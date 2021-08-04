https://uz.sputniknews.ru/20210804/vernutsya-v-proshloe-vo-imya-buduschego-eksperty-o-sposobax-spaseniya-medrese-v-buxare-19938131.html

Вернуться в прошлое во имя будущего: эксперты о способах спасения медресе в Бухаре

Вернуться в прошлое во имя будущего: эксперты о способах спасения медресе в Бухаре

Кто виноват в обвале стены медресе в Бухаре, много ли времени нужно на восстановление и как сохранить уникальное архитектурное наследие ЮНЕСКО в Узбекистане... 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T08:18+0500

2021-08-04T08:18+0500

2021-08-04T13:50+0500

аналитика

бухара

реконструкция

архитектура

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Бухаре обрушилась часть стены медресе XVI века постройки. Местные власти уже создали спецкомиссию для восстановления памятника архитектуры, но по-прежнему есть угроза дальнейшей деформации здания. Насколько серьезны повреждения и какие технологии воссоздания подобных объектов существуют, разбиралась корреспондент Sputnik Узбекистан.Насколько сильный ущерб медресе и есть ли риск дальнейшего поврежденияДля узбекистанцев разрушение медресе Абдуллахана, выполненного в духе подлинной старины, – болезненное событие. Кроме того, объект входит в культурное наследие ЮНЕСКО и представляет ценность для всего мира. Специалисты видят ситуацию в довольно оптимистичном свете, полагая, что здание подлежит восстановлению, если делать это тщательно и долго.Такой же точки зрения придерживается заслуженный архитектор РФ, профессор МАрхИ, в прошлом глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко, отмечая, что вопрос достаточно простой, но требует тщательной реставрационной технологии. Он обращает внимание на трещину, которая идет по другой стене через окно медресе (между обвалом и углом)."Это осадочная трещина на постройке может указывать на разуплотнение грунта, которое и привело к случившемуся, — пояснил Сергей Ткаченко. — Кроме того, на медресе видны следы реставрации советского времени – стены качественно заполнены кирпичом, но все равно разрушаются из-за подвижек грунта и мало что несут".В то же время он отметил, что в советской практике были и не такие "спасения" архитектурных шедевров. Архитектор рассказал об опыте инженера-строителя Эммануила Генделя, который в 1960—1970-е годы занимался восстановлением минаретов в Самарканде: в 1965-м он выпрямил покосившийся минарет медресе Улугбека, а в 1972 году — знаменитый минарет мечети Биби-Ханым.Кто виноват в обрушении стены медресе: природа или людиЖители Бухары задаются вопросом о том, что послужило причиной обвала стены древней достопримечательности. Некоторые полагают, что хозяйственные работы поблизости от объекта могли спровоцировать обвал.Например, пояснил архитектор, если был вырыт котлован для установления сетей в новом здании напротив медресе, он и нарушил структуру грунтов, которые держались более 300 последних лет. Это повлекло разуплотнение грунтов в течение одно-полутора лет, и в итоге — все рухнуло.В свою очередь урбанист Ирина Генцлер добавляет, что Бухара по климатическим особенностям значительно отличается от многих городов Узбекистана, а суточный перепад температур достаточно большой. Летом колебания могут составлять 30-40 градусов, что негативно влияет на постройки – они начинают быстро стареть и трескаться.Сколько денег и времени нужно на восстановление памятника архитектурыВ Агентстве культурного наследия Бухарской области пояснили, что на реконструкцию всего комплекса из бюджета направят 6 миллиардов сумов (562 тысячи долларов). Там отметили, что в 1998-2000 годах был текущий ремонт медресе, но конструктивной реставрации не проводилось.По мнению Сергея Ткаченко, заявленной суммы для качественного восстановления может оказаться мало. Для полноценной реконструкции здания нужно тщательно изучить слабые места всего объекта, обследовать конструкции, провести диагностику, измерить трещины.Кроме того, должен быть подготовлен, рассмотрен и утвержден проект по реставрационным работам. В РФ это занимает более полугода, а далее на тот же срок идет сам процесс восстановления. Не обойтись и без инженерно-геологического обследования конструкций, реставрационного анализа, зондажа, шурфования и других процедур подготовки.Ирина Генцлер в свою очередь считает, что сейчас сложно назвать необходимую для восстановления сумму. Цифра, озвученная местными властями, выглядит колоссальной для неподготовленного обывателя, но для профессионала она вполне реальна, так как спасение исторических памятников всегда значительно дороже, чем обычные ремонтные работы.Кто сможет восстановить подобный объект в УзбекистанеСложность реставрации стены медресе Абдуллахана заключается в том, что для сохранения подлинности постройки нужна ручная разборка выпавших материалов, а сейчас трудно сказать, получится ли использовать кирпичи повторно или сымитировать их. Современные технологии все это сделать позволяют, но это дорого для любой страны.По мнению Сергея Ткаченко, идеально собрать поврежденный фрагмент не удастся. Есть возможность использовать металлический каркас в виде тяжей, которые скрепят стены. Такая технология применяется в российской и европейской практике с XVI века. Но эта противоаварийная мера может быть лишь временным или вынужденным решением, поясняет он.Ирина Генцлер отмечает, что в Узбекистане много хороших специалистов по восстановлению памятников архитектуры, но при необходимости российские коллеги готовы помочь.В 1990-е годы в Узбекистане была "блестящая школа реставрации", вспоминает Сергей Ткаченко, поэтому мастера в республике есть. Эксперт считает, что подобный случай — хороший повод возродить былые традиции и обучить новое поколение зодчих.

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https://uz.sputniknews.ru/20210803/xokimiyat-est-ugroza-dalneyshego-razrusheniya-medrese-abdullaxana-v-buxare--prinyaty-mery-19936774.html

https://uz.sputniknews.ru/20200422/Materialy-po-nezakonnoy-restavratsii-pamyatnika-v-Bukhare-napravili-v-prokuraturu-13979629.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

бухара, реконструкция, архитектура