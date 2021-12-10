https://uz.sputniknews.ru/20211210/kakie-bolezni-mojno-opredelit-po-zapaxu-21727243.html
Какие болезни можно определить по запаху
Какие болезни можно определить по запаху
Как не пропустить первые признаки серьезных заболеваний? Заметить болезнь вам поможет запах. Чем пахнут разные болезни рассказывает врач.
2021-12-10T07:00+0500
2021-12-10T07:00+0500
2021-12-10T07:00+0500
это интересно
болезнь
врач
запах
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У некоторых серьезных заболеваний есть свой характерный "аромат", которые помогает врачам поставить диагноз. Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко в интервью телеканалу "Звезда" рассказала, как по запаху заподозрить наличие болезни.Кислый запах кожи указывает на проблемы с обменом веществ. Они могут возникнуть из-за накопления токсичных кето-продуктов. Например, такой запах возникает, когда человек ест слишком много белковой и жирной пищи.Кисло-сладкий запах характерен для диабета или для процесса распада из-за нарушения углеводного обмена.Что делать, чтобы сосуды не забивались?Эксперт посоветовала следить за кожей, чтобы понять, в какой части организма возникли проблемы. Если высыпания появились на нижней части лица и подбородке, то нужно проверить желудочно-кишечный тракт, если на нижней челюсти – то проблема в половых гормонах.На проблемы со здоровьем может указывать и изменение кожного рисунка. Например, при инсулинорезистентности в области сгибов на локтях и на коленях кожа становится темнее и грубее на ощупь.Читайте также: От чего зимой спасают организм мандарины?
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MIA „Rosiya Segodnya“
болезнь, врач, запах
Какие болезни можно определить по запаху
Как не пропустить первые признаки серьезных заболеваний? Заметить болезнь вам поможет запах. Чем пахнут разные болезни, рассказывает врач.
У некоторых серьезных заболеваний есть свой характерный "аромат", которые помогает врачам поставить диагноз. Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко в интервью телеканалу "Звезда
" рассказала, как по запаху заподозрить наличие болезни.
Кислый запах кожи указывает на проблемы с обменом веществ. Они могут возникнуть из-за накопления токсичных кето-продуктов. Например, такой запах возникает, когда человек ест слишком много белковой и жирной пищи.
Кисло-сладкий запах характерен для диабета или для процесса распада из-за нарушения углеводного обмена.
Эксперт посоветовала следить за кожей, чтобы понять, в какой части организма возникли проблемы. Если высыпания появились на нижней части лица и подбородке, то нужно проверить желудочно-кишечный тракт, если на нижней челюсти – то проблема в половых гормонах.
На проблемы со здоровьем может указывать и изменение кожного рисунка. Например, при инсулинорезистентности в области сгибов на локтях и на коленях кожа становится темнее и грубее на ощупь.