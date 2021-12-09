https://uz.sputniknews.ru/20211209/rossiyskiy-proizvoditel-zainteresovan-v-energoeffektivnosti-uzbekistana--video-21724198.html

Российский производитель заинтересован в энергоэффективности Узбекистана — видео

Российский производитель заинтересован в энергоэффективности Узбекистана — видео

Российская компания "Технониколь" готова предложить конкретные решения для развитии рынка энергоэффективных и низко-углеродных решений республики.

2021-12-09T15:04+0500

2021-12-09T15:04+0500

2021-12-09T15:04+0500

экономика

узбекистан

рынок

республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1e/15501296_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_edfafbe9c3c816eb46b6210d8ca524a6.jpg

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Российская компания “Технониколь” заинтересована в развитии рынка энергоэффективных и низко-углеродных решений в Узбекистане. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал представитель компании Станислав Щеглов.По его словам, уже имеется ряд решений, который предложен узбекской стороне. В данное время они находятся на стадии рассмотрения.Анализом профильного рынка республики компания занимается уже на протяжении двух лет. По словам Щеглова, есть много направлений, требующих глубокой переработки. В связи с этим российские специалисты готовы предложить конкретные решения.Помимо этого, в июне этого года “Технониколь” открыла в Ташкенте учебный центр, добавил спикер. Действует он на базе столичного строительного колледжа. Его цель – знакомство потребителя с правильным применением продукции компании и соблюдением технологий.Бизнес-форум "Энергоэффективные материалы и технологии в Узбекистане" проходит в Ташкенте сегодня. Эксперты рассматривают решения, доступные на рынке страны. Всего в нем принимают участие 150 специалистов.

https://uz.sputniknews.ru/20211129/kak-rossiya-vyderjivaet-konkurentsiyu-na-uzbekskom-rynke--mnenie-21566821.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, рынок, республика