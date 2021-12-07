https://uz.sputniknews.ru/20211207/vynesen-prigovor-mujchine-za-pristavanie-v-metro-k-13-letney-devochke-21681957.html

Вынесен приговор мужчине за приставание к 13-летней девочке в метро

Вынесен приговор мужчине за приставание к 13-летней девочке в метро

Мирабадский районный суд Ташкента признал злоумышленника виновным по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет".

2021-12-07T12:05+0500

2021-12-07T12:05+0500

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общество

ташкент

уголовный кодекс

приговор

суд

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ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Мирабадский районный суд Ташкента приговорил мужчину к двум годам исправительных работ за приставание в метро к 13-летней девочке, сообщает пресс-служба Ташкентских городских судов.Отмечается, что суд признал злоумышленника виновным по статье "Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет". Также с зарплаты правонарушителя удержат 20% .В учет были приняты дни, проведенные под стражей. В связи с этим срок исправительных работ составил 1 год 10 месяцев и 21 день.Инцидент произошел в столичном метрополитене 18 сентября. Мужчина начал приставать к несовершеннолетнему подростку на станции "Алмазар" Чиланзарской линии метро. Девочка сумела снять процесс на камеру своего телефона. Позже мама пострадавшей предоставила видеоролик правоохранителям в качестве вещественного доказательства.

https://uz.sputniknews.ru/20211112/vynesen-prigovor-uchitelyu-fizkultury-za-iznasilovanie-vosmiklassnitsy-21322756.html

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