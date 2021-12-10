https://uz.sputniknews.ru/20211210/primer-uzbekistana-vdoxnovit-nazarbaev-o-priglashenii-azerbaydjana-nablyudatelem-v-eaes-21740884.html

Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС

Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС

Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в декабре прошлого года.

2021-12-10T15:13+0500

2021-12-10T15:13+0500

2021-12-10T15:22+0500

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Экс-президент Казахстана, почетный председатель Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Нурсултан Назарбаев считает возможным пригласить Азербайджан в качестве государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Казахский политик поприветствовал налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после продолжительной размолвки.ЕАЭС: в чем преимущество звания наблюдателя для потребителей Узбекистана >>"<...> cчитаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем", - заявил Назарбаев в ходе заседания ВЕЭС.По словам экс-президента, пример Узбекистана, ставшего наблюдателем в ЕАЭС, "должен вдохновить". "По-моему, Республика Узбекистан от этого немало выиграла", - добавил он.Узбекистан сумел наладить эффективные отношения с ЕАЭС — Мирзиёев >>Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в декабре прошлого года. Об этом ранее заявил Директор департамента министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов.В начале марта Кабинет министров принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.Читайте также:Что получит промышленность и сельское хозяйство Узбекистана от вступления в ЕАЭС — Камалян >>Эксперты рассказали, как Узбекистану "пробиться" в ВТО — в этом поможет ЕАЭС >>

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