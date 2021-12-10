https://uz.sputniknews.ru/20211210/sotrudnichestvo-uzbekistana-i-eaes-mirziyoev-podvel-itogi-2021-goda-21743870.html

Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года

Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года

Глава Узбекистана назвал ряд наиболее актуальных, на его взгляд, задач в рамках ЕАЭС, которые требуют совместных решений.

2021-12-10T16:39+0500

2021-12-10T16:39+0500

2021-12-10T16:42+0500

экономика

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подвел итоги года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя.За это время республика заложила прочную основу для всестороннего развития долгосрочных отношений. Выстроена системная и эффективная работа с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) реализуется меморандум и трехлетний план мероприятий. Узбекистан активно участвует в работе других органов ЕАЭС.Страна подключилась к цифровой платформе "Путешествуй без COVID-19", начат процесс присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития (ЕАБР). Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом, по сравнению с допандемийным 2019 годом торговля со странами объединения выросла на 11%.Глава республики остановился на наиболее актуальных, на его взгляд, задачах, требующих совместных решений:Продолжается работа по гармонизации норм технического регулирования санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований: завершается согласование совместной дорожной карты.В завершении своего выступления в рамках Высшего Евразийского экономического совета в очередной раз подтвердил твердую приверженность Узбекистана во взаимодействии со странами ЕАЭС.Читайте также: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС >>О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции