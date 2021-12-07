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В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике
В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике
В рамках мирового первенства будут разыграны 20 комплектов наград в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин.
2021-12-07T10:51+0500
2021-12-07T10:52+0500
спорт
узбекистанцы
тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В столице Узбекистана 7 декабря начался чемпионат мира (ЧМ) по тяжелой атлетике, в котором принимают участие около 500 спортсменов из более чем 80 стран, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК).В рамках чемпионата мира будут разыграны 20 комплектов наград в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин. Изначально турнир должен был пройти в Перу. Однако в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в Ташкент.За две недели до старта ЧМ сборная Китая отказалась от выступления в соревнованиях из-за трудностей с переездами в условиях ковидных ограничений. Также в Ташкент не приедут тяжелоатлеты из ЮАР и Ботсваны. В этих странах обострилась эпидситуация в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.Ранее чемпионат мира по тяжелой атлетике проходил в сентябре 2019 года в Таиланде. Тогда первое место в неофициальном медальном зачете заняла команда из Китая (10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды), вторыми стали спортсмены из КНДР (2 "золота", 4 "серебра", 3 "бронзы"), третьими - тяжелоатлеты Армении (2 "золота", 1 "серебро" и 1 "бронза").
https://uz.sputniknews.ru/20211008/diyorbek-ermatov-zavoeval-zoloto-na-chm-po-tyajeloy-atletike-sredi-yuniorov--20832791.html
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узбекистанцы, тяжелая атлетика

В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике

10:51 07.12.2021 (обновлено: 10:52 07.12.2021)
© pexels/Victor FreitasТяжелая атлетика
Тяжелая атлетика - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© pexels/Victor Freitas
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В рамках мирового первенства будут разыграны 20 комплектов наград в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В столице Узбекистана 7 декабря начался чемпионат мира (ЧМ) по тяжелой атлетике, в котором принимают участие около 500 спортсменов из более чем 80 стран, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК).
В рамках чемпионата мира будут разыграны 20 комплектов наград в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин.
Изначально турнир должен был пройти в Перу. Однако в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в Ташкент.
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За две недели до старта ЧМ сборная Китая отказалась от выступления в соревнованиях из-за трудностей с переездами в условиях ковидных ограничений. Также в Ташкент не приедут тяжелоатлеты из ЮАР и Ботсваны. В этих странах обострилась эпидситуация в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.
Ранее чемпионат мира по тяжелой атлетике проходил в сентябре 2019 года в Таиланде. Тогда первое место в неофициальном медальном зачете заняла команда из Китая (10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды), вторыми стали спортсмены из КНДР (2 "золота", 4 "серебра", 3 "бронзы"), третьими - тяжелоатлеты Армении (2 "золота", 1 "серебро" и 1 "бронза").
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