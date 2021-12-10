https://uz.sputniknews.ru/20211210/o-chem-govoril-putin-na-onlayn-sammite-eaes-pyat-tezisov-21742226.html

О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов

О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов

Путин затронул ряд самых острых вопросов, стоящих на повестке дня в организации. Подробнее — в материале.

2021-12-10T16:13+0500

2021-12-10T16:13+0500

2021-12-10T16:23+0500

политика

владимир путин

еаэс

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета и озвучил, каким он видит дальнейшее развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Глава государства отметил: несмотря на сложные условия на фоне пандемии и волатильность на мировых рынках, взаимодействие в рамках ЕАЭС было весьма продуктивным.Продолжается в том числе процесс совершенствования общего законодательства организации. Страны ЕАЭС активно устраняют препятствия для перемещения товаров и услуг, подчеркнул Путин."Путешествуй без COVID-19"Путин предложил расширить географию проекта. Президент отметил, что сейчас, кроме непосредственно стран ЕАЭС, приложение активно используют в Азербайджане, в Молдове, Таджикистане и Узбекистане.Глава государства продолжить работу по улучшению функционала проекта.Навигационные пломбыРоссия выступает за принятие на заседании Высшего совета ЕАЭС документа об электронных навигационных пломбах. Это позволит прозрачно отслеживать перемещение грузов, заявил Путин.Использование таких пломб безусловно повысит прозрачность таможенных операций, позитивно скажется на развитии сектора транспортных услуг на территории ЕАЭС.Путин отметил, что эти пломбы сделают привлекательными транспортные маршруты для транзитных перевозок грузов между Европой и азиатско-тихоокеанским регионом.ВакцинацияБорьба с коронавирусом стимулирует государства ЕАЭС к партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины, заявил Путин.Страны смогли увеличить темпы вакцинации благодаря технологиям из России.По его словам, благодаря этому повышается коллективный иммунитет COVID-19 на всем евразийском пространстве.Это, по мнению Путина, позволит создать условия для полноценного возобновления свободного перемещения граждан стран-участников по территории ЕАЭС.Климат и зеленая экономикаРоссийский лидер призвал страны ЕАЭС нарастить сотрудничество по климатической повестке и теме зеленой трансформации экономики.Путин отметил, что по инициативе России сформирована специальная рабочая группа высокого уровня, которая занялась координацией позиций по вопросам борьбы с выбросами парниковых газов и достижению углеродной нейтральности, сохранения окружающей среды.Маркировка товаровПутин также предложил расширить внедрение в ЕАЭС системы маркировки товаров. Это, по его словам, необходимо для обеспечения прозрачности рынков в Союзе.Данная практика показала свою эффективность в борьбе с нелегальным товарооборотом — особенно в потребительском секторе.Кроме того, маркировка позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты стран-участниц, а также создаст конкурентоспособную среду для бизнеса, заключил Путин.Читайте также:Кыргызстан предложил минимизировать в ЕАЭС расчеты в иностранной валюте >>Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС >>

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владимир путин, еаэс