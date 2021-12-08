https://uz.sputniknews.ru/20211208/tochka-rosta-tri-preimuschestva-kotorye-priobrel-uzbekistan-cherez-uchastie-v-sng-21714059.html

Точка роста: три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ

Точка роста: три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ

Членство в Содружестве Независимых Государств помогло Узбекистану предотвратить социально-политические противоречия, считают эксперты.

2021-12-08T20:19+0500

2021-12-08T20:19+0500

2021-12-08T21:07+0500

политика

узбекистан

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/73/03/730313_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_7a9596dae5943c9cffa2e065444fa8a3.jpg

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Восьмое декабря – день подписания соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Сегодня международной организации исполняется 30 лет.В какой степени торговля со странами Содружества влияет на экономику Узбекистана и как республика, в свою очередь, помогла странам-соседям пережить начало пандемии?Ответы на эти вопросы Sputnik Узбекистан узнавал у экспертов, выделивших три основных плюса, которые получила страна от членства в СНГ.1. Рост внешней торговлиСтав участником Содружества, Узбекистан приобрел рынок из десяти государств, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.По данным Исполнительного комитета СНГ, удельный вес государств-участников Содружества в обороте внешней торговли Узбекистана составляет 32%. Если в 2000 году товарооборот республики со странами СНГ составлял около $2 млрд, то на сегодняшний день, по данным Государственного комитета РУз, он достиг $12,3 млрд.Между тем, по итогам за январь-октябрь текущего года, внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составляет $32,7 млрд. Получается: торговля с СНГ составляет 37,6% от всего ВТО республики.При этом объем промышленного производства в РУз вырос с $8 млрд в 2000 году до $36,5 млрд в 2020-м.По информации Исполкома СНГ, производство сельхозпродукции в Узбекистане увеличилось с $5,8 млрд в 2000 году до $25,9 млрд в 2020-м.2. Отсутствие визДля Узбекистана СНГ – это не просто платформа для диалога, неоднократно подчеркивал президент республики Шавкат Мирзиёев: "Для нас – это важнейший институт практического взаимодействия в приоритетных сферах".Одной из таких сфер является рынок труда, отмечает Владимир Жарихин.По данным Агентства внешней трудовой миграции РУз, с начала этого года более 84,5 тысячи граждан республики отправились на работу в Россию в рамках организованного набора, а в Казахстан – 6,2 тысячи человек."В Узбекистане высокий уровень рождаемости, который в иных условиях было бы непросто интегрировать, – рассуждает Владимир Жарихин (если в 2000-м численность постоянного населения республики составляла 24,8 млн человек, то к 2020 году превысила 34 млн. – Sputnik). – СНГ в данном случае выступает как подспорье для кадрового потенциала".Возможность найти работу в странах-членах СНГ позволила в прошлом снять многие социально-политические противоречия в Узбекистане, считает Жарихин."А они могли бы возникнуть, если бы избыточная рабочая сила находилась внутри страны", – говорит политолог.На данный момент рабочие места для Узбекистана также создают совместные проекты с Россией и Казахстаном, в качестве примера можно привести систему трансграничных хабов, которую намерен создать Казахстан.3. Координация в период пандемии"СНГ временами подвергалось критике как организация, но 2020 год показал, что плюсы Содружества очевидны, – говорит старший научный сотрудник Института Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН Азиз Ниязи. – Страны СНГ перенесли начало пандемии относительно легко, и во многом этому способствовала совместная работа по борьбе с COVID-19".По словам эксперта, речь идет о гуманитарной помощи, значительная часть которой исходила от России, обсуждении логистических вопросов, связанных с транспортировкой товаров, а также общие меры санитарно-эпидемиологической безопасности – к примеру, граждане Узбекистана, направляющиеся в Россию, пользуются приложением "Путешествую без COVID-19".Важную роль в 2020 году для СНГ сыграл Узбекистан, который в прошлом году впервые с момента образования организации председательствовал в Содружестве."Узбекистан известен своей осторожной политикой, в ней не присутствуют резкие движения, и отчасти это помогло стране в председательстве в СНГ, потому что 2020 год был действительно тяжелый", – отмечает Ниязи и добавляет, что, несмотря на пандемию, под председательством Узбекистана в СНГ прошло 100 мероприятий и было принято свыше 70 документов.

https://uz.sputniknews.ru/20211207/logistika-v-sng-vyydet-na-novyy-uroven-21690274.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

узбекистан, снг