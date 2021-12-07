https://uz.sputniknews.ru/20211207/uzbekskiy-film-pretenduet-na-oskar-21687374.html
Узбекский фильм претендует на “Оскар”
Узбекский фильм претендует на “Оскар”
Картина вошла в число претендентов на статуэтку в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".
2021-12-07T14:59+0500
2021-12-07T14:59+0500
2021-12-07T14:59+0500
общество
узбекистан
фильм
оскар
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ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В список номинантов на “Оскар” вошел фильм узбекского режиссера и сценариста Ёлкина Туйчиева "Две тысячи песен Фариды", сообщают организаторы кинопремии.Картина вошла в лонг-лист претендентов в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Помимо Узбекистана свои фильмы представили 93 страны.В той же номинации, например, фильм российского режиссера Киры Коваленко “Разжимая кулаки”, “Шамбала” режиссера Артыкпая Суюндукова из Кыргызстана и “Желтая кошка” казахстанского режиссера Адильхана Ержанова."Две тысячи песен Фариды" снят в 2020 году компанией Fox Music Cinema по заказу агентства "Узбеккино". Картина повествует о политических событиях в Туркестане начала прошлого века на примере одной семьи.По сюжету, главный герой Камиль живет с тремя женами вдали от людей. Затем он решает жениться в четвертый раз. Появление новой женщины и политическая ситуация в этом регионе приводят к конфликтам в семье, которая в итоге разрушается.В ноябре прошлого года фильм уже получил гран-при фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера". А в марте этого года — приз зрительских симпатий на Всемирном фестивале азиатского кино.Как сообщают организаторы “Оскара”, шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря, а номинации на 94-ю церемонию вручения премии — 8 февраля 2022 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211001/timur-bekmambetov-otkroet-v-uzbekistane-shkoly-studii-animatsionnogo-kino-20731780.html
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узбекистан, фильм, оскар
Узбекский фильм претендует на “Оскар”
Картина вошла в лонг-лист претендентов в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Помимо Узбекистана свои фильмы представили 93 страны.
ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik.
В список номинантов на “Оскар” вошел фильм узбекского режиссера и сценариста Ёлкина Туйчиева "Две тысячи песен Фариды", сообщают
организаторы кинопремии.
Картина вошла в лонг-лист претендентов в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Помимо Узбекистана свои фильмы представили 93 страны.
В той же номинации, например, фильм российского режиссера Киры Коваленко “Разжимая кулаки”, “Шамбала” режиссера Артыкпая Суюндукова из Кыргызстана и “Желтая кошка” казахстанского режиссера Адильхана Ержанова.
"Две тысячи песен Фариды" снят в 2020 году компанией Fox Music Cinema по заказу агентства "Узбеккино". Картина повествует о политических событиях в Туркестане начала прошлого века на примере одной семьи.
По сюжету, главный герой Камиль живет с тремя женами вдали от людей. Затем он решает жениться в четвертый раз. Появление новой женщины и политическая ситуация в этом регионе приводят к конфликтам в семье, которая в итоге разрушается.
В ноябре прошлого года фильм уже получил
гран-при фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера". А в марте этого года — приз
зрительских симпатий на Всемирном фестивале азиатского кино.
Как сообщают организаторы “Оскара”, шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря, а номинации на 94-ю церемонию вручения премии — 8 февраля 2022 года.