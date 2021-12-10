https://uz.sputniknews.ru/20211210/premer-ministr-oae-posetil-pavilon-uzbekistana-na-vystavke-v-dubae--21748451.html

Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае

Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае

В ходе визита политик ознакомился с культурно-историческим наследием страны. Также ему была презентована стратегия развития Узбекистана на ближайшее десятилетие.

2021-12-10T20:05+0500

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, Шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум посетил павильон Узбекистана на EXPO 2020 DUBAI, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.В ходе визита премьер-министр ОАЭ ознакомился с культурно-историческим наследием страны, представленным в мультимедийном формате. Также ему была презентована стратегия развития Узбекистана на ближайшее десятилетие.Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители >>Шейх отметил участие республики на выставке, как важный шаг в укреплении имиджа страны на международной арене.В рамках официального визита он также встретился с зампремьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.В ходе диалога стороны выразили готовность укрепить двустороннее сотрудничество в политической, инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео >>Кроме того, между Узбекистаном и ОАЭ была достигнута договоренность о реализации проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и здравоохранения. К тому же власти двух стран намерены расширить совместный инвестиционный портфель.

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