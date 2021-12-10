https://uz.sputniknews.ru/20211210/rossiya-podelitsya-s-uzbekistanom-opytom-po-zaschite-prav-cheloveka-21746262.html

Россия делится с Узбекистаном опытом по защите прав человека

Россия делится с Узбекистаном опытом по защите прав человека

Эксперт Михаил Виноградов рассказал о российском опыте просветительской работы с населением в период пандемии.

2021-12-10T18:11+0500

2021-12-10T18:11+0500

2021-12-10T18:23+0500

общество

узбекистан

обмен опытом

защита прав человека

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Россия готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере защиты прав человека. Заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Михаил Виноградов выступил на международной конференции "Образование в области прав человека" в Ташкенте 10 декабря. В Ташкенте состоится мировой форум по правам молодежи >>Мероприятие было посвящено 25-летию со дня образования Национального центра Республики Узбекистан по правам человека (НЦПЧ), а также международному дню прав человека, который также отмечается сегодня. Оценивая работу Узбекистана в защите прав человека, Михаил Виноградов отметил, что в республике был проделан "большой путь" и рассказал о российском опыте просветительской работы с населением в период пандемии. По словам Виноградова, объем просветительских проектов, связанных с защитой прав человека, в 2020 году в России только увеличился с переходом в режим онлайн. Другим важным факторов в развитии защиты прав человека Михаил Виноградов считает Евразийский альянс омбудсменов, учрежденный 5 декабря 2017 года. Изначально он включал в себя государственных правозащитников России, Кыргызстана, Армении и Ирана. В настоящее время в организацию также входят омбудсмены Казахстана, Таджикистана, Монголии и Сербии.Достижения Узбекистана в борьбе с торговлей людьми обсудили на онлайн-конференции >>Ранее мы сообщали о том, что профессор права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Михаил Федотов получил от Узбекистана нагрудный знак "За защиту прав человека".Так республика отметила заслуги Федотова в сфере образования и исследований прав человека.

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