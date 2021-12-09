https://uz.sputniknews.ru/20211209/skolko-grajdan-uzbekistana-polnostyu-vaktsiniruyut-do-kontsa-2021-goda-21721649.html

Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года

Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года

Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.

2021-12-09T14:40+0500

2021-12-09T14:40+0500

2021-12-09T14:40+0500

общество

узбекистан

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 до конца 2021 года могут пройти 65-70% взрослого населения Узбекистана.Это около 21,5 миллиона человек, заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков.По его словам, это те 21,5 миллиона взрослого населения, которых медицинские власти планировали привить в 2021 году.Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации против COVID-19 применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.Отабеков сообщил, что сейчас в Узбекистане уже получают прививки беременные и кормящие матери, а также ВИЧ-инфицированные. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.

https://uz.sputniknews.ru/20211209/uzbekistan-zaxotel-detskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-iz-rossii-21719206.html

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узбекистан, вакцинация