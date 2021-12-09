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https://uz.sputniknews.ru/20211209/prokuratura-nachala-proverku-posle-poyavleniya-novyx-zaxoroneniy-v-drevnem-nekropole-21731467.html
Прокуратура начала проверку после появления новых захоронений в древнем некрополе
Прокуратура начала проверку после появления новых захоронений в древнем некрополе
В Узбекистане началось следствие по факту передачи земли на территории средневекового некрополя Миздакхан под новые захоронения.
2021-12-09T19:56+0500
2021-12-09T19:56+0500
происшествия
прокуратура
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Прокуратура Республики Каракалпакстан проводит следственные действия по факту передачи земли на территории некрополя Миздакхан, относящегося к объекту культурного наследия, под кладбище.По данным Министерства туризма и спорта, данное обстоятельство было выявлено еще в октябре во время изучения территории исторического памятника. В связи с этим в хокимият Ходжейлийского района было направлено соответствующее письмо.В Чирчике хотят снести памятник архитектуры 1935 года — фото &gt;&gt;Местные власти, в свою очередь, поручили взять дело под контроль управлению по благоустройству. Однако управление “не в полной мере контролирует размещение новых могил вокруг этого объекта культурного наследия”, следует из заявления.Данный вопрос детально изучен созданной в начале декабря республиканской рабочей группой во главе с директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Турсунали Кузиевым. Собранные документы, подтверждающие факт размещения новых захоронений на территории памятника, переданы в прокуратуру.Вернуться в прошлое во имя будущего: эксперты о способах спасения медресе в Бухаре &gt;&gt;
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прокуратура

Прокуратура начала проверку после появления новых захоронений в древнем некрополе

19:56 09.12.2021
© Фото: Агентство культурного наследия УзбекистанаНа территории средневековых памятников в Каракалпакстане появились современные захоронения
На территории средневековых памятников в Каракалпакстане появились современные захоронения - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Фото: Агентство культурного наследия Узбекистана
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Данное обстоятельство Министерство туризма и спорта выявило еще в октябре. Однако, на территории средневекового памятника продолжают появляться новые захоронения.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Прокуратура Республики Каракалпакстан проводит следственные действия по факту передачи земли на территории некрополя Миздакхан, относящегося к объекту культурного наследия, под кладбище.
По данным Министерства туризма и спорта, данное обстоятельство было выявлено еще в октябре во время изучения территории исторического памятника. В связи с этим в хокимият Ходжейлийского района было направлено соответствующее письмо.
В Чирчике хотят снести памятник архитектуры 1935 года — фото >>
Местные власти, в свою очередь, поручили взять дело под контроль управлению по благоустройству. Однако управление “не в полной мере контролирует размещение новых могил вокруг этого объекта культурного наследия”, следует из заявления.
Данный вопрос детально изучен созданной в начале декабря республиканской рабочей группой во главе с директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Турсунали Кузиевым. Собранные документы, подтверждающие факт размещения новых захоронений на территории памятника, переданы в прокуратуру.
Вернуться в прошлое во имя будущего: эксперты о способах спасения медресе в Бухаре >>
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