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Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье
Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье
На месте происшествия сотрудники МЧС Узбекистана проводят поисково-спасательные мероприятия.
2021-12-07T12:33+0500
2021-12-07T12:33+0500
2021-12-07T12:53+0500
происшествия
мчс узбекистана
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Тело второго погибшего найдено под обломками торгового центра "Инденим" в Денауском районе Сурхандарьинской области, передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана."Во время поисково-спасательных работ под обломками торгового центра "Инденим", где сегодня ранним утром произошла вспышка газовоздушной смеси, найден второй погибший", - заявили в МЧС.Трагедия произошла 7 декабря в 03.57 утра. У здания обрушились стены из-за вспышки газовоздушной смеси. Ранее в МЧС сообщали об одном погибшем.
сурхандарьинская область
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мчс узбекистана, сурхандарьинская область
Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье
12:33 07.12.2021 (обновлено: 12:53 07.12.2021)
Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана сообщали об одном погибшем человеке.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik
. Тело второго погибшего найдено под обломками торгового центра "Инденим" в Денауском районе Сурхандарьинской области, передает
пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана.
"Во время поисково-спасательных работ под обломками торгового центра "Инденим", где сегодня ранним утром произошла вспышка газовоздушной смеси, найден второй погибший", - заявили в МЧС.
Трагедия произошла
7 декабря в 03.57 утра. У здания обрушились стены из-за вспышки газовоздушной смеси. Ранее в МЧС сообщали
об одном погибшем.