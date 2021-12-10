https://uz.sputniknews.ru/20211210/kak-budet-vyglyadet-alleya-pamyati-medikov-pogibshix-ot-koronavirusa--foto-21735366.html

Как будет выглядеть Аллея памяти медиков, погибших от коронавируса — фото

Как будет выглядеть Аллея памяти медиков, погибших от коронавируса — фото

Когда и где начнется закладка аллеи — в материале.

2021-12-10T09:30+0500

2021-12-10T09:30+0500

2021-12-10T09:31+0500

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В ташкентском парке Победы построят Аллею памяти медицинских работников, скончавшихся в борьбе с коронавирусом. На первом этапе будет высажено 61 дерево: чинары, карагачи и акации. В создании аллеи также участвуют администрация Алмазарского района Ташкента и частные спонсоры.В Узбекистане не опубликованы официальные данные о числе медработников, скончавшихся от коронавируса. По данным Telegram-канала "Фидокорлар" ("Самоотверженные"), созданного местными медиками, в 2020 году 485 врачей и представителей медперсонала умерли в стране от коронавируса и сопутствующих заболеваний. Всего в Узбекистане, по данным Министерства здравоохранения, выявлено 195 098 случаев коронавируса, 1 428 пациентов скончались, 191 781 — выздоровел.Читайте также: Назван регион Узбекистана, свободный от коронавируса >>Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года >>

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коронавирус covid-19, пандемия, медики