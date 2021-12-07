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https://uz.sputniknews.ru/20211207/vynesen-prigovor-mujchine-za-pristavanie-v-metro-k-13-letney-devochke-21681957.html
Вынесен приговор мужчине за приставание к 13-летней девочке в метро
Вынесен приговор мужчине за приставание к 13-летней девочке в метро
Мирабадский районный суд Ташкента признал злоумышленника виновным по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет".
2021-12-07T12:05+0500
2021-12-07T12:08+0500
общество
ташкент
уголовный кодекс
приговор
суд
подросток
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Мирабадский районный суд Ташкента приговорил мужчину к двум годам исправительных работ за приставание в метро к 13-летней девочке, сообщает пресс-служба Ташкентских городских судов.Отмечается, что суд признал злоумышленника виновным по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет". Также с зарплаты правонарушителя удержат 20% .В учет были приняты дни, проведенные под стражей. В связи с этим срок исправительных работ составил 1 год 10 месяцев и 21 день.Инцидент произошел в столичном метрополитене 18 сентября. Мужчина начал приставать к несовершеннолетнему подростку на станции "Алмазар" Чиланзарской линии метро. Девочка сумела снять процесс на камеру своего телефона. Позже мама пострадавшей предоставила видеоролик правоохранителям в качестве вещественного доказательства.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/vynesen-prigovor-uchitelyu-fizkultury-za-iznasilovanie-vosmiklassnitsy-21322756.html
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ташкент, уголовный кодекс, приговор, суд, подросток, ташкентский метрополитен

Вынесен приговор мужчине за приставание к 13-летней девочке в метро

12:05 07.12.2021 (обновлено: 12:08 07.12.2021)
© pexels/Sora ShimazakiМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
© pexels/Sora Shimazaki
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Суд признал злоумышленника виновным по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет".
ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Мирабадский районный суд Ташкента приговорил мужчину к двум годам исправительных работ за приставание в метро к 13-летней девочке, сообщает пресс-служба Ташкентских городских судов.
Отмечается, что суд признал злоумышленника виновным по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет". Также с зарплаты правонарушителя удержат 20% .
В учет были приняты дни, проведенные под стражей. В связи с этим срок исправительных работ составил 1 год 10 месяцев и 21 день.
Судейский молоток - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
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Инцидент произошел в столичном метрополитене 18 сентября. Мужчина начал приставать к несовершеннолетнему подростку на станции "Алмазар" Чиланзарской линии метро. Девочка сумела снять процесс на камеру своего телефона. Позже мама пострадавшей предоставила видеоролик правоохранителям в качестве вещественного доказательства.
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