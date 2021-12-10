https://uz.sputniknews.ru/20211210/kyrgyzstan-predlojil-minimizirovat-v-eaes-raschety-v-inostrannoy-valyute-21741601.html
Кыргызстан предложил минимизировать в ЕАЭС расчеты в иностранной валюте
Кыргызстан предложил минимизировать в ЕАЭС расчеты в иностранной валюте
Президент Кыргызстана озвучил ряд предложений для развития сотрудничества стран-членов ЕАЭС, в частности, активнее рассчитываться в национальных валютах. 10.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-10T15:26+0500
2021-12-10T15:26+0500
2021-12-10T15:26+0500
экономика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Выступая в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил активнее рассчитываться в национальных валютах. Он назвал расчет в "иностранной валюте" проблемой в условиях инфляционного давления. При этом Жапаров предложил поручить ЕЭК и правительствам стран ЕАЭС разработать соответствующие документы. Страны-члены Союза постепенно избавляются от доллара в торговых операциях. К примеру, растет количество платежей в российских рублях и тенге.Ранее стало известно, что в 2022 году Кыргызстан будет председательствовать в ЕАЭС.Читайте также:Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
Кыргызстан предложил минимизировать в ЕАЭС расчеты в иностранной валюте
Президент Кыргызстана озвучил ряд предложений для развития сотрудничества стран-членов ЕАЭС, в частности, активнее рассчитываться в национальных валютах.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Выступая в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил активнее рассчитываться в национальных валютах. Он назвал расчет в "иностранной валюте" проблемой в условиях инфляционного давления.
При этом Жапаров предложил поручить ЕЭК и правительствам стран ЕАЭС разработать соответствующие документы.
Страны-члены Союза постепенно избавляются от доллара в торговых операциях. К примеру, растет количество платежей в российских рублях и тенге.
Ранее стало известно
, что в 2022 году Кыргызстан будет председательствовать в ЕАЭС.