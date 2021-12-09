https://uz.sputniknews.ru/20211209/skolko-grajdan-uzbekistana-polnostyu-vaktsiniruyut-do-kontsa-2021-goda-21721649.html
Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года
Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года
Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.
2021-12-09T14:40+0500
2021-12-09T14:40+0500
2021-12-09T14:40+0500
общество
узбекистан
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 до конца 2021 года могут пройти 65-70% взрослого населения Узбекистана.Это около 21,5 миллиона человек, заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков.По его словам, это те 21,5 миллиона взрослого населения, которых медицинские власти планировали привить в 2021 году.Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации против COVID-19 применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.Отабеков сообщил, что сейчас в Узбекистане уже получают прививки беременные и кормящие матери, а также ВИЧ-инфицированные. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
https://uz.sputniknews.ru/20211209/uzbekistan-zaxotel-detskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-iz-rossii-21719206.html
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узбекистан, вакцинация
Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года
Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 до конца 2021 года могут пройти 65-70% взрослого населения Узбекистана.
Это около 21,5 миллиона человек, заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков.
"Контингент, который получил полный курс вакцинации, сейчас составляет 52,7%. Это говорит о том, что к концу года 65-70% населения получит полный курс вакцинации", — сказал Отабеков в беседе с РИА Новости.
По его словам, это те 21,5 миллиона взрослого населения, которых медицинские власти планировали привить в 2021 году.
Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации против COVID-19 применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.
Отабеков сообщил, что сейчас в Узбекистане уже получают прививки беременные и кормящие матери, а также ВИЧ-инфицированные.
"В дальнейшем, может быть, мы расширим круг вакцинируемых лиц за счет детского контингента", — заключил замглавы СЭС.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике в том числе начали прививать
"Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена
добровольная ревакцинация от COVID-19.