Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211208/tochka-rosta-tri-preimuschestva-kotorye-priobrel-uzbekistan-cherez-uchastie-v-sng-21714059.html
Точка роста: три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ
Точка роста: три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ
Членство в Содружестве Независимых Государств помогло Узбекистану предотвратить социально-политические противоречия, считают эксперты.
2021-12-08T20:19+0500
2021-12-08T21:07+0500
политика
узбекистан
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/73/03/730313_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_7a9596dae5943c9cffa2e065444fa8a3.jpg
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Восьмое декабря – день подписания соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Сегодня международной организации исполняется 30 лет.В какой степени торговля со странами Содружества влияет на экономику Узбекистана и как республика, в свою очередь, помогла странам-соседям пережить начало пандемии?Ответы на эти вопросы Sputnik Узбекистан узнавал у экспертов, выделивших три основных плюса, которые получила страна от членства в СНГ.1. Рост внешней торговлиСтав участником Содружества, Узбекистан приобрел рынок из десяти государств, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.По данным Исполнительного комитета СНГ, удельный вес государств-участников Содружества в обороте внешней торговли Узбекистана составляет 32%. Если в 2000 году товарооборот республики со странами СНГ составлял около $2 млрд, то на сегодняшний день, по данным Государственного комитета РУз, он достиг $12,3 млрд.Между тем, по итогам за январь-октябрь текущего года, внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составляет $32,7 млрд. Получается: торговля с СНГ составляет 37,6% от всего ВТО республики.При этом объем промышленного производства в РУз вырос с $8 млрд в 2000 году до $36,5 млрд в 2020-м.По информации Исполкома СНГ, производство сельхозпродукции в Узбекистане увеличилось с $5,8 млрд в 2000 году до $25,9 млрд в 2020-м.2. Отсутствие визДля Узбекистана СНГ – это не просто платформа для диалога, неоднократно подчеркивал президент республики Шавкат Мирзиёев: "Для нас – это важнейший институт практического взаимодействия в приоритетных сферах".Одной из таких сфер является рынок труда, отмечает Владимир Жарихин.По данным Агентства внешней трудовой миграции РУз, с начала этого года более 84,5 тысячи граждан республики отправились на работу в Россию в рамках организованного набора, а в Казахстан – 6,2 тысячи человек."В Узбекистане высокий уровень рождаемости, который в иных условиях было бы непросто интегрировать, – рассуждает Владимир Жарихин (если в 2000-м численность постоянного населения республики составляла 24,8 млн человек, то к 2020 году превысила 34 млн. – Sputnik). – СНГ в данном случае выступает как подспорье для кадрового потенциала".Возможность найти работу в странах-членах СНГ позволила в прошлом снять многие социально-политические противоречия в Узбекистане, считает Жарихин."А они могли бы возникнуть, если бы избыточная рабочая сила находилась внутри страны", – говорит политолог.На данный момент рабочие места для Узбекистана также создают совместные проекты с Россией и Казахстаном, в качестве примера можно привести систему трансграничных хабов, которую намерен создать Казахстан.3. Координация в период пандемии"СНГ временами подвергалось критике как организация, но 2020 год показал, что плюсы Содружества очевидны, – говорит старший научный сотрудник Института Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН Азиз Ниязи. – Страны СНГ перенесли начало пандемии относительно легко, и во многом этому способствовала совместная работа по борьбе с COVID-19".По словам эксперта, речь идет о гуманитарной помощи, значительная часть которой исходила от России, обсуждении логистических вопросов, связанных с транспортировкой товаров, а также общие меры санитарно-эпидемиологической безопасности – к примеру, граждане Узбекистана, направляющиеся в Россию, пользуются приложением "Путешествую без COVID-19".Важную роль в 2020 году для СНГ сыграл Узбекистан, который в прошлом году впервые с момента образования организации председательствовал в Содружестве."Узбекистан известен своей осторожной политикой, в ней не присутствуют резкие движения, и отчасти это помогло стране в председательстве в СНГ, потому что 2020 год был действительно тяжелый", – отмечает Ниязи и добавляет, что, несмотря на пандемию, под председательством Узбекистана в СНГ прошло 100 мероприятий и было принято свыше 70 документов.
https://uz.sputniknews.ru/20211207/logistika-v-sng-vyydet-na-novyy-uroven-21690274.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/73/03/730313_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_c9db9ee4131c08090046973d9d320459.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, снг

Точка роста: три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ

20:19 08.12.2021 (обновлено: 21:07 08.12.2021)
© Sputnik / Дмитрий АстаховФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Подписаться на
Туристка из Казахстана Динара Курманова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Данара Курманова
Все материалы
Членство в Содружестве Независимых Государств помогло Узбекистану предотвратить социально-политические противоречия, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Восьмое декабря – день подписания соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Сегодня международной организации исполняется 30 лет.
В какой степени торговля со странами Содружества влияет на экономику Узбекистана и как республика, в свою очередь, помогла странам-соседям пережить начало пандемии?
Ответы на эти вопросы Sputnik Узбекистан узнавал у экспертов, выделивших три основных плюса, которые получила страна от членства в СНГ.

1. Рост внешней торговли

Став участником Содружества, Узбекистан приобрел рынок из десяти государств, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По данным Исполнительного комитета СНГ, удельный вес государств-участников Содружества в обороте внешней торговли Узбекистана составляет 32%. Если в 2000 году товарооборот республики со странами СНГ составлял около $2 млрд, то на сегодняшний день, по данным Государственного комитета РУз, он достиг $12,3 млрд.
Между тем, по итогам за январь-октябрь текущего года, внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составляет $32,7 млрд. Получается: торговля с СНГ составляет 37,6% от всего ВТО республики.
При этом объем промышленного производства в РУз вырос с $8 млрд в 2000 году до $36,5 млрд в 2020-м.

"Рост продукции стимулирует модернизацию производства, поскольку страна должна справляться с увеличивающимся спросом на свою продукцию. Преимущественно это коснулось аграрной сферы".

Владимир Жарихин - Sputnik Узбекистан
Владимир Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ
По информации Исполкома СНГ, производство сельхозпродукции в Узбекистане увеличилось с $5,8 млрд в 2000 году до $25,9 млрд в 2020-м.

2. Отсутствие виз

Для Узбекистана СНГ – это не просто платформа для диалога, неоднократно подчеркивал президент республики Шавкат Мирзиёев: "Для нас – это важнейший институт практического взаимодействия в приоритетных сферах".
Одной из таких сфер является рынок труда, отмечает Владимир Жарихин.

"Граждане Узбекистана могут путешествовать без виз в государства, входящие в состав СНГ, более того, могут там работать, чему способствует наличие общего языка для коммуникации – русского. Работники из Узбекистана прежде всего представлены в России и Казахстане".

Владимир Жарихин - Sputnik Узбекистан
Владимир Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ
По данным Агентства внешней трудовой миграции РУз, с начала этого года более 84,5 тысячи граждан республики отправились на работу в Россию в рамках организованного набора, а в Казахстан – 6,2 тысячи человек.
"В Узбекистане высокий уровень рождаемости, который в иных условиях было бы непросто интегрировать, – рассуждает Владимир Жарихин (если в 2000-м численность постоянного населения республики составляла 24,8 млн человек, то к 2020 году превысила 34 млн. – Sputnik). – СНГ в данном случае выступает как подспорье для кадрового потенциала".
Возможность найти работу в странах-членах СНГ позволила в прошлом снять многие социально-политические противоречия в Узбекистане, считает Жарихин.
"А они могли бы возникнуть, если бы избыточная рабочая сила находилась внутри страны", – говорит политолог.
На данный момент рабочие места для Узбекистана также создают совместные проекты с Россией и Казахстаном, в качестве примера можно привести систему трансграничных хабов, которую намерен создать Казахстан.
Цистерны для нефтепродуктов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2021
Экономика
Логистика в СНГ выйдет на новый уровень
Вчера, 16:42

3. Координация в период пандемии

"СНГ временами подвергалось критике как организация, но 2020 год показал, что плюсы Содружества очевидны, – говорит старший научный сотрудник Института Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН Азиз Ниязи. – Страны СНГ перенесли начало пандемии относительно легко, и во многом этому способствовала совместная работа по борьбе с COVID-19".
По словам эксперта, речь идет о гуманитарной помощи, значительная часть которой исходила от России, обсуждении логистических вопросов, связанных с транспортировкой товаров, а также общие меры санитарно-эпидемиологической безопасности – к примеру, граждане Узбекистана, направляющиеся в Россию, пользуются приложением "Путешествую без COVID-19".
Важную роль в 2020 году для СНГ сыграл Узбекистан, который в прошлом году впервые с момента образования организации председательствовал в Содружестве.
"Узбекистан известен своей осторожной политикой, в ней не присутствуют резкие движения, и отчасти это помогло стране в председательстве в СНГ, потому что 2020 год был действительно тяжелый", – отмечает Ниязи и добавляет, что, несмотря на пандемию, под председательством Узбекистана в СНГ прошло 100 мероприятий и было принято свыше 70 документов.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:06В Бухарской области задержан сотрудник Торгово-промышленной палаты
20:35Погребинский высказался о переустройстве мира после переговоров Путина и Байдена — видео
20:19Точка роста: три преимущества, которые приобрел Узбекистан через участие в СНГ
20:00Россия изменила правила въезда в страну из-за COVID-19
19:59Натовские "сдерживатели" идут к психологам после встреч с русскими
19:24Кого наградят памятным знаком к 30-летию Вооруженных сил
19:22Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили ситуацию в регионе
18:27Дублирование указателей на других языках разгрузило вестибюли метро Москвы на 50%
18:05Зима-холода: в Узбекистане на смену туману придут дожди и снег
17:25Видео: мне нравится это "Здрасьте!" — Гаспарян о заявлении киберполиции Украины
17:16Грузовик протаранил "Дамас" под Навои, погибли люди
17:05Президент Германии назначил Шольца на пост нового канцлера — видео
16:38Агутин гордится клипом от узбекистанского режиссера - видео
16:3730 лет вместе: основные вехи взаимодействия Узбекистана и СНГ
16:18В Нигерии грузовик сбил школьников — 17 подростков погибли
16:03Узбекистан вошел в ТОП-10 стран с самым дешевым электричеством
15:46В Казахстане проходят Дни узбекского кино — видео
15:10Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах
14:23Госкомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктов
13:35В Узбекистане изменили возраст наступления уголовной ответственности