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Как будет выглядеть Аллея памяти медиков, погибших от коронавируса — фото
Как будет выглядеть Аллея памяти медиков, погибших от коронавируса — фото
Когда и где начнется закладка аллеи — в материале.
2021-12-10T09:30+0500
2021-12-10T09:31+0500
общество
коронавирус covid-19
пандемия
медики
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В ташкентском парке Победы построят Аллею памяти медицинских работников, скончавшихся в борьбе с коронавирусом. На первом этапе будет высажено 61 дерево: чинары, карагачи и акации. В создании аллеи также участвуют администрация Алмазарского района Ташкента и частные спонсоры.В Узбекистане не опубликованы официальные данные о числе медработников, скончавшихся от коронавируса. По данным Telegram-канала "Фидокорлар" ("Самоотверженные"), созданного местными медиками, в 2020 году 485 врачей и представителей медперсонала умерли в стране от коронавируса и сопутствующих заболеваний. Всего в Узбекистане, по данным Министерства здравоохранения, выявлено 195 098 случаев коронавируса, 1 428 пациентов скончались, 191 781 — выздоровел.Читайте также: Назван регион Узбекистана, свободный от коронавируса &gt;&gt;Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года &gt;&gt;
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коронавирус covid-19, пандемия, медики

Как будет выглядеть Аллея памяти медиков, погибших от коронавируса — фото

09:30 10.12.2021 (обновлено: 09:31 10.12.2021)
© Foto : Sergey Vedyashkin / Moscow News AgencyГраффити в поддержку медработников в борьбе с COVID-19, появившееся на ул. Кирова в Красногорске рядом с городской больницей №1
Граффити в поддержку медработников в борьбе с COVID-19, появившееся на ул. Кирова в Красногорске рядом с городской больницей №1 - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Foto : Sergey Vedyashkin / Moscow News Agency
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Акция в честь медиков, отдавших жизни в борьбе с пандемией COVID-19, стартует 11 декабря.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В ташкентском парке Победы построят Аллею памяти медицинских работников, скончавшихся в борьбе с коронавирусом.

"В Ташкенте стартует акция в честь медиков, отдавших жизни в борьбе с пандемией: 11 декабря в 10.00 в скверике у входа в парк Победы начнется закладка Аллеи памяти", — сообщили в столичном хокимияте.

© Хокимият ТашкентаПроект Аллеи Памяти медиков, погибших от COVID-19
Проект Аллеи Памяти медиков, погибших от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
Проект Аллеи Памяти медиков, погибших от COVID-19
© Хокимият Ташкента
На первом этапе будет высажено 61 дерево: чинары, карагачи и акации.

"Пока вот на покупку такого количества саженцев нам удалось привлечь средства", — пояснила РИА Новости Тамара Югай, председатель Ассоциации ландшафтного дизайна Узбекистана, одного из организаторов акции.

В создании аллеи также участвуют администрация Алмазарского района Ташкента и частные спонсоры.
В Узбекистане не опубликованы официальные данные о числе медработников, скончавшихся от коронавируса.
По данным Telegram-канала "Фидокорлар" ("Самоотверженные"), созданного местными медиками, в 2020 году 485 врачей и представителей медперсонала умерли в стране от коронавируса и сопутствующих заболеваний.
Всего в Узбекистане, по данным Министерства здравоохранения, выявлено 195 098 случаев коронавируса, 1 428 пациентов скончались, 191 781 — выздоровел.
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