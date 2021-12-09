https://uz.sputniknews.ru/20211209/genprokuratura-ne-podtverdila-versiyu-o-terakte-v-surxandare-21723889.html

Генпрокуратура не подтвердила версию о теракте в Сурхандарье

Генпрокуратура не подтвердила версию о теракте в Сурхандарье

Местные жители временно переселены в безопасное место. Для них выделено 24 квартиры.

2021-12-09T14:20+0500

2021-12-09T14:20+0500

2021-12-09T14:20+0500

происшествия

генпрокуратура узбекистана

теракт

сурхандарьинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_178:0:1280:620_1920x0_80_0_0_1d479f2aebe092a56de5db8cc00c9207.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Следствие не нашло подтверждения версии теракта, который мог стать причиной взрыва в торговом центре в Денау Сурхандарьинской области. По данным Генеральной прокуратуры, взрыв произошел из-за утечки газа, которая продолжалась несколько часов. По словам хокима области, Туры Боболова, все расходы по ущербу возьмет на себя государство. Он отметил, что все решения принимаются по согласованию с жителями.В результате происшествия пострадало 65 зданий, причем 6 домов, располагающихся вблизи ТЦ, получили сильные повреждения. Местные жители временно переселены в безопасное место. Для них выделено 24 квартиры. Аренду за проживание будет оплачивать хокимият района. Для установления размера ущерба привлекли независимых оценщиков, для изучения аварийности зданий — строительную инспекцию.Напомним, ЧП произошло 7 декабря в 03:57 в двухэтажном торговом центре "Инденим". У здания обрушились стены. Уже к 4:25 пожарным удалось ликвидировать возгорание.Сообщалось о девяти пострадавших. Их госпитализировали с различными травмами.Во время проведения поисково-спасательных работ под обломками был найден один погибший.

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

генпрокуратура узбекистана, теракт, сурхандарьинская область