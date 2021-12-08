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РУДН проверит узбекских мигрантов на знание русского языка и не только
РУДН проверит узбекских мигрантов на знание русского языка и не только
Тестирование коснется узбекистанцев, планирующих отправиться на работу на стройки России.
2021-12-08T11:02+0500
2021-12-08T11:02+0500
общество
узбекистан
мигранты
рудн
русский язык
узбеки
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) протестирует трудовых мигрантов, которые уезжают работать на стройки России.По его словам, документ в Ташкенте подписали директор агентства Хайрулла Умаров и проректор РУДН Михаил Кацарский.Специалисты российского вуза и преподаватели из Узбекистана проведут тестирование трудовых мигрантов на знание русского языка, истории России и законодательства — это необходимо для выдачи патента на право работы на территории страны.Ранее стало известно, сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России.Пилотный набор узбекских строителейВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
https://uz.sputniknews.ru/20211127/tysyachi-uzbekistantsev-stroiteley-popadut-v-rossiyu-po-uproschenke-21548301.html
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узбекистан, мигранты, рудн, русский язык, узбеки

РУДН проверит узбекских мигрантов на знание русского языка и не только

11:02 08.12.2021
© Sputnik / Александр КряжевКурсы русского языка для мигрантов
Курсы русского языка для мигрантов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Тестирование коснется узбекистанцев, планирующих отправиться на работу на стройки России.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) протестирует трудовых мигрантов, которые уезжают работать на стройки России.

"Агентство и РУДН подписали договор по тестированию в рамках пилотного проекта", — сказал РИА Новости представитель ведомства.

По его словам, документ в Ташкенте подписали директор агентства Хайрулла Умаров и проректор РУДН Михаил Кацарский.
Специалисты российского вуза и преподаватели из Узбекистана проведут тестирование трудовых мигрантов на знание русского языка, истории России и законодательства — это необходимо для выдачи патента на право работы на территории страны.
Ранее стало известно, сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России.

Пилотный набор узбекских строителей

В начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.
При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.
В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.
Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
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