https://uz.sputniknews.ru/20211207/nayden-vtoroy-pogibshiy-pod-oblomkami-torgovogo-tsentra-v-surxandare-21682902.html

Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье

Найден второй погибший под обломками торгового центра в Сурхандарье

На месте происшествия сотрудники МЧС Узбекистана проводят поисково-спасательные мероприятия.

2021-12-07T12:33+0500

2021-12-07T12:33+0500

2021-12-07T12:53+0500

происшествия

мчс узбекистана

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Тело второго погибшего найдено под обломками торгового центра "Инденим" в Денауском районе Сурхандарьинской области, передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана."Во время поисково-спасательных работ под обломками торгового центра "Инденим", где сегодня ранним утром произошла вспышка газовоздушной смеси, найден второй погибший", - заявили в МЧС.Трагедия произошла 7 декабря в 03.57 утра. У здания обрушились стены из-за вспышки газовоздушной смеси. Ранее в МЧС сообщали об одном погибшем.

сурхандарьинская область

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мчс узбекистана, сурхандарьинская область