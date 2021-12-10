https://uz.sputniknews.ru/20211210/sboy-v-rabote-gosudarstvennyx-internet-ploschadok--prichina-21744955.html
Сбой в работе государственных интернет-площадок — причина
Сбой в работе государственных интернет-площадок — причина
По данным пресс-службы Единого портала интерактивных госуслуг, в настоящее время ведутся технические работы по устранению возникших неполадок.
2021-12-10T17:02+0500
2021-12-10T17:02+0500
2021-12-10T17:05+0500
общество
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интернет
перебои
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В работе ряда государственных интернет-площадок наблюдаются перебои в связи с проведением внеплановых технических работ в Центре обработки данных ООО "Узинфоком", сообщает пресс-служба Единого портала интерактивных госуслуг. Мирзиёев уволил еще одного чиновника из-за скандала с блокировкой соцсетей >>"В связи с проведением внеплановых технических работ в Центре обработки данных Единого интегратора ООО "Узинфоком" в работе Единого портала интерактивных государственных услуг, Единой биллинговой системы и платформы межведомственной интеграции электронного правительства наблюдаются перебои", - информируется в релизе.Заблокированные в Узбекистане социальные сети снова заработали >>По данным пресс-службы, в настоящее время ведутся технические работы по устранению возникших неполадок.
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узбекистан, интернет, перебои
Сбой в работе государственных интернет-площадок — причина
17:02 10.12.2021 (обновлено: 17:05 10.12.2021)
По данным пресс-службы Единого портала интерактивных госуслуг, в настоящее время ведутся технические работы по устранению возникших неполадок.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
В работе ряда государственных интернет-площадок наблюдаются перебои в связи с проведением внеплановых технических работ в Центре обработки данных ООО "Узинфоком", сообщает
пресс-служба Единого портала интерактивных госуслуг.
"В связи с проведением внеплановых технических работ в Центре обработки данных Единого интегратора ООО "Узинфоком" в работе Единого портала интерактивных государственных услуг, Единой биллинговой системы и платформы межведомственной интеграции электронного правительства наблюдаются перебои", - информируется в релизе.
По данным пресс-службы, в настоящее время ведутся технические работы по устранению возникших неполадок.