Политика
О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов
16:13 10.12.2021 (обновлено: 16:23 10.12.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL/
Путин затронул ряд самых острых вопросов, стоящих на повестке дня в организации. Подробнее — в материале.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета и озвучил, каким он видит дальнейшее развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
© POOL/
Глава государства отметил: несмотря на сложные условия на фоне пандемии и волатильность на мировых рынках, взаимодействие в рамках ЕАЭС было весьма продуктивным.
Продолжается в том числе процесс совершенствования общего законодательства организации. Страны ЕАЭС активно устраняют препятствия для перемещения товаров и услуг, подчеркнул Путин.
"Путешествуй без COVID-19"
Коротко от проекте
Мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19" создано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии.
После регистрации пользователю направляют информацию о действующих ограничениях и правилах в той или иной стране, предоставляют список верифицированных лабораторий и возможность записи на сдачу тестов.
Сейчас в проекте задействованы Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Путин предложил расширить географию проекта. Президент отметил, что сейчас, кроме непосредственно стран ЕАЭС, приложение активно используют в Азербайджане, в Молдове, Таджикистане и Узбекистане.
Глава государства продолжить работу по улучшению функционала проекта.
Навигационные пломбы
Россия выступает за принятие на заседании Высшего совета ЕАЭС документа об электронных навигационных пломбах. Это позволит прозрачно отслеживать перемещение грузов, заявил Путин.
"Они (пломбы. — Sputnik) позволяют отслеживать трансграничные перевозки грузов, надежно гарантировать сохранность товаров и упростить процедуру их оформления на границе", — добавил российский лидер.
Использование таких пломб безусловно повысит прозрачность таможенных операций, позитивно скажется на развитии сектора транспортных услуг на территории ЕАЭС.
Путин отметил, что эти пломбы сделают привлекательными транспортные маршруты для транзитных перевозок грузов между Европой и азиатско-тихоокеанским регионом.
Вакцинация
Борьба с коронавирусом стимулирует государства ЕАЭС к партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины, заявил Путин.
Страны смогли увеличить темпы вакцинации благодаря технологиям из России.
"Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных медицинских технологий и, таким образом, наши партнеры по ЕврАзЭС смогли увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами собственного производства", — добавил президент.
По его словам, благодаря этому повышается коллективный иммунитет COVID-19 на всем евразийском пространстве.
Это, по мнению Путина, позволит создать условия для полноценного возобновления свободного перемещения граждан стран-участников по территории ЕАЭС.
Климат и зеленая экономика
Российский лидер призвал страны ЕАЭС нарастить сотрудничество по климатической повестке и теме зеленой трансформации экономики.
Путин отметил, что по инициативе России сформирована специальная рабочая группа высокого уровня, которая занялась координацией позиций по вопросам борьбы с выбросами парниковых газов и достижению углеродной нейтральности, сохранения окружающей среды.
"Рассчитываем на дальнейшую конструктивную совместную работу с партнерами ЕврАзЭС по этой тематике", — подчеркнул президент.
Маркировка товаров
Путин также предложил расширить внедрение в ЕАЭС системы маркировки товаров. Это, по его словам, необходимо для обеспечения прозрачности рынков в Союзе.
Данная практика показала свою эффективность в борьбе с нелегальным товарооборотом — особенно в потребительском секторе.
Кроме того, маркировка позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты стран-участниц, а также создаст конкурентоспособную среду для бизнеса, заключил Путин.
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