https://uz.sputniknews.ru/20211209/genprokuratura-ne-podtverdila-versiyu-o-terakte-v-surxandare-21723889.html
Генпрокуратура не подтвердила версию о теракте в Сурхандарье
Генпрокуратура не подтвердила версию о теракте в Сурхандарье
Местные жители временно переселены в безопасное место. Для них выделено 24 квартиры.
2021-12-09T14:20+0500
2021-12-09T14:20+0500
2021-12-09T14:20+0500
происшествия
генпрокуратура узбекистана
теракт
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Следствие не нашло подтверждения версии теракта, который мог стать причиной взрыва в торговом центре в Денау Сурхандарьинской области. По данным Генеральной прокуратуры, взрыв произошел из-за утечки газа, которая продолжалась несколько часов. По словам хокима области, Туры Боболова, все расходы по ущербу возьмет на себя государство. Он отметил, что все решения принимаются по согласованию с жителями.В результате происшествия пострадало 65 зданий, причем 6 домов, располагающихся вблизи ТЦ, получили сильные повреждения. Местные жители временно переселены в безопасное место. Для них выделено 24 квартиры. Аренду за проживание будет оплачивать хокимият района. Для установления размера ущерба привлекли независимых оценщиков, для изучения аварийности зданий — строительную инспекцию.Напомним, ЧП произошло 7 декабря в 03:57 в двухэтажном торговом центре "Инденим". У здания обрушились стены. Уже к 4:25 пожарным удалось ликвидировать возгорание.Сообщалось о девяти пострадавших. Их госпитализировали с различными травмами.Во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден один погибший.
сурхандарьинская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
генпрокуратура узбекистана, теракт, сурхандарьинская область
Генпрокуратура не подтвердила версию о теракте в Сурхандарье
Местные жители временно переселены в безопасное место. Для них выделено 24 квартиры.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Следствие не нашло подтверждения версии теракта, который мог стать причиной взрыва
в торговом центре в Денау Сурхандарьинской области. По данным Генеральной прокуратуры, взрыв произошел из-за утечки газа, которая продолжалась несколько часов.
По словам
хокима области, Туры Боболова, все расходы по ущербу возьмет на себя государство. Он отметил, что все решения принимаются по согласованию с жителями.
Во всех пострадавших зданиях, где нужно поменять крыши, двери, рамы, — мы уже начали решение этих вопросов.
Тура Боболов
Хоким Сурхандарьинской области
В результате происшествия пострадало 65 зданий, причем 6 домов, располагающихся вблизи ТЦ, получили сильные повреждения. Местные жители временно переселены в безопасное место. Для них выделено 24 квартиры. Аренду за проживание будет оплачивать хокимият района.
Для установления размера ущерба привлекли независимых оценщиков, для изучения аварийности зданий — строительную инспекцию.
Напомним, ЧП произошло
7 декабря в 03:57 в двухэтажном торговом центре "Инденим". У здания обрушились стены. Уже к 4:25 пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Сообщалось о девяти пострадавших. Их госпитализировали с различными травмами.
Во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден один погибший.