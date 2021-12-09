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Российский производитель заинтересован в энергоэффективности Узбекистана — видео
Российский производитель заинтересован в энергоэффективности Узбекистана — видео
Российская компания "Технониколь" готова предложить конкретные решения для развитии рынка энергоэффективных и низко-углеродных решений республики.
2021-12-09T15:04+0500
2021-12-09T15:04+0500
экономика
узбекистан
рынок
республика
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Российская компания “Технониколь” заинтересована в развитии рынка энергоэффективных и низко-углеродных решений в Узбекистане. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал представитель компании Станислав Щеглов.По его словам, уже имеется ряд решений, который предложен узбекской стороне. В данное время они находятся на стадии рассмотрения.Анализом профильного рынка республики компания занимается уже на протяжении двух лет. По словам Щеглова, есть много направлений, требующих глубокой переработки. В связи с этим российские специалисты готовы предложить конкретные решения.Помимо этого, в июне этого года “Технониколь” открыла в Ташкенте учебный центр, добавил спикер. Действует он на базе столичного строительного колледжа. Его цель – знакомство потребителя с правильным применением продукции компании и соблюдением технологий.Бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане" проходит в Ташкенте сегодня. Эксперты рассматривают решения, доступные на рынке страны. Всего в нем принимают участие 150 специалистов.
https://uz.sputniknews.ru/20211129/kak-rossiya-vyderjivaet-konkurentsiyu-na-uzbekskom-rynke--mnenie-21566821.html
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узбекистан, рынок, республика

Российский производитель заинтересован в энергоэффективности Узбекистана — видео

15:04 09.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирская ГЭС
Новосибирская ГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
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Анна Желиховская
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Российская компания "Технониколь" готова предложить конкретные решения для развитии рынка энергоэффективных и низко-углеродных решений республики.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Российская компания “Технониколь” заинтересована в развитии рынка энергоэффективных и низко-углеродных решений в Узбекистане. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал представитель компании Станислав Щеглов.
По его словам, уже имеется ряд решений, который предложен узбекской стороне. В данное время они находятся на стадии рассмотрения.
“У нас есть целый ряд решений и идей, которые мы неоднократно предлагали органам исполнительной власти в Узбекистане. Сейчас они находятся на рассмотрении”, - отметил Щеглов на полях проходящего в Ташкенте бизнес-форума "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане".
Анализом профильного рынка республики компания занимается уже на протяжении двух лет. По словам Щеглова, есть много направлений, требующих глубокой переработки. В связи с этим российские специалисты готовы предложить конкретные решения.
Помимо этого, в июне этого года “Технониколь” открыла в Ташкенте учебный центр, добавил спикер. Действует он на базе столичного строительного колледжа. Его цель – знакомство потребителя с правильным применением продукции компании и соблюдением технологий.
Бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане" проходит в Ташкенте сегодня. Эксперты рассматривают решения, доступные на рынке страны. Всего в нем принимают участие 150 специалистов.
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