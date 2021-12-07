https://uz.sputniknews.ru/20211207/obnarodovan-reyting-samyx-zabityx-avtobusov-v-tashkente-21679250.html
Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте
Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте
Также опубликован список наименее используемых автобусных маршрутов столицы.
2021-12-07T10:39+0500
2021-12-07T10:39+0500
2021-12-07T12:50+0500
общество
ташкент
автобус
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В "Тошшахартрансхизмат" составили список самых загруженных автобусных маршрутов столицы.Отмечается, что за последний месяц было перевезено почти 9 миллионов пассажиров.Бесспорным лидером в рейтинге стал автобус № 131 — в ноябре по данному маршруту проехались 243 578 человек.Вторым по популярности стал автобус № 24 — 192 871 пассажир за последний месяц.Огромный наплыв горожан также наблюдается на маршруте № 58 — 175 594 человек.При этом есть автобусы, которые пользуются наименьшей популярностью: это маршрут № 196 (4 147 пассажиров за ноябрь), № 141 (5 130) и № 86 (5 137).В "Тошшахартрансхизмат" также раскрыли, на каких именно автобусах чаще всего совершаются пассажироперевозки:Транспортная инфраструктура Ташкента между тем совершенствуется. Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил о намерении развивать "зеленую экономику".Глава государства сообщил, что в следующем году в столице появятся 320 электробусов.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/v-tashkente-zapustyat-skorostnoy-avtobus-ot-chilanzara-do-yunusabada-21575086.html
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ташкент, автобус
Обнародован рейтинг самых "забитых" автобусов в Ташкенте
10:39 07.12.2021 (обновлено: 12:50 07.12.2021)
Также опубликован список наименее используемых автобусных маршрутов столицы.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В "Тошшахартрансхизмат" составили список самых загруженных автобусных маршрутов столицы.
Отмечается, что за последний месяц было перевезено почти 9 миллионов пассажиров.
Бесспорным лидером в рейтинге стал автобус № 131 — в ноябре по данному маршруту проехались 243 578 человек.
Вторым по популярности стал автобус № 24 — 192 871 пассажир за последний месяц.
Огромный наплыв горожан также наблюдается на маршруте № 58 — 175 594 человек.
При этом есть автобусы, которые пользуются наименьшей популярностью: это маршрут № 196 (4 147 пассажиров за ноябрь), № 141 (5 130) и № 86 (5 137).
В "Тошшахартрансхизмат" также раскрыли
, на каких именно автобусах чаще всего совершаются пассажироперевозки:
Mercedes-Benz LF — 3 495 980 человек;
Транспортная инфраструктура Ташкента между тем совершенствуется. Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил о намерении развивать "зеленую экономику".
Глава государства сообщил
, что в следующем году в столице появятся 320 электробусов.