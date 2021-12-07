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Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье
Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье
На месте происшествия сотрудники МЧС Узбекистана проводят поисково-спасательные мероприятия.
2021-12-07T12:33+0500
2021-12-07T12:53+0500
происшествия
мчс узбекистана
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Тело второго погибшего найдено под обломками торгового центра "Инденим" в Денауском районе Сурхандарьинской области, передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана."Во время поисково-спасательных работ под обломками торгового центра "Инденим", где сегодня ранним утром произошла вспышка газовоздушной смеси, найден второй погибший", - заявили в МЧС.Трагедия произошла 7 декабря в 03.57 утра. У здания обрушились стены из-за вспышки газовоздушной смеси. Ранее в МЧС сообщали об одном погибшем.
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мчс узбекистана, сурхандарьинская область

Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье

12:33 07.12.2021 (обновлено: 12:53 07.12.2021)
© pexels/Alexander ZvirПожар
Пожар - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© pexels/Alexander Zvir
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Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана сообщали об одном погибшем человеке.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Тело второго погибшего найдено под обломками торгового центра "Инденим" в Денауском районе Сурхандарьинской области, передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана.
"Во время поисково-спасательных работ под обломками торгового центра "Инденим", где сегодня ранним утром произошла вспышка газовоздушной смеси, найден второй погибший", - заявили в МЧС.
Трагедия произошла 7 декабря в 03.57 утра. У здания обрушились стены из-за вспышки газовоздушной смеси. Ранее в МЧС сообщали об одном погибшем.
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