https://uz.sputniknews.ru/20211210/sboy-v-rabote-gosudarstvennyx-internet-ploschadok--prichina-21744955.html

Сбой в работе государственных интернет-площадок — причина

Сбой в работе государственных интернет-площадок — причина

По данным пресс-службы Единого портала интерактивных госуслуг, в настоящее время ведутся технические работы по устранению возникших неполадок.

2021-12-10T17:02+0500

2021-12-10T17:02+0500

2021-12-10T17:05+0500

общество

узбекистан

интернет

перебои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0c/15770156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4ae5e692988d9b2b7b3055838a11054.jpg

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В работе ряда государственных интернет-площадок наблюдаются перебои в связи с проведением внеплановых технических работ в Центре обработки данных ООО "Узинфоком", сообщает пресс-служба Единого портала интерактивных госуслуг. Мирзиёев уволил еще одного чиновника из-за скандала с блокировкой соцсетей >>"В связи с проведением внеплановых технических работ в Центре обработки данных Единого интегратора ООО "Узинфоком" в работе Единого портала интерактивных государственных услуг, Единой биллинговой системы и платформы межведомственной интеграции электронного правительства наблюдаются перебои", - информируется в релизе.Заблокированные в Узбекистане социальные сети снова заработали >>По данным пресс-службы, в настоящее время ведутся технические работы по устранению возникших неполадок.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, интернет, перебои