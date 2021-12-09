Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211209/skolko-grajdan-uzbekistana-polnostyu-vaktsiniruyut-do-kontsa-2021-goda-21721649.html
Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года
Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года
Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.
2021-12-09T14:40+0500
2021-12-09T14:40+0500
общество
узбекистан
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/09/21721863_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_dcc5e68e02f19a0a5dc041946d8fc6d9.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 до конца 2021 года могут пройти 65-70% взрослого населения Узбекистана.Это около 21,5 миллиона человек, заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков.По его словам, это те 21,5 миллиона взрослого населения, которых медицинские власти планировали привить в 2021 году.Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации против COVID-19 применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.Отабеков сообщил, что сейчас в Узбекистане уже получают прививки беременные и кормящие матери, а также ВИЧ-инфицированные. Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
https://uz.sputniknews.ru/20211209/uzbekistan-zaxotel-detskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-iz-rossii-21719206.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/09/21721863_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_172f68a11174b2cee1259d598c6670b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, вакцинация

Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года

14:40 09.12.2021
© Pexels / Nataliya VaitkevichВакцина
Вакцина - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
© Pexels / Nataliya Vaitkevich
Подписаться на
Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Полный курс вакцинации от коронавируса COVID-19 до конца 2021 года могут пройти 65-70% взрослого населения Узбекистана.
Это около 21,5 миллиона человек, заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков.

"Контингент, который получил полный курс вакцинации, сейчас составляет 52,7%. Это говорит о том, что к концу года 65-70% населения получит полный курс вакцинации", — сказал Отабеков в беседе с РИА Новости.

По его словам, это те 21,5 миллиона взрослого населения, которых медицинские власти планировали привить в 2021 году.
Узбекистан сегодня является одной из немногих стран в мире, где для вакцинации против COVID-19 применяется такое большое количество и ассортимент препаратов.
Отабеков сообщил, что сейчас в Узбекистане уже получают прививки беременные и кормящие матери, а также ВИЧ-инфицированные.
"В дальнейшем, может быть, мы расширим круг вакцинируемых лиц за счет детского контингента", — заключил замглавы СЭС.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
Пузырек с вакциной - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2021
Общество
Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России
11:57
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:58Где мигранты ищут помощи в проблемных ситуациях — результаты исследования
15:57К мигрантам в России относятся хорошо – соцопрос
15:36В Ташкенте увековечат память медиков, погибших в пандемию
15:04Российский производитель заинтересован в энергоэффективности Узбекистана — видео
15:00Российский вуз открыл бюджетные места в магистратуру по тюркскому миру
14:40Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года
14:20Генпрокуратура не подтвердила версию о теракте в Сурхандарье
14:10Фото: что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи"
13:54В Генпрокуратуре подтвердили гибель женщины под поездом в Узбекистане
13:40Telegram запретил скриншоты и разрешил писать анонимно
13:30Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео
12:45В Узбекистане ожидается аномально низкая температура
12:44"Модель репатриации в Узбекистане – пример передового опыта" - эксперт ООН
12:24Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону
11:57Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России
11:40Смерть Европы наступила только что
11:24Эксперты внедрят энергоэффективные технологии в Узбекистане — видео
11:02Путин назвал лучший способ ответа на санкции Запада — видео
10:53Узбекистанцам повысят налоги на землю и воду
10:33Лола Юлдашева объяснила, почему не показывает мультфильмы дочери — фото