Экономика
Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года
16:39 10.12.2021 (обновлено: 16:42 10.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана назвал ряд наиболее актуальных, на его взгляд, задач в рамках ЕАЭС, которые требуют совместных решений.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подвел итоги года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя.
За это время республика заложила прочную основу для всестороннего развития долгосрочных отношений. Выстроена системная и эффективная работа с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) реализуется меморандум и трехлетний план мероприятий. Узбекистан активно участвует в работе других органов ЕАЭС.
Мы последовательно продвигаемся в вопросах сближения национального законодательства с нормами ЕАЭС, в первую очередь в области стандартизации и мер нетарифного регулирования внешней торговли.
Страна подключилась к цифровой платформе "Путешествуй без COVID-19", начат процесс присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития (ЕАБР).
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом, по сравнению с допандемийным 2019 годом торговля со странами объединения выросла на 11%.
Глава республики остановился на наиболее актуальных, на его взгляд, задачах, требующих совместных решений:
Важным представляется дальнейшее устранение барьеров и ограничений во взаимной торговле. Узбекистан готов к совместной выработке подходов и механизмов по созданию наиболее благоприятных для увеличения товарооборота со странами ЕАЭС.
Продолжается работа по гармонизации норм технического регулирования санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований: завершается согласование совместной дорожной карты.
Узбекистан готов принять участие в создании онлайн-карты индустриализации ЕАЭС.
Продвижение проектов строительства нового транспортного коридора придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию транзитного потенциала стран Союза. Рассматривается возможность присоединения Узбекистана к программе внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок.
Интерес представляет и инициатива цифровой экосистемы развитие логистических цепочек ЕАЭС.
Важно объединить усилия государств в реализации проекта "Зеленая энергетика" с учетом глобальной климатической повестки. Узбекистан предложил утвердить совместный план мероприятий в сфере "зеленого развития".
Мирзиёев предложил провести очередной евразийский цифровой форум в Узбекистане.
Для вовлечения государств-наблюдателей в реализацию важных деловых инициатив и программ на евразийском пространстве глава Узбекистана предложил провести серию мероприятий по направлениям взаимовыгодного сотрудничества с институтами развития стран ЕАЭС.
Расширить возможности участия стран-наблюдателей в работе органов ЕЭК.
В завершении своего выступления в рамках Высшего Евразийского экономического совета в очередной раз подтвердил твердую приверженность Узбекистана во взаимодействии со странами ЕАЭС.
Читайте также: