества.

https://uz.sputniknews.ru/20210920/bezborodov-kak-uzbekistanu-stat-logisticheskim-xabom-tsentralnoy-azii--video-20565867.html

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