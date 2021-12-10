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Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС
Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС
Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в декабре прошлого года.
2021-12-10T15:13+0500
2021-12-10T15:22+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Экс-президент Казахстана, почетный председатель Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Нурсултан Назарбаев считает возможным пригласить Азербайджан в качестве государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Казахский политик поприветствовал налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после продолжительной размолвки.ЕАЭС: в чем преимущество звания наблюдателя для потребителей Узбекистана &gt;&gt;"&lt;...&gt; cчитаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем", - заявил Назарбаев в ходе заседания ВЕЭС.По словам экс-президента, пример Узбекистана, ставшего наблюдателем в ЕАЭС, "должен вдохновить". "По-моему, Республика Узбекистан от этого немало выиграла", - добавил он.Узбекистан сумел наладить эффективные отношения с ЕАЭС — Мирзиёев &gt;&gt;Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в декабре прошлого года. Об этом ранее заявил Директор департамента министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов.В начале марта Кабинет министров принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.Читайте также:Что получит промышленность и сельское хозяйство Узбекистана от вступления в ЕАЭС — Камалян &gt;&gt;Эксперты рассказали, как Узбекистану "пробиться" в ВТО — в этом поможет ЕАЭС &gt;&gt;
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узбекистан, казахстан, еаэс, нурсултан назарбаев

Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС

15:13 10.12.2021 (обновлено: 15:22 10.12.2021)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев
Глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Казахский политик поприветствовал налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после продолжительной размолвки.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Экс-президент Казахстана, почетный председатель Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Нурсултан Назарбаев считает возможным пригласить Азербайджан в качестве государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Казахский политик поприветствовал налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после продолжительной размолвки.
ЕАЭС: в чем преимущество звания наблюдателя для потребителей Узбекистана >>
"<...> cчитаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем", - заявил Назарбаев в ходе заседания ВЕЭС.
По словам экс-президента, пример Узбекистана, ставшего наблюдателем в ЕАЭС, "должен вдохновить". "По-моему, Республика Узбекистан от этого немало выиграла", - добавил он.
Узбекистан сумел наладить эффективные отношения с ЕАЭС — Мирзиёев >>
Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в декабре прошлого года. Об этом ранее заявил Директор департамента министерства промышленности и торговли России Михаил Анисимов.
В начале марта Кабинет министров принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.
Читайте также:
Что получит промышленность и сельское хозяйство Узбекистана от вступления в ЕАЭС — Камалян >>
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