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Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае
Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае
В ходе визита политик ознакомился с культурно-историческим наследием страны. Также ему была презентована стратегия развития Узбекистана на ближайшее десятилетие.
2021-12-10T20:05+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, Шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум посетил павильон Узбекистана на EXPO 2020 DUBAI, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.В ходе визита премьер-министр ОАЭ ознакомился с культурно-историческим наследием страны, представленным в мультимедийном формате. Также ему была презентована стратегия развития Узбекистана на ближайшее десятилетие.Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители &gt;&gt;Шейх отметил участие республики на выставке, как важный шаг в укреплении имиджа страны на международной арене.В рамках официального визита он также встретился с зампремьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.В ходе диалога стороны выразили готовность укрепить двустороннее сотрудничество в политической, инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео &gt;&gt;Кроме того, между Узбекистаном и ОАЭ была достигнута договоренность о реализации проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и здравоохранения. К тому же власти двух стран намерены расширить совместный инвестиционный портфель.
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Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае

20:05 10.12.2021 (обновлено: 20:18 10.12.2021)
© МИВТ УзбекистанаПремьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае
Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© МИВТ Узбекистана
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В ходе визита Шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум ознакомился с культурно-историческим наследием страны и стратегией развития Узбекистана на ближайшее десятилетие.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, Шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум посетил павильон Узбекистана на EXPO 2020 DUBAI, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.
© МИВТ УзбекистанаПремьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае
Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае
© МИВТ Узбекистана
В ходе визита премьер-министр ОАЭ ознакомился с культурно-историческим наследием страны, представленным в мультимедийном формате. Также ему была презентована стратегия развития Узбекистана на ближайшее десятилетие.
Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители >>
Шейх отметил участие республики на выставке, как важный шаг в укреплении имиджа страны на международной арене.
В рамках официального визита он также встретился с зампремьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.
В ходе диалога стороны выразили готовность укрепить двустороннее сотрудничество в политической, инвестиционной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Узбекские повара приготовили тонну плова в Дубае — фото и видео >>
Кроме того, между Узбекистаном и ОАЭ была достигнута договоренность о реализации проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и здравоохранения. К тому же власти двух стран намерены расширить совместный инвестиционный портфель.
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