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Россия делится с Узбекистаном опытом по защите прав человека
Россия делится с Узбекистаном опытом по защите прав человека
Эксперт Михаил Виноградов рассказал о российском опыте просветительской работы с населением в период пандемии.
2021-12-10T18:11+0500
2021-12-10T18:23+0500
общество
узбекистан
обмен опытом
защита прав человека
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Россия готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере защиты прав человека. Заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Михаил Виноградов выступил на международной конференции "Образование в области прав человека" в Ташкенте 10 декабря. В Ташкенте состоится мировой форум по правам молодежи &gt;&gt;Мероприятие было посвящено 25-летию со дня образования Национального центра Республики Узбекистан по правам человека (НЦПЧ), а также международному дню прав человека, который также отмечается сегодня. Оценивая работу Узбекистана в защите прав человека, Михаил Виноградов отметил, что в республике был проделан "большой путь" и рассказал о российском опыте просветительской работы с населением в период пандемии. По словам Виноградова, объем просветительских проектов, связанных с защитой прав человека, в 2020 году в России только увеличился с переходом в режим онлайн. Другим важным факторов в развитии защиты прав человека Михаил Виноградов считает Евразийский альянс омбудсменов, учрежденный 5 декабря 2017 года. Изначально он включал в себя государственных правозащитников России, Кыргызстана, Армении и Ирана. В настоящее время в организацию также входят омбудсмены Казахстана, Таджикистана, Монголии и Сербии.Достижения Узбекистана в борьбе с торговлей людьми обсудили на онлайн-конференции &gt;&gt;Ранее мы сообщали о том, что профессор права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Михаил Федотов получил от Узбекистана нагрудный знак "За защиту прав человека".Так республика отметила заслуги Федотова в сфере образования и исследований прав человека.
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узбекистан, обмен опытом, защита прав человека

Россия делится с Узбекистаном опытом по защите прав человека

18:11 10.12.2021 (обновлено: 18:23 10.12.2021)
© pexels/vjapratamaСилуэты людей
Силуэты людей - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© pexels/vjapratama
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Эксперт Михаил Виноградов оценил работу Узбекистана в защите прав человека. Он отметил, что в республике был проделан "большой путь".
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Россия готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере защиты прав человека. Заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Михаил Виноградов выступил на международной конференции "Образование в области прав человека" в Ташкенте 10 декабря.
В Ташкенте состоится мировой форум по правам молодежи >>
Мероприятие было посвящено 25-летию со дня образования Национального центра Республики Узбекистан по правам человека (НЦПЧ), а также международному дню прав человека, который также отмечается сегодня. Оценивая работу Узбекистана в защите прав человека, Михаил Виноградов отметил, что в республике был проделан "большой путь" и рассказал о российском опыте просветительской работы с населением в период пандемии.
По словам Виноградова, объем просветительских проектов, связанных с защитой прав человека, в 2020 году в России только увеличился с переходом в режим онлайн.

Речь не только о мероприятиях, которые проходят в формате видеоконференций, речь также о виртуальных выставках, конкурсах и викторинах.

Михаил Виноградов
Заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России
Другим важным факторов в развитии защиты прав человека Михаил Виноградов считает Евразийский альянс омбудсменов, учрежденный 5 декабря 2017 года. Изначально он включал в себя государственных правозащитников России, Кыргызстана, Армении и Ирана. В настоящее время в организацию также входят омбудсмены Казахстана, Таджикистана, Монголии и Сербии.
Достижения Узбекистана в борьбе с торговлей людьми обсудили на онлайн-конференции >>
Ранее мы сообщали о том, что профессор права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Михаил Федотов получил от Узбекистана нагрудный знак "За защиту прав человека".
Так республика отметила заслуги Федотова в сфере образования и исследований прав человека.
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